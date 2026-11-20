Verifica quién certificó tus facturas, respalda tus XML y pregunta a tu proveedor cómo y cuándo migra tu timbrado. Estos son los pasos tras la revocación.

El SAT incluyó a Másfacturación, S. de R.L. de C.V., el proveedor autorizado de certificación de CFDI (PAC) de CONTPAQi, en su listado de autorizaciones revocadas. El registro se publicó el 20 de noviembre de 2026. Para quienes emiten facturas o nómina desde sistemas CONTPAQi, la pregunta inmediata es si podrán seguir timbrando.

Esto es lo que se sabe hasta ahora, y lo que conviene confirmar con el proveedor del sistema.

Qué aparece en el listado del SAT

Dato Registro Razón social Másfacturación, S. de R.L. de C.V. Nombre comercial CONTPAQ i RFC MAS0810247C0 Número en el listado 220 Fecha de publicación 20 de noviembre de 2026

Qué dice CONTPAQi a sus clientes

La empresa envió un comunicado a su comunidad en el que informa que actualizó su infraestructura de timbrado mediante la incorporación gradual de varios PAC aliados. Según el texto, esos proveedores garantizan la continuidad del servicio, sin costos adicionales ni cambios en los tiempos de timbrado, y la plataforma mantiene el timbrado ilimitado y gratuito.

También precisa un punto con fecha: los nuevos RFC que se den de alta timbrarán a través de estos PAC aliados a partir del 18 de noviembre de 2026. En el caso de los clientes que ya usaban el servicio, el comunicado no detalla cuándo o cómo cambia el certificador; es un dato que conviene confirmar directamente con el proveedor.

¿Qué pasa con los CFDI ya emitidos?

CONTPAQi indica que los comprobantes emitidos anteriormente conservan su validez jurídica y fiscal, y que no es necesario cancelarlos, sustituirlos ni volver a emitirlos. La lectura coincide con la de especialistas: la revocación por sí sola no invalida los CFDI que el PAC certificó mientras estaba autorizado.

Si un cliente pregunta por una factura concreta, se puede consultar su estado con el folio fiscal en el verificador de CFDI del SAT. Para saber quién la certificó, hay que abrir el XML y buscar el atributo RfcProvCertif dentro del nodo TimbreFiscalDigital : ahí aparece el RFC del certificador de ese comprobante.

Una precaución práctica: si una factura presentó un error de conexión al timbrarse, conviene confirmar su estado antes de volver a emitirla, para evitar duplicados.

Cuánto dura la transición

La regla 2.7.2.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 establece un periodo de 90 días naturales a partir de que surte efectos el oficio de revocación. Se divide en dos etapas:

Etapa Qué puede hacer el PAC revocado Primeros 30 días naturales Sigue certificando para sus clientes existentes y no puede contratar clientes nuevos Siguientes 60 días naturales Ya no puede certificar

Esto no significa que el contribuyente tenga 90 días para seguir timbrando con ese PAC. Quien emite facturas debe verificar la fecha en que surtió efectos el oficio de revocación, porque de ella depende cuánto tiempo queda para cada etapa. El listado publicado el 20 de noviembre no dice, por sí solo, cuándo corren esos plazos.

Qué conviene hacer ahora

Para despachos y empresas que están por emitir nómina o facturas de cierre de mes, hay cuatro pendientes concretos. Preguntar al proveedor del sistema con qué PAC timbrará y a partir de cuándo. Descargar y respaldar los XML y PDF emitidos hasta ahora. Probar la emisión de un comprobante de prueba antes del cierre. Y no cancelar ni reemitir facturas de forma masiva solo por la noticia, porque su validez no depende de la revocación.