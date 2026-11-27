Desde el 1 de enero de 2027 la jornada máxima es de 46 horas. Revisa descansos, límites diarios y horas extra antes de que arranque el año.

El 1 de enero de 2027 arranca la reducción de la jornada máxima semanal: de 48 a 46 horas. Si tu empresa trabaja de lunes a sábado con jornadas de ocho horas, o si eres persona trabajadora y quieres saber qué te toca, estas son las respuestas a las dudas más comunes sobre la primera reducción.

¿Qué calendario marca la reforma?

La reforma a la Ley Federal del Trabajo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2026. Durante 2026 la jornada máxima sigue en 48 horas. El periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2026 sirve para que personas empleadoras y trabajadoras ajusten sus procesos. Después, la jornada baja dos horas cada 1 de enero, hasta llegar a 40 horas en 2030.

El tope de tiempo extraordinario del artículo 66 también sube de forma gradual, pero no al mismo ritmo. En 2027 todavía es de nueve horas semanales.

Año Jornada máxima semanal Tope de tiempo extra (art. 66) 2026 48 horas 9 horas semanales 2027 46 horas 9 horas semanales 2028 44 horas 10 horas semanales 2029 42 horas 11 horas semanales 2030 40 horas 12 horas semanales

Si quieres el panorama completo de la reforma, lo explicamos en Ya es ley: así baja la jornada máxima semanal a 40 horas. Aquí nos concentramos en 2027.

Si hoy trabajo 48 horas de lunes a sábado, ¿qué cambia en enero?

A partir del 1 de enero de 2027 la jornada ordinaria ya no puede pasar de 46 horas por semana. Eso significa que hay que quitar dos horas semanales del esquema actual. La reforma no dice cómo hacerlo: lo que se ajusta es el total semanal, no un horario específico.

Para una semana de seis días, estas son algunas formas de llegar a 46 horas:

Reducir la jornada diaria a 7 horas con 40 minutos de lunes a sábado.

Mantener ocho horas de lunes a viernes y dejar seis horas el sábado.

Quitar una hora a dos días de la semana y conservar el resto igual.

Cualquiera de estas opciones debe respetar los límites diarios del artículo 61 y el descanso semanal del artículo 69, que revisamos más abajo. Si el ajuste cambia el horario de las personas trabajadoras, conviene dejarlo por escrito.

La reducción no implica bajar sueldos, salarios ni prestaciones. Así lo establece la propia reforma.

¿Si sigo trabajando 48 horas, esas dos horas se pagan como extra?

La jornada ordinaria máxima en 2027 es de 46 horas. Si la empresa mantiene el esquema de 48 sin modificarlo, las horas que rebasan ese límite ya no serían jornada ordinaria. Se tratarían como tiempo extraordinario, con las reglas y los topes que explicamos más abajo. Por eso la manera más segura de cumplir es ajustar el horario antes de enero.

¿En 2027 ya habrá dos días de descanso a la semana?

No de forma automática. La reforma reduce el número de horas, pero no cambia la regla del artículo 69: por cada seis días de trabajo, la persona trabajadora disfrutará de un día de descanso, como mínimo.

Hay un detalle práctico. Con jornada diurna, el máximo diario es de ocho horas. Cinco días de ocho horas suman 40, que es la meta de 2030. Una semana de 46 horas no cabe en cinco días con jornadas diurnas dentro del límite, así que en 2027 lo común será seguir con seis días de trabajo. Cuando la jornada llegue a 40 horas, la semana de cinco días será posible con jornadas de ocho horas.

¿Cambian los límites de horas por día?

No. El artículo 61 conserva la duración máxima de la jornada diaria, según el turno:

Tipo de jornada Máximo diario Diurna 8 horas Nocturna 7 horas Mixta 7 horas y media

Lo que baja es el total semanal. Por eso, para quien trabaja turno nocturno o mixto, el ajuste puede ser distinto al de quien trabaja de día. Conviene hacer la cuenta turno por turno.

¿Cuántas horas extra se permiten en 2027?

El artículo 66 reformado fija como meta un máximo de 12 horas extraordinarias a la semana, repartidas en hasta cuatro horas diarias y en un máximo de cuatro días. Esa meta no aplica de inmediato: los transitorios la suben poco a poco y, en 2027, el tope sigue en nueve horas semanales. Esas horas se pagan con un cien por ciento más del salario de las horas ordinarias, es decir, al doble.

El artículo 68 añade dos reglas:

Las personas trabajadoras no están obligadas a prestar servicios por un tiempo mayor al permitido en ese capítulo.

Si el tiempo extraordinario rebasa lo que marca el artículo 66, la prolongación no puede ser mayor de cuatro horas a la semana y se paga con un doscientos por ciento más del salario correspondiente a las horas ordinarias, es decir, al triple.

El artículo 67, que regulaba antes parte de este tema, quedó derogado.

¿Qué pasa con el registro de la jornada?

El decreto prevé disposiciones de carácter general sobre el registro electrónico del tiempo de trabajo, con base en la fracción XXXIV del artículo 132. Esas disposiciones entran en vigor el 1 de enero de 2027, la misma fecha en que baja la jornada. Si todavía no revisas cómo vas a llevar ese control, en Atención empresas: reloj checador, ley silla y NOM-035 en tus contratos encontrarás un punto de partida.