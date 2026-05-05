El plazo venció el 30 de abril, pero aún puedes declarar. Cada mes que pasa suma recargos, y si el SAT te requiere antes, también habrá multa

El 30 de abril de 2026 fue el último día para que las personas físicas presentaran su declaración anual del ejercicio 2025. Quien no cumplió ese plazo no está en un callejón sin salida, pero sí enfrenta consecuencias concretas que crecen con cada día de retraso.

La ley permite presentar la declaración fuera de tiempo. Lo que no permite es hacerlo sin costo.

Cuánto más pagarás si resulta impuesto a cargo

Si al presentar tu declaración el resultado es un impuesto a pagar, el monto que debes cubrir ya no es solo el original. El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que una declaración extemporánea con saldo a cargo genera tres conceptos adicionales:

Actualización: ajuste del impuesto por inflación desde la fecha en que debió pagarse.

ajuste del impuesto por inflación desde la fecha en que debió pagarse. Recargos: se calculan por cada mes o fracción de mes de retraso. Comienzan a correr desde el día siguiente al vencimiento del plazo.

se calculan por cada mes o fracción de mes de retraso. Comienzan a correr desde el día siguiente al vencimiento del plazo. El impuesto original: que sigue siendo exigible en su totalidad.

Presentar un día después del 30 de abril ya genera recargos. No hay periodo de gracia. Entre más tiempo pase, mayor es el costo financiero del retraso.

Cuándo hay multa y cuándo no

La multa no es automática. Depende de cómo se detecte el incumplimiento.

Si el contribuyente presenta su declaración por iniciativa propia, sin que el SAT lo haya notificado ni requerido, no se aplica sanción económica. Solo se pagan la actualización y los recargos correspondientes.

El escenario cambia si la autoridad detecta el incumplimiento primero y emite un requerimiento formal. En ese caso, la multa sí procede y puede ubicarse en un rango que va de poco más de dos mil pesos hasta cantidades que superan los veinticinco mil, dependiendo del tipo de obligación incumplida y el tiempo transcurrido.

Por eso conviene presentar cuanto antes, sin esperar a que el SAT tome la iniciativa.

Qué pasa con el saldo a favor

Si tu declaración resulta con saldo a favor, puedes solicitarlo en devolución aunque hayas presentado fuera de plazo. Pero hay una diferencia importante según cuándo lo hagas:

Hasta el 31 de julio de 2026: la devolución puede ser automática, con el proceso simplificado que el SAT habilita para la temporada de declaración anual.

la devolución puede ser automática, con el proceso simplificado que el habilita para la temporada de declaración anual. Después del 31 de julio: el trámite debe hacerse de forma manual, con más requisitos y documentación. El proceso es más lento y menos predecible en tiempos de respuesta.

Si ya sabes que tienes saldo a favor, presentar antes del 31 de julio puede marcar la diferencia en cuánto tiempo tardas en recuperar ese dinero.

Perdiste el pago en parcialidades

La facilidad de cubrir el impuesto a cargo en hasta seis mensualidades solo estaba disponible para quienes presentaron su declaración dentro del plazo. Si no cumpliste el 30 de abril, esa opción ya no aplica. Tendrás que pagar el total —impuesto, actualización y recargos— en una sola exhibición.

Para quienes esperaban fraccionar el pago, eso puede representar una presión de liquidez adicional que conviene considerar antes de seguir aplazando la presentación.

El caso de los contribuyentes en RESICO

Las personas físicas inscritas en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no presentan declaración anual dentro de ese esquema, por lo que el vencimiento del 30 de abril no les aplica de la misma forma. Sin embargo, incumplir con otras obligaciones del régimen puede tener consecuencias como la salida del RESICO y la reclasificación a un régimen con mayores cargas fiscales y administrativas.

Qué hacer si aún no has declarado

Paso 1: Presenta tu declaración lo antes posible.

Cada día adicional suma recargos. Hacerlo hoy es menos costoso que hacerlo la próxima semana.

Paso 2: Verifica si ya existe un requerimiento del SAT.

Revisa tu Buzón Tributario. Si ya hay una notificación formal, la multa puede ser inevitable, pero presentar de inmediato reduce el riesgo de consecuencias adicionales.

Paso 3: Calcula el costo real antes de pagar.

El sistema del SAT calcula automáticamente la actualización y los recargos al momento de presentar. Revisa el monto total antes de confirmar para no llevarte sorpresas en el pago.

Paso 4: Si tienes saldo a favor, no esperes al 31 de julio.

Presentar antes de esa fecha te permite acceder a la devolución automática. Después de esa fecha el trámite es manual y el tiempo de respuesta se extiende.