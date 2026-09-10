La iniciativa fiscal para 2027 plantea limitar el aprovechamiento de deducciones para empresas con ingresos superiores a $50 millones.

El Paquete Económico 2027 propone un nuevo mecanismo de control a las deducciones autorizadas y pérdidas fiscales de personas morales residentes en México con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos que determinen utilidad fiscal.

La medida todavía no está vigente. Se trata de una propuesta que deberá ser analizada y, en su caso, aprobada por el Congreso, por lo que su contenido podría modificarse.

El nuevo límite: 96.67%

La iniciativa plantea dos escenarios para determinar el monto que las empresas podrían aplicar en el ejercicio.

Escenario Monto deducible Deducciones iguales o inferiores al 96.67% de los ingresos 99% de esas deducciones Deducciones superiores al 96.67% de los ingresos Limitado a ese porcentaje

Por ejemplo, con ingresos acumulables de 100 millones de pesos y deducciones por 90 millones, la empresa podría aplicar únicamente 89.1 millones, quedando 900 mil pesos pendientes para ejercicios posteriores.

Si esa misma empresa tuviera 98 millones de pesos en deducciones, el límite sería de 96.67 millones.

Las deducciones podrían diferirse

La iniciativa establece que las cantidades no aprovechadas podrían disminuirse durante los 20 ejercicios siguientes, debidamente actualizadas, aunque contempla reglas de caducidad.

Además, esas cantidades no se convertirían en pérdidas fiscales y el derecho sería personal, por lo que no podría transmitirse mediante una fusión o escisión.

El objetivo: combatir abusos y factureras

Hacienda relaciona la propuesta con la existencia de empresas que presentan exceso de deducciones o gastos que no son compatibles con su actividad económica.

La exposición de motivos señala que, cuando las deducciones superan el 96.67% de los ingresos, las operaciones con empresas que presentan características de factureras representan, en promedio, alrededor de 10% de las erogaciones analizadas.

Sin embargo, el mecanismo propuesto no necesariamente distinguiría entre una operación irregular y una deducción real, indispensable y debidamente documentada.

¿Qué implicaría para las empresas?

El principal impacto podría estar en el flujo de efectivo, ya que algunas empresas tendrían que pagar ISR sobre una base mayor en el ejercicio, aunque posteriormente pudieran aprovechar las deducciones diferidas.

Por ello, si la propuesta es aprobada, las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos deberán revisar el impacto del nuevo mecanismo en sus deducciones, utilidad fiscal y flujo de efectivo.

Por ahora, el límite de 96.67% y la regla del 99% son únicamente parte de la propuesta fiscal para 2027 y no constituyen todavía obligaciones vigentes.