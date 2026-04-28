El SAT ya recibe datos de exchanges en 2026. Conoce las diferencias fiscales entre operar Bitcoin spot y negociar CFDs de BTC, y cómo declarar cada uno.

Abril de 2026 marca un punto de inflexión en la relación entre el SAT y los contribuyentes con operaciones en criptomonedas. Por primera vez, las plataformas de intercambio deben reportar automáticamente las transacciones de sus usuarios al fisco mexicano, bajo el marco del Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE. En este contexto, ignorar la distinción entre operar Bitcoin en el mercado al contado y negociar derivados sobre su precio puede traducirse en errores de declaración que el SAT ya tiene capacidad de detectar.

Cómo trata el SAT a las criptomonedas en 2026

En México, el marco legal que define a las criptomonedas como activos virtuales es el artículo 30 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech). Para efectos fiscales, el SAT los clasifica como bienes intangibles muebles, lo que determina que su venta o enajenación esté sujeta al Impuesto Sobre la Renta (ISR) conforme al artículo 126 de la LISR.

Los hechos imponibles que generan obligación de pago son la venta de criptoactivos a moneda fiat, el intercambio (swap) entre criptomonedas, el pago de bienes o servicios con activos virtuales y la obtención de recompensas por minería o staking. La simple tenencia, conocida como HODL, no genera impuesto alguno mientras el activo no se enajene.

La tasa del ISR aplicable es progresiva y va del 1.92% al 35%, dependiendo de la suma de todos los ingresos del contribuyente en el ejercicio fiscal. Existe una exención de hasta 60,000 pesos mexicanos al año por enajenación de bienes muebles (que incluyen los criptoactivos) siempre que el contribuyente no tenga habitualidad en la operación.

Lo que cambia en abril de 2026: la entrada en vigor del CARF

El Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) es un estándar de la OCDE para el intercambio automático de información fiscal sobre criptoactivos entre autoridades tributarias. México adoptó su implementación con vigencia a partir del 1 de abril de 2026, lo que obliga a los intermediarios de activos virtuales (exchanges, brokers y plataformas) a reportar directamente al SAT las operaciones de sus usuarios.

El mecanismo de cruce de datos combina tres fuentes: los movimientos bancarios reportados por las instituciones financieras, los datos recibidos de las plataformas bajo CARF y la declaración anual presentada por el contribuyente. Cuando existe discrepancia entre estas tres fuentes, el SAT puede emitir requerimientos de información o iniciar facultades de comprobación.

Las sanciones por omisión o diferencia no justificada son considerables. El artículo 76 del CFF establece multas del 55% al 75% del impuesto omitido, a las que se suman recargos del 1.47% mensual y la actualización por inflación. La suposición de que las transacciones en plataformas internacionales no son visibles para el SAT dejó de ser viable este mes.

Cripto spot vs CFD de Bitcoin: la diferencia que cambia tu declaración

Cuando un contribuyente compra Bitcoin en el mercado al contado (lo que se denomina cripto spot) adquiere el activo subyacente de forma directa. El Bitcoin queda bajo su custodia en una billetera digital, y cualquier venta posterior representa una enajenación de bienes intangibles muebles sujeta al artículo 126 de la LISR.

A diferencia del mercado al contado, donde el inversionista adquiere y custodia bitcoines reales, en la Negociación de CFD de Bitcoin (BTC) lo que se opera es un contrato cuyo rendimiento replica la variación del precio del activo, sin necesidad de poseer el subyacente ni de gestionar billeteras. Esto introduce una distinción fiscal importante en México: mientras la cripto spot se reporta como enajenación de bienes intangibles, los CFDs encajan en el régimen de operaciones financieras derivadas previsto en los artículos 16-A del CFF y 20 de la LISR.

La siguiente tabla resume las diferencias fiscales clave entre ambos instrumentos:

Criterio Cripto spot Ref de Bitcoin Activo subyacente Se adquiere el Bitcoin real No se adquiere; se pacta el diferencial de precio Custodia Requiere billetera digital No aplica Régimen fiscal Enajenación de bienes intangibles (Art. 126 LISR) Operación financiera derivada (Art. 16-A CFF / Art. 20 LISR) Hecho gravable Venta, swap, pago con cripto Resultado del contrato al cierre Trat. de pérdidas Deducibles contra ganancias por enajenación Deducibles en el régimen de derivados Exención $60K MXN Aplica si no hay habitualidad No aplica directamente

Cómo se declara cada operación en la práctica

Las ganancias por enajenación de criptoactivos en el mercado spot se capturan en la declaración anual dentro del capítulo de enajenación de bienes, conforme al artículo 126 de la LISR. El costo de adquisición debe ajustarse por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) entre la fecha de compra y la de venta, y la ganancia resultante se acumula a los demás ingresos del ejercicio para aplicar la tarifa progresiva.

Los resultados derivados de Contratos por Diferencias (CFD) referenciados a criptoactivos se declaran en el régimen de operaciones financieras derivadas, con base en los artículos 16-A del CFF y 20 de la LISR. La determinación del ingreso acumulable o la pérdida deducible depende de la variación del precio del subyacente pactado y de la habitualidad con que se realizan estas operaciones.

Ejemplo 1, Cripto spot: Un contribuyente adquirió 0.5 BTC en enero de 2025 por un equivalente de $800,000 pesos y lo enajenó en diciembre a $1,200,000. La ganancia de $400,000 pesos, ajustada por INPC, se acumula a sus ingresos y tributa a la tasa marginal que corresponda. Podría aplicar la exención de $60,000 pesos si no opera con habitualidad.

Un contribuyente adquirió 0.5 BTC en enero de 2025 por un equivalente de $800,000 pesos y lo enajenó en diciembre a $1,200,000. La ganancia de $400,000 pesos, ajustada por INPC, se acumula a sus ingresos y tributa a la tasa marginal que corresponda. Podría aplicar la exención de $60,000 pesos si no opera con habitualidad. Ejemplo 2, CFD: El mismo contribuyente operó contratos por diferencias sobre Bitcoin durante 2025 con un resultado neto positivo de $350,000 pesos. Este monto se reporta bajo el régimen de derivados y no aplica la exención de $60,000 pesos prevista para enajenación de bienes muebles.

En ambos casos, la documentación mínima a conservar incluye estados de cuenta del exchange o broker, fechas y precios de cada operación en pesos mexicanos, comisiones pagadas y el tipo de instrumento utilizado.

Errores comunes que el SAT puede detectar este abril

Con el CARF operativo, varios errores que antes pasaban inadvertidos resultan detectables en el cruce de datos de la autoridad fiscal. Los más frecuentes en declaraciones con operaciones de criptoactivos son:

Reportar los intercambios cripto-cripto como operaciones no gravables. Cada swap representa una enajenación del activo entregado y genera un hecho imponible.

No distinguir la tenencia de la operativa, lo que produce reportes inconsistentes con los datos que el SAT recibe de las plataformas bajo CARF.

Mezclar utilidades de cripto spot con resultados de CFDs en un mismo capítulo de la declaración , lo que deriva en un cálculo incorrecto del impuesto y puede provocar un requerimiento de información.

, lo que deriva en un cálculo incorrecto del impuesto y puede provocar un requerimiento de información. Utilizar promedios ponderados arbitrarios para determinar el costo de adquisición, cuando el método correcto es primeras entradas, primeras salidas (PEPS).

Asumir que las operaciones en exchanges o brokers internacionales no son visibles para el SAT. El CARF cierra precisamente esa brecha de información.

Checklist antes del 30 de abril

Antes de presentar la declaración anual del ejercicio 2025, los contribuyentes con operaciones en criptoactivos deben completar los siguientes pasos:

Descargar el historial completo de operaciones de cada exchange y broker utilizado durante 2025.

Identificar el régimen fiscal aplicable a cada tipo de operación: enajenación de bienes para cripto spot, derivados para CFDs.

Calcular la ganancia neta en cripto spot ajustando el costo de adquisición por INPC.

Verificar si aplica la exención de $60,000 pesos por enajenación de bienes muebles y si la habitualidad en la operación la excluye.

Reconciliar los montos a declarar con los depósitos bancarios reportados al SAT por las instituciones financieras.

Ante montos relevantes o estructuras de operación complejas, consultar a un contador público certificado antes de presentar la declaración.

La diferencia entre operar Bitcoin en el mercado spot y negociar contratos por diferencias deja de ser un detalle técnico menor cuando el SAT cuenta con visibilidad automática sobre las transacciones de los contribuyentes. El CARF convierte lo que antes podía considerarse una zona gris en una obligación fiscal con consecuencias cuantificables.

Quienes prefieran operar Bitcoin sin custodia directa del activo (y entendiendo el régimen fiscal que aplica) pueden hacerlo a través de plataformas especializadas como Margex, siempre con la documentación correcta para el cumplimiento anual.

Aviso: Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría fiscal individualizada. Para situaciones particulares, consulta a tu contador público certificado o al SAT directamente. La operación con criptoactivos y derivados implica riesgos de mercado y regulatorios que cada inversionista debe evaluar según su perfil.

Referencias legales y fuentes de autoridad

Art. 30 Ley Fintech • Art. 126 LISR • Art. 16-A CFF • Art. 20 LISR • Art. 76 CFF • OCDE — Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) • sat.gob.mx — Portal de Declaración Anual 2026 • banxico.org.mx — Marco regulatorio de activos virtuales • Prodecon — Criterios sobre tributación de criptoactivos