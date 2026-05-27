Algunas obligaciones desaparecen como trámite pero no como obligación. Revisa qué cambió en capacitación, accidentes laborales y Jóvenes Construyendo el Futuro.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó el 27 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación un conjunto de medidas para reducir requisitos y digitalizar procedimientos laborales. Los cambios afectan a empresas, patrones, trabajadores y participantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Los ajustes entran en vigor al día hábil siguiente a su publicación. La STPS tendrá hasta un año para actualizar plataformas, sistemas y reglas vinculadas a estas modificaciones.

Jóvenes Construyendo el Futuro: menos documentos para registrarse

Uno de los cambios más notorios ocurre en el programa federal de empleo juvenil. El proceso de registro elimina varios de los documentos que antes se solicitaban:

Comprobante de domicilio.

CURP .

. Aceptación de cartas compromiso.

Autorización de uso de datos personales.

Identificación por ambos lados.

A partir de ahora, el registro se concentra principalmente en un formulario en línea y una fotografía de la persona sosteniendo su identificación oficial. El proceso se simplifica considerablemente para los jóvenes que buscan incorporarse al programa.

Registro de centros de trabajo: un solo trámite para todos

Antes existían procedimientos distintos dependiendo del tipo de empleador: personas físicas, personas morales e instituciones públicas tramitaban su registro por vías separadas. La STPS fusionó todos esos procedimientos en uno solo, denominado "Registro para centro de trabajo".

Las empresas seguirán acreditando la representación legal mediante acta constitutiva o documentos notariales, pero el proceso será uniforme independientemente del tipo de figura jurídica. Adicionalmente, el requisito de presentar fotografías del exterior del centro de trabajo desaparecerá en ejercicios posteriores a 2026.

Accidentes laborales: el aviso ahora es completamente digital

El aviso de accidentes de trabajo y defunciones por riesgos laborales deja de presentarse de forma presencial. Las ventanillas físicas para este trámite desaparecen y el proceso pasa completamente a formato digital.

La obligación legal de reportar accidentes sigue vigente sin cambios. Lo que cambia es el canal: ya no habrá opción de entrega presencial, por lo que las empresas deben asegurarse de tener acceso a las plataformas digitales de la STPS y de que su personal de recursos humanos o seguridad conozca el nuevo procedimiento.

La comisión de capacitación que desaparece como trámite, no como obligación

La STPS eliminó el trámite administrativo relacionado con la comisión mixta de capacitación y productividad. Ese punto requiere una aclaración importante: suprimir el trámite no elimina la obligación de integrar la comisión.

Las empresas con más de 50 trabajadores deben seguir contando con esta comisión interna. Lo que ya no tendrán que hacer es realizar el registro formal ante la autoridad laboral. La comisión sigue siendo obligatoria; el trámite para reportarla, no.

Un límite a los requisitos que la autoridad puede pedir

Otro elemento relevante del acuerdo establece restricciones a la propia STPS sobre qué puede solicitar a los usuarios. A partir de estas modificaciones, la secretaría no podrá requerir:

Documentos que ella misma emite , como constancias o registros propios.

, como constancias o registros propios. Copias simples innecesarias que no aporten al trámite.

que no aporten al trámite. Requisitos no contemplados oficialmente en los procedimientos publicados.

Esta medida busca dar mayor certeza a empresas y trabajadores sobre qué documentos deben realmente entregar, eliminando la posibilidad de que en ventanilla se solicite información adicional no prevista en las reglas oficiales.

Qué deben revisar empresas y patrones ahora

Los cambios afectan áreas operativas concretas que conviene revisar sin demora. Los temas prioritarios para empresas son cuatro: la actualización del proceso de registro como centro de trabajo bajo el nuevo esquema unificado, el canal digital para el aviso de accidentes laborales, el estado de la comisión mixta de capacitación —que debe existir aunque ya no se registre ante la autoridad— y los trámites de agentes capacitadores externos, que también fueron alcanzados por las modificaciones.

Para los participantes actuales o futuros del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cambio en los requisitos de registro simplifica el proceso de incorporación, pero conviene verificar el formulario actualizado en la plataforma oficial antes de iniciar el trámite.