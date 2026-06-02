¿Compensación o dación en pago? El SAT respondió cuál forma de pago usar cuando un cliente entrega su auto usado como parte del precio de uno nuevo.

Entregar un vehículo usado como parte del pago de uno nuevo es una operación cotidiana en las agencias automotrices. Sin embargo, durante años existió incertidumbre sobre cómo documentarla fiscalmente: ¿cuántos CFDI se deben emitir, qué forma de pago corresponde y cuándo aplica el Complemento Vehículo Usado?

Una respuesta emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y difundida por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) aclara esas dudas con precisión. La aclaración aplica a distribuidores, agencias y cualquier contribuyente que participe en operaciones donde un vehículo usado forma parte de la contraprestación por la compra de una unidad nueva.

El Complemento Vehículo Usado: una facilidad opcional, no obligatoria

La Regla 2.7.1.10 de la Resolución Miscelánea Fiscal permite emitir un solo CFDI por la venta del vehículo nuevo incorporando el Complemento Vehículo Usado, en lugar de generar comprobantes adicionales por la operación. El SAT confirmó que esta facilidad es opcional.

Eso significa que cada contribuyente puede decidir si utiliza este esquema simplificado o si prefiere el procedimiento tradicional de emisión de comprobantes. No hay una obligación de usar el complemento en todos los casos, pero cuando se utiliza, evita la necesidad de documentar por separado la recepción del vehículo usado como parte del pago.

Compensación o dación en pago: cuál clave de forma de pago usar

Uno de los puntos que más generaba dudas en el sector era la clave de forma de pago que debe registrarse en el CFDI. El SAT aclaró que no existe una obligación de usar una sola clave específica: depende de cómo se estructure la transacción. Las dos opciones válidas son:

Clave 12 – Dación en pago: aplica cuando el vehículo usado se entrega para cubrir total o parcialmente una deuda derivada de la compra del automóvil nuevo. El cliente liquida parte de su obligación de pago entregando el bien.

aplica cuando el vehículo usado se entrega para cubrir total o parcialmente una deuda derivada de la compra del automóvil nuevo. El cliente liquida parte de su obligación de pago entregando el bien. Clave 17 – Compensación: aplica cuando existen adeudos recíprocos entre las partes y estos se extinguen parcialmente mediante el intercambio de valores. Su uso había generado incertidumbre en años recientes por criterios relacionados con operaciones de IVA, pero el SAT confirmó que puede resultar procedente según la naturaleza de la operación.

La clave correcta no depende de lo que sea más conveniente para el emisor, sino de lo que mejor refleje la realidad económica de la transacción. Documentar esa decisión en el expediente de la compraventa es parte de la responsabilidad del distribuidor.

Obligaciones documentales que se mantienen

La facilidad de emitir un solo CFDI no elimina las obligaciones de resguardo documental. Las agencias deben conservar:

Contratos de compraventa de ambas unidades.

de ambas unidades. Identificaciones oficiales de las partes.

de las partes. Documentos que acrediten el cambio de propietario del vehículo usado.

del vehículo usado. Comprobantes relacionados con la adquisición del vehículo usado recibido como parte del pago.

recibido como parte del pago. Información fiscal de las partes involucradas en la operación.

Adicionalmente, en determinados casos sigue vigente la obligación de efectuar retenciones de ISR cuando la contraparte sea una persona física que vende el vehículo usado. Esa obligación no desaparece por el hecho de que la entrega del vehículo forme parte de una operación más amplia.

Qué implica esto para distribuidores y agencias

La aclaración del SAT da certeza sobre una operación que forma parte del día a día del sector automotriz. Los distribuidores ahora tienen confirmación de que el Complemento Vehículo Usado es una herramienta válida y vigente para simplificar el cumplimiento fiscal, y de que tanto la clave 12 como la 17 pueden ser correctas dependiendo de cómo se estructure cada transacción.

La recomendación práctica es revisar cuidadosamente cada operación antes de emitir el comprobante: identificar si el vehículo usado liquida una deuda (dación en pago) o si hay adeudos recíprocos que se compensan, definir si conviene usar el complemento simplificado o la vía tradicional, y asegurarse de que el expediente documental respalde la clave de forma de pago elegida. Una operación bien documentada desde el inicio evita aclaraciones posteriores ante la autoridad.