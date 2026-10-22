La presidenta afirmó que detectaron esquemas irregulares para obtener pensiones más altas de las que correspondían a algunos trabajadores. Por eso, explicó, el Gobierno decidió regular la Modalidad 40

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal detectó presuntos fraudes relacionados con el acceso a pensiones elevadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la Modalidad 40.

Durante su conferencia matutina de este jueves 22 de octubre, la mandataria explicó que estos hallazgos motivaron la decisión de establecer nuevas restricciones a este esquema, que permite a ciertos trabajadores continuar cotizando voluntariamente después de dejar un empleo formal.

"Encontramos fraudes, digamos, relacionados con el acceso a las pensiones altas", declaró Sheinbaum al explicar por qué se decidió regular la modalidad.

La presidenta sostuvo que algunos esquemas permitían obtener una pensión superior a la que le correspondía al trabajador, por lo que consideró necesario modificar las reglas para evitar posibles irregularidades y proteger los recursos destinados al pago de las jubilaciones.

Sheinbaum habla de cientos de miles de millones

Al ser cuestionada sobre la dimensión económica de los presuntos fraudes, Sheinbaum respondió que se trataba de "cientos de miles de millones" de pesos.

Sin embargo, durante su declaración no precisó el monto exacto, el periodo al que corresponde esa estimación ni cuántas pensiones estarían relacionadas con las irregularidades.

La mandataria adelantó que su Gobierno podría ofrecer posteriormente más detalles sobre los esquemas detectados y la forma en que se habrían utilizado para obtener pensiones que, según explicó, no correspondían a los derechos de los beneficiarios.

¿Cómo se utilizaba la Modalidad 40 para obtener pensiones más altas?

La Modalidad 40, cuyo nombre oficial es Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a trabajadores que dejaron de cotizar con un patrón continuar realizando aportaciones por su cuenta al IMSS.

Para quienes se encuentran bajo el régimen pensionario de la Ley del Seguro Social de 1973, esta opción puede ayudar a mejorar el monto de la pensión, dependiendo de factores como el salario base de cotización, las semanas cotizadas y la edad de retiro.

Sheinbaum señaló que el Gobierno identificó esquemas fraudulentos vinculados con este mecanismo, pero no detalló durante su intervención cuáles eran las operaciones específicas ni cómo se habrían acreditado las irregularidades.

Conviene distinguir entre utilizar legalmente la Modalidad 40 para incrementar una pensión y participar en un esquema fraudulento. Cotizar voluntariamente y pagar las cuotas correspondientes no constituye, por sí mismo, una irregularidad.

¿Por qué cambiarán las reglas de la Modalidad 40?

La explicación de Sheinbaum se produjo después de que el IMSS publicara un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para establecer medidas temporales y evaluar el impacto financiero de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio.

Entre las nuevas condiciones se encuentra una limitación al salario de cotización para quienes se incorporen bajo las disposiciones temporales: se tomará como referencia el último salario base registrado al causar baja del régimen obligatorio, con un margen adicional de hasta una Unidad de Medida y Actualización (UMA), respetando el mínimo aplicable.

El acuerdo también contempla un análisis financiero del esquema y la preparación de una propuesta de modificación normativa.

La presidenta sostuvo que el objetivo es evitar los fraudes y garantizar que existan recursos suficientes para cubrir las pensiones que legalmente corresponden a los trabajadores.

Por ahora, queda pendiente que el Gobierno federal presente los detalles de los casos detectados y sustente el impacto económico al que hizo referencia la mandataria.