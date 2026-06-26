La versión personalizable del mensajero más usado se consolidó este año como la alternativa preferida de quienes quieren más control sobre su privacidad y su experiencia de chat. Te explicamos qué es, cómo funciona y cómo instalarla paso a paso.

Cada cierto tiempo una herramienta deja de ser cosa de nichos y se vuelve tendencia. Eso le pasó a WhatsApp Plus, la versión modificada del mensajero más usado del mundo que en 2026 acumula millones de búsquedas mensuales en español. La razón es simple: ofrece, sobre la misma base de siempre, una capa de personalización y privacidad que muchos usuarios llevaban años pidiendo.

Qué es WhatsApp Plus

WhatsApp Plus es una modificación (un "MOD") construida sobre la aplicación original. Conserva el envío de mensajes, las llamadas y los grupos tal como los conoces, pero añade un panel de ajustes mucho más amplio. No reemplaza a la cuenta: usa el mismo número de teléfono y los mismos contactos.

A diferencia de la app de la tienda oficial, se instala mediante un archivo APK en dispositivos Android, lo que permite incorporar funciones que las políticas de las tiendas no admiten.

Por qué se volvió tan popular

La clave está en el control. Estas son las funciones que más repiten los usuarios cuando explican por qué la prefieren:

Privacidad granular: ocultar la última conexión, el "en línea", el doble check azul y el "escribiendo…", incluso por contacto.

Temas y personalización: miles de temas para cambiar colores, tipografías e íconos de la interfaz.

Anti-revocación: ver mensajes que el remitente eliminó.

Más límites: enviar archivos más pesados y varias fotos sin que pierdan calidad.

Estados extendidos: subir estados más largos y descargarlos.

Cómo descargar e instalar la última versión

El proceso es sencillo, pero conviene seguirlo con orden para evitar archivos falsos:

Haz una copia de seguridad de tus chats desde la app oficial (Ajustes › Chats › Copia de seguridad). Descarga el APK desde una fuente confiable y actualizada, que mantenga la versión más reciente verificada. Habilita "Orígenes desconocidos" en los ajustes de seguridad de tu Android para permitir la instalación. Instala el archivo y abre la app. Verifica tu número e importa la copia de seguridad cuando lo solicite. Listo: tus chats siguen intactos.

Recomendaciones importantes

Descarga siempre desde una fuente actualizada; un APK desactualizado o de origen dudoso es el principal motivo de fallos.

Mantén la versión al día: las actualizaciones traen mejoras de estabilidad y compatibilidad.

Recuerda que es una app para personas adultas que buscan más control sobre su mensería.

En resumen

No es una moda pasajera: responde a una demanda real de personalización y privacidad que la versión oficial cubre a medias. Con una instalación cuidada y descargando desde un sitio confiable, ofrece una experiencia mucho más a la medida sin perder lo que ya conoces del mensajero de siempre.