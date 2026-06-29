La nueva opción de Airbnb permite fraccionar el costo de alojamientos en tres pagos sin intereses, justo cuando miles de mexicanos planean viajes del Mundial 2026.

Airbnb anunció una nueva opción de pago para los viajeros en México: las reservas elegibles podrán liquidarse hasta en tres meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. La medida busca ofrecer mayor flexibilidad para quienes quieren asegurar su hospedaje sin cubrir el monto total en una sola exhibición, especialmente en un momento en que miles de personas están planeando vacaciones y viajes relacionados con el Mundial de Futbol 2026.

Hasta ahora, la plataforma permitía pagar con tarjetas de crédito, débito y tarjetas de regalo. Con esta actualización, los usuarios pueden dividir el costo de su reservación en tres mensualidades, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por Airbnb y las instituciones financieras participantes.

Qué se necesita para acceder al beneficio

No todas las reservas califican automáticamente. Las condiciones que deben cumplirse son:

La reservación debe superar los 550 pesos .

. El pago debe realizarse en pesos mexicanos .

. Debe utilizarse una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida en México , con excepción de las tarjetas HSBC , que no participan en el esquema.

, con excepción de las tarjetas , que no participan en el esquema. La opción aplica únicamente para alojamientos.

"Creemos que la introducción de los meses sin intereses es un paso importante para ofrecer mayor flexibilidad a los viajeros y adaptarnos a los hábitos de consumo en México", señaló Ángel Terral, director de Airbnb para México y el Caribe.

Qué casos no aplican

La nueva modalidad tiene restricciones específicas que conviene conocer antes de intentar usarla. Los meses sin intereses no pueden combinarse con las siguientes situaciones:

Modalidades "Reserva ahora, paga después" o "Paga una parte ahora y otra después" .

o . Pagos con tarjetas de regalo .

. Contratación de seguros dentro de la plataforma.

dentro de la plataforma. Modificaciones a una reservación existente.

a una reservación existente. Estancias de 28 noches o más.

Además, la disponibilidad depende de que la tarjeta utilizada sea compatible con los programas bancarios participantes. Algunos bancos aún se encuentran en proceso de incorporación, por lo que no todos los usuarios podrán acceder al beneficio de inmediato.

Qué pasa si cancelas la reserva

Airbnb aclaró que si el usuario cancela una reservación pagada con esta modalidad, el plan de mensualidades se cancela automáticamente y el reembolso se realiza conforme a la política de cancelación del alojamiento específico. No es un esquema de crédito independiente: está ligado directamente a la reserva.

Cómo se diferencia de las otras opciones de pago disponibles

La plataforma ya contaba con la modalidad "Reserva ahora, paga después", que permite apartar algunos alojamientos sin realizar un pago inmediato. Ambos esquemas funcionan de manera independiente y no pueden combinarse, pero Airbnb considera que amplían el abanico de opciones para que los viajeros organicen sus gastos con mayor anticipación.

La empresa destacó que los meses sin intereses son uno de los beneficios más valorados por los consumidores mexicanos en compras en línea, y recordó que una parte importante de los usuarios de tarjetas de crédito liquida su saldo cada mes, por lo que este esquema les permite distribuir sus gastos sin generar costo financiero adicional.