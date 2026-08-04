Consulta el calendario oficial para saber en qué meses debes renovar tu registro REPSE. No hacerlo puede derivar en la cancelación del registro y afectar la prestación de servicios especializados

Las empresas que prestan servicios especializados y cuentan con un registro en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) deben estar atentas a una obligación que puede pasar desapercibida: la renovación del registro.

Aunque el REPSE tiene una vigencia de tres años, la renovación no debe realizarse cuando éste vence, sino dentro del periodo establecido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

¿Cada cuánto se renueva el REPSE?

Los lineamientos publicados por la STPS establecen que las personas físicas y morales inscritas en el padrón deberán realizar la renovación de su registro cada tres años mediante la plataforma oficial del REPSE.

Asimismo, el trámite debe iniciarse durante los tres meses previos a la fecha en que concluya la vigencia del registro.

La renovación tiene un calendario

La STPS publicó un calendario que determina el periodo en que cada empresa debe renovar su registro, dependiendo del mes y año en que obtuvo originalmente el REPSE.

Para las empresas que obtuvieron su registro durante 2023, estas son las ventanas de renovación que corresponden durante 2026:

Registro obtenido en Ventana de renovación Enero de 2023 Enero, febrero y marzo de 2026 Febrero de 2023 Febrero, marzo y abril de 2026 Marzo de 2023 Marzo, abril y mayo de 2026 Abril de 2023 Abril, mayo y junio de 2026 Mayo de 2023 Mayo, junio y julio de 2026 Junio de 2023 Junio, julio y agosto de 2026 Julio de 2023 Julio, agosto y septiembre de 2026 Agosto de 2023 Agosto, septiembre y octubre de 2026 Septiembre de 2023 Septiembre, octubre y noviembre de 2026 Octubre de 2023 Octubre, noviembre y diciembre de 2026 Noviembre de 2023 Noviembre y diciembre de 2026, y enero de 2027 Diciembre de 2023 Diciembre de 2026, y enero y febrero de 2027

Es importante considerar que la plataforma del REPSE únicamente permite realizar la renovación durante el periodo asignado. Una vez concluida esa ventana, el sistema deshabilita automáticamente el módulo para realizar el trámite.

¿Qué revisa la autoridad?

Durante el proceso de renovación, la autoridad verifica, entre otros aspectos, que el contribuyente esté al corriente en sus obligaciones fiscales.

También revisa que no tenga adeudos con el IMSS, que cumpla con sus obligaciones ante el INFONAVIT, y que continúe satisfaciendo los requisitos que dieron origen al registro.

¿Qué pasa si no renuevo mi REPSE?

Las consecuencias pueden ser importantes.

De acuerdo con los lineamientos de la STPS, si una empresa no realiza la renovación dentro del plazo que le corresponde, la plataforma deshabilitará automáticamente el módulo de renovación y el registro podrá ser cancelado.

Sin un REPSE vigente, la empresa ya no podrá prestar legalmente los servicios especializados para los que fue registrada.

Además, esto puede afectar la continuidad de los contratos celebrados con sus clientes y generar consecuencias laborales, fiscales y de seguridad social.

¿Cuánto tarda la STPS en responder?

La Secretaría dispone de hasta 20 días hábiles para resolver la solicitud de renovación.

Si transcurre ese plazo sin emitir respuesta, el solicitante puede requerir a la autoridad que emita la resolución correspondiente dentro de los tres días hábiles siguientes.

Si aun así no existe pronunciamiento, la renovación podrá entenderse efectuada para los efectos legales correspondientes.

Recomendación

Si tu empresa cuenta con REPSE, verifica desde ahora la fecha en que fue otorgado tu registro y revisa el calendario oficial de renovación.

Esperar hasta el último momento puede generar retrasos que pongan en riesgo la continuidad de tus operaciones y la prestación de servicios especializados.

Antes de iniciar el trámite también es recomendable confirmar que la empresa se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales, de seguridad social y de vivienda, ya que estos son algunos de los aspectos que revisa la STPS antes de autorizar el refrendo del registro.