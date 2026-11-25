Conoce cómo se calcula el IEPS por litros vendidos menos adquiridos, cuándo declarar y qué controles podrá revisar el SAT antes de que arranque en julio.

La Ley de Ingresos de la Federación 2027 incluye una regla que cambia la forma en que se controla el IEPS de los combustibles: las personas que venden gasolinas y diésel sin ser fabricantes, productores ni importadores tendrán que calcular y pagar el impuesto sobre la diferencia entre los litros que vendan y los que adquieran en cada mes. La medida está en el artículo 25, fracción XIX, y comienza el 1 de julio de 2027, seis meses después que el resto de la ley.

Es parte del paquete de decretos publicado el 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. Si quieres el panorama completo, revisa la nota sobre lo que cambia en ISR, RESICO y LIF.

¿Quién queda obligado?

La fracción XIX se dirige a las personas que enajenan gasolinas y diésel y que no son fabricantes, productores ni importadores de esos combustibles. En la práctica, se trata de quienes compran combustible a un tercero y lo revenden, como comercializadoras, transportistas que expenden y estaciones de servicio. Los fabricantes, productores e importadores quedan fuera de esta obligación.

¿Cómo se calcula el IEPS?

El impuesto se determina sobre la diferencia positiva entre los litros enajenados y los litros adquiridos en el mismo mes. Es decir, solo hay base cuando en el mes vendiste más litros de los que compraste. A esa diferencia se le aplican las cuotas del IEPS que la Ley del IEPS prevé para cada tipo de combustible en sus artículos 2, fracción I, incisos D) y H), y 2-A.

Elemento Qué establece la LIF 2027 Quién Quien enajena gasolinas y diésel sin ser fabricante, productor ni importador Base Diferencia positiva entre litros enajenados y litros adquiridos en el mes Estímulos y acreditamiento No se aplica ningún estímulo, disminución ni acreditamiento Cuándo se causa Al cierre de cada mes Traslado al cliente No puede trasladarse de forma expresa y por separado, ni incluirse en el precio Declaración Mensual, a más tardar el día 17 del mes siguiente, conforme a las reglas del SAT Inicio 1 de julio de 2027

No hay estímulos ni acreditamiento

La fracción es expresa: al calcular este IEPS no se aplica ningún estímulo, disminución ni acreditamiento. Esto importa porque quien hoy compra combustible a un productor o importador ya recibe el producto con el impuesto incluido en el precio. La nueva mecánica no sustituye ese costo de compra: se enfoca en el volumen que sale de tu operación por encima del que entró.

El impuesto no se traslada de forma expresa

Quien pague este IEPS no podrá trasladarlo al comprador de forma expresa y por separado, ni incluirlo en el precio. Además, la fracción remite al cumplimiento de la obligación del artículo 19, fracción I, de la Ley del IEPS. Antes de julio conviene revisar con tu contador cómo se refleja esto en tu facturación y en el complemento de hidrocarburos del CFDI, que el SAT ya regula en la regla 2.7.1.48 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026.

Cuándo declarar

El pago es mensual. El primer mes de aplicación es julio de 2027, así que la declaración correspondiente vencería a más tardar el 17 de agosto de 2027, y así sucesivamente cada mes. El formato y el medio de presentación quedarán sujetos a las reglas de carácter general que publique el SAT.

Qué podrá revisar el SAT

La ley faculta a la autoridad para revisar la diferencia que determines con base en tus controles de existencias, controles volumétricos, comprobantes fiscales y pedimentos. Por eso, la conciliación entre lo que compras, lo que almacenas y lo que vendes dejará de ser solo un tema operativo y pasará a tener efecto directo en el impuesto.

Información que el SAT podrá cruzar Qué conviene tener ordenado Controles de existencias Inventario inicial y final de cada mes, por tipo de combustible Controles volumétricos Registros de litros recibidos y despachados Comprobantes fiscales CFDI de compra y de venta con el complemento de hidrocarburos Pedimentos Documentación de las operaciones de importación que respalden tus compras

El transitorio Vigésimo Noveno: de julio a diciembre de 2027

El transitorio Vigésimo Noveno de la LIF 2027 establece que, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2027, lo dispuesto en el artículo 8, fracción I, inciso c), de la Ley del IEPS no será aplicable para las personas diferentes de los fabricantes, productores e importadores. Es decir, ese mismo grupo de contribuyentes queda en un régimen especial durante el segundo semestre de 2027, justo cuando arranca la nueva obligación. Te conviene revisar con tu contador cómo interactúan ambas disposiciones en tu caso concreto.

Por qué se incluyó esta medida

La medida se enmarca en el objetivo oficial de dar mayor trazabilidad al IEPS de los combustibles y combatir el contrabando conocido como huachicol fiscal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que los impuestos pagados por lo que se compra deben coincidir con lo que se vende. Hasta hoy, la declaración de este impuesto recae sobre Pemex y las empresas importadoras; con la fracción XIX, también quedaría a cargo de quienes revenden.

Qué conviene hacer desde ahora

Aún faltan meses para el 1 de julio, y el SAT tendrá que publicar las reglas de operación. Mientras tanto, puedes ir avanzando en tres frentes:

Inventarios: verifica que tus mediciones de existencias y tus controles volumétricos coincidan con tus compras y ventas reales.

verifica que tus mediciones de existencias y tus controles volumétricos coincidan con tus compras y ventas reales. Facturación: revisa que tus CFDI de compra y de venta incluyan correctamente el complemento de hidrocarburos.

revisa que tus CFDI de compra y de venta incluyan correctamente el complemento de hidrocarburos. Flujo de efectivo: como el impuesto no se traslada de forma expresa al cliente, tu contador tendrá que considerar su efecto en precios y márgenes.

Esta regla forma parte de los cambios de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, que entra en vigor el 1 de enero, salvo esta fracción, que arranca el 1 de julio.