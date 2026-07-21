Ciertas palabras en el concepto de una transferencia pueden generar bloqueos temporales mientras el banco revisa la operación.

El texto que escribes en el apartado de "concepto" al realizar una transferencia bancaria puede parecer un simple detalle, pero en algunos casos podría generar alertas en los sistemas de monitoreo de las instituciones financieras.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) recordó a los usuarios del sistema financiero que es recomendable utilizar descripciones claras, reales y acordes con la operación que se está realizando.

La recomendación incluye evitar palabras relacionadas con actividades ilícitas o frases ambiguas, incluso cuando se utilicen como una broma.

De acuerdo con la institución, escribir conceptos que aludan a delitos o actividades ilícitas puede detonar procesos internos de revisión por parte de los bancos e incluso provocar bloqueos temporales mientras se analiza la operación.

En cambio, la recomendación es utilizar conceptos que describan el verdadero motivo de la transferencia, como pago de renta, pago de servicios, préstamo, comida, compra de mercancía u honorarios.

Los bancos monitorean operaciones inusuales

La recomendación de PRODECON está relacionada con las obligaciones que tienen las instituciones financieras para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y cumplir con la legislación en materia de prevención de lavado de dinero.

Los bancos cuentan con sistemas automatizados que analizan diversos elementos de las operaciones, entre ellos el monto, la frecuencia, el comportamiento del cliente y, en algunos casos, la información capturada en el concepto de la transferencia.

Si una operación resulta inusual, la institución puede solicitar información adicional o realizar revisiones antes de liberar los recursos.

Esto no significa que escribir una palabra prohibida genere automáticamente una sanción fiscal o un congelamiento definitivo de la cuenta, pero sí puede ocasionar demoras, solicitudes de aclaración o investigaciones internas por parte de la institución financiera.

El SAT también ha llamado a mantener información consistente

En distintas ocasiones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha señalado que la información financiera de los contribuyentes es utilizada para realizar cruces de datos con declaraciones, CFDI, depósitos bancarios y demás información que recibe de terceros.

Por ello, aunque el concepto de una transferencia no determina por sí mismo el tratamiento fiscal de una operación, mantener descripciones claras y congruentes con la realidad facilita la identificación del movimiento.

El SAT también ha reiterado que la mejor forma de prevenir aclaraciones es conservar documentación que respalde las operaciones, como contratos, facturas, recibos, estados de cuenta o cualquier otro comprobante que permita demostrar el origen y destino de los recursos.

Una buena práctica para evitar problemas

Especialistas en materia fiscal recomiendan que las personas físicas y empresas adopten el hábito de describir correctamente sus transferencias electrónicas y conservar evidencia de las operaciones realizadas.

Una descripción clara no sustituye la obligación de comprobar fiscalmente una operación, pero sí contribuye a mantener un mejor control administrativo.

La recomendación de PRODECON es sencilla: escribe siempre el motivo real de la transferencia y evita utilizar palabras relacionadas con delitos o expresiones ambiguas, aunque sean en tono de broma.