Si ya repartiste utilidades, puedes reducir el ISR provisional desde junio. El mecanismo está en la Ley del ISR y aplica hasta diciembre de 2026.

Cada año, miles de empresas cumplen con el reparto de utilidades a sus trabajadores sin aprovechar uno de los beneficios fiscales más relevantes que genera ese pago: la posibilidad de disminuir la PTU en los pagos provisionales de ISR y reducir la carga tributaria durante el resto del ejercicio.

Este mecanismo está previsto en la Ley del ISR y permite que las personas morales recuperen parte del impacto financiero que representa el reparto de utilidades mediante una reducción gradual de los pagos provisionales que realizan al SAT de mayo a diciembre.

Cuándo empieza a aplicar el beneficio

La PTU correspondiente al ejercicio 2025 debe pagarse, en términos generales, a más tardar en mayo de 2026. Por eso, la disminución puede comenzar a aplicarse desde el pago provisional de mayo, que se presenta ante el SAT durante junio.

A partir de ese momento, el monto pagado por PTU puede distribuirse entre los pagos provisionales restantes del ejercicio: de mayo a diciembre, ocho meses en total.

Cómo se calcula la disminución

La ley permite dividir la PTU efectivamente pagada entre los ocho meses que quedan del año y aplicar esa proporción de manera acumulativa en cada pago provisional. En la práctica, la empresa va reduciendo la utilidad fiscal que utiliza para calcular el ISR mensual, lo que se traduce en pagos menores al fisco y en una mejora del flujo de efectivo durante el segundo semestre.

Existe una limitante importante: la disminución no puede ser mayor a la utilidad fiscal determinada en cada periodo. Si en algún mes la utilidad es menor al monto que correspondería aplicar, solo puede descontarse hasta ese límite. El excedente no se pierde, pero tampoco puede trasladarse libremente.

El coeficiente de utilidad no cambia

Uno de los errores más frecuentes al aplicar este beneficio es asumir que modifica el coeficiente de utilidad que se usa para calcular los pagos provisionales. No es así. El coeficiente permanece intacto. Lo único que se reduce es la utilidad fiscal determinada en cada periodo, mediante la aplicación proporcional de la PTU pagada. Son dos variables distintas dentro del mismo cálculo.

El riesgo con la PTU que aún no se ha cobrado

Un aspecto que merece atención especial es el caso de trabajadores que no cobran su PTU en mayo y la reciben en meses posteriores. La ley permite disminuir la PTU efectivamente pagada, no la que fue determinada o provisionada contablemente.

Aplicar el beneficio sobre montos que todavía no han sido entregados a los trabajadores puede generar observaciones en una revisión del SAT. El control documental de cuándo y a quién se realizó cada pago es la evidencia que respalda la deducción en caso de que la autoridad la cuestione.

Qué documentar para aplicarlo correctamente

Para aprovechar el beneficio sin exposición fiscal, conviene tener en orden cuatro elementos desde el momento en que se realiza el pago de utilidades:

Cálculo anticipado del impacto en cada pago provisional de mayo a diciembre, para visualizar el ahorro total y verificar que no excede la utilidad fiscal de cada periodo.

en cada pago provisional de mayo a diciembre, para visualizar el ahorro total y verificar que no excede la utilidad fiscal de cada periodo. Registro documental de los pagos realizados a cada trabajador: recibos firmados, transferencias bancarias o cualquier comprobante que acredite la fecha y el monto entregado.

realizados a cada trabajador: recibos firmados, transferencias bancarias o cualquier comprobante que acredite la fecha y el monto entregado. Registro contable de la PTU pagada y de su aplicación mensual en los cálculos de ISR provisional.

y de su aplicación mensual en los cálculos de ISR provisional. Verificación de que los montos utilizados para disminuir el ISR correspondan exclusivamente a pagos efectivamente realizados, no a provisiones contables.

Por qué conviene revisarlo ahora

El beneficio ya está disponible para el pago provisional de mayo, que se presenta en junio. Cada mes que pasa sin aplicarlo correctamente es un mes en que la empresa paga más ISR del que le correspondería.

En un entorno donde la liquidez sigue siendo una prioridad para la mayoría de las empresas, distribuir el impacto de la PTU a lo largo de ocho meses de pagos provisionales es una herramienta legal concreta que puede traducirse en un alivio financiero relevante durante el resto de 2026. La diferencia entre aprovecharlo y no hacerlo no está en la ley: está en si el área fiscal calculó el efecto a tiempo.