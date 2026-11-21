Conoce las tres fechas que marcan la salida del régimen opcional y cómo calendarizar el impuesto pendiente para planear la tesorería desde hoy.

El decreto que reforma la Ley del ISR, publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2026, elimina el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades. Las empresas que tributaban bajo este esquema deberán desintegrarse el 1 de enero de 2027 y pagar el impuesto que habían diferido.

El cambio solo toca a los grupos que optaron por el régimen, pero su efecto en el flujo de efectivo es directo. Forma parte de la reforma fiscal 2027, que entra en vigor el mismo 1 de enero.

Qué era el régimen y por qué se elimina

El régimen nació en 2013 como una medida transitoria. Lo aplicaban las sociedades integradoras, es decir, las que son propietarias de más del 80% de las acciones con derecho a voto de sus sociedades integradas, y les permitía diferir una parte del ISR hasta por tres ejercicios fiscales.

La exposición de motivos de la iniciativa de reforma sostiene que el régimen ya cumplió su función como mecanismo de transición tras la desaparición de la consolidación fiscal. Agrega que el diferimiento reduce la disponibilidad inmediata de recursos públicos.

Las fechas que fija el decreto

Fecha Qué ocurre 1 de enero de 2027 Los contribuyentes que tributaban en el régimen al 31 de diciembre de 2026 deben desintegrarse 31 de marzo de 2027 Plazo máximo para enterar el impuesto diferido correspondiente al tercer ejercicio inmediato anterior 31 de diciembre de 2027 Plazo máximo para enterar el resto del impuesto diferido pendiente, actualizado

La excepción de marzo responde a la mecánica del propio régimen: ese es el ejercicio cuyo diferimiento ya estaba por vencer. Todo lo demás se concentra en 2027, con fecha límite en diciembre.

El decreto también alcanza el impuesto del ejercicio 2026, que se determina con las reglas del régimen vigentes hasta el 31 de diciembre de ese año.

Qué se deroga en la ley

Se derogan el Capítulo VI del Título II de la Ley del ISR, que comprende los artículos 59 a 71, así como el párrafo cuarto de la fracción III del artículo 36 y el segundo párrafo del artículo 74, que hacían referencia al esquema. Las menciones al régimen en el Código Fiscal de la Federación y en el Reglamento de la Ley del ISR se tienen por derogadas.

Efectos en tesorería y en contabilidad

El golpe no es una tasa más alta, sino el calendario. Según el análisis de IDC Online, muchas empresas habían planeado inversiones y dividendos contando con el diferimiento de tres años, así que la tesorería del grupo tendrá que rehacerse con los vencimientos de 2027.

En lo contable, el mismo análisis señala que el préstamo que una integradora otorgaba a una subsidiaria para pagar ISR se elimina al consolidar, pero el pasivo frente al SAT permanece, porque es una obligación con un tercero. Bajo la NIF D-4, el impuesto no se reconoce como un gasto nuevo, pues ya se había registrado en ejercicios anteriores; lo que corresponde es reclasificarlo y presentarlo como pasivo por ISR causado pendiente de pago, separado de los impuestos diferidos. Las actualizaciones, en cambio, sí afectan el resultado financiero.

Los grupos con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos tienen además otro frente abierto: el nuevo mecanismo de control de deducciones y pérdidas fiscales, que también arranca en 2027.

Lo que falta por definir

El decreto conserva la competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes y de la Administración General de Hidrocarburos sobre las sociedades que tenían el carácter de integrada e integradora al 31 de diciembre de 2026. Y faculta al SAT para emitir las reglas de carácter general que resulten necesarias.

Esas reglas son la parte pendiente. Hasta que se publiquen, los grupos pueden ir cuantificando el impuesto diferido por ejercicio, separando el que vence en marzo y calendarizando el resto contra el flujo de 2027.