Quedan menos de siete semanas para cerrar 2026 con las nuevas reglas ya publicadas. Qué empresas entran al mecanismo y qué decisiones conviene tomar ahora.

Los cambios fiscales para 2027 dejaron de ser propuesta. El 13 de noviembre de 2026, en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicaron tres decretos: la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2027, la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) con sus disposiciones transitorias y la reforma a la Ley Federal de Derechos.

Con la publicación termina el proceso legislativo. Para empresas, personas físicas y contadores, el trabajo ya no consiste en adivinar qué se aprobaría, sino en aplicar el texto final al cierre de 2026 y a la planeación del año siguiente. Quedan menos de siete semanas.

Decreto publicado Qué regula Vigencia general Ley de Ingresos de la Federación 2027 Ingresos estimados, deuda autorizada, retención sobre intereses, recargos, estímulos y facilidades 1 de enero de 2027; el artículo 25, fracción XIX, el 1 de julio de 2027 Reformas a la Ley del ISR Deducciones, pérdidas fiscales, pagos provisionales, intereses, pagos al extranjero y regímenes de tributación 1 de enero de 2027 Reformas a la Ley Federal de Derechos Cuotas de trámites, servicios y aprovechamiento de bienes públicos Según sus transitorios

Cuándo entra en vigor cada cosa

La regla general es el 1 de enero de 2027: lo dice el transitorio único del decreto del ISR y el primero de la LIF. El Congreso aprobó la LIF el 27 de octubre y la reforma al ISR el 3 de noviembre, y el Ejecutivo expidió ambos decretos el 10 de noviembre.

La LIF trae una excepción. El artículo 25, fracción XIX, arranca el 1 de julio de 2027. Esa fracción obliga a quienes venden gasolinas y diésel sin ser fabricantes, productores ni importadores a pagar el IEPS sobre la diferencia positiva entre los litros vendidos y los adquiridos en el mes. No pueden trasladarlo de forma expresa al cliente y la declaración se presenta a más tardar el día 17 del mes siguiente. El transitorio Vigésimo Noveno agrega que, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2027, a esos mismos contribuyentes no se les aplica el artículo 8o., fracción I, inciso c), de la Ley del IEPS.

Publicar en noviembre no significa que todo se aplique de inmediato. Antes de dar por vigente una medida conviene revisar su transitorio.

Límite a deducciones para empresas con ingresos de más de 50 millones

El cambio de mayor alcance es el nuevo Capítulo X del Título II de la LISR, llamado Mecanismo de Control de las Deducciones Autorizadas y de las Pérdidas Fiscales (artículos 78-A a 78-F). Aplica a las personas morales residentes en México con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos que determinen utilidad fiscal, salvo las excepciones que la propia ley enumera.

Supuesto Límite aplicable Deducciones autorizadas iguales o menores a 96.67% de los ingresos acumulables Solo se aplica 99% de su importe Deducciones autorizadas superiores a 96.67% de los ingresos acumulables El monto deducible se limita a 96.67% de los ingresos Deducciones que no pudieron aplicarse Se trasladan hasta por 20 ejercicios, actualizadas y sujetas de nuevo al mismo límite

Lo que no se deduce este año no se pierde, pero tampoco se recupera de inmediato. Para un negocio con márgenes reducidos el efecto es directo: puede terminar pagando ISR sobre una utilidad fiscal mayor a la que refleja su resultado económico.

El decreto precisa tres detalles. Las deducciones pendientes no se consideran pérdida fiscal. El derecho a aplicarlas es personal y no pasa a otra empresa por fusión o escisión. Y si la empresa pudo aplicarlas en un ejercicio y no lo hizo, pierde el derecho a esa parte.

La participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) queda fuera del mecanismo: la renta gravable para la PTU se sigue determinando conforme al artículo 9 de la ley, sin considerar los límites del nuevo capítulo.

Quiénes quedan fuera del mecanismo

El artículo 78-E enumera nueve supuestos de contribuyentes a los que no se aplica el Capítulo X. Dos de ellos se movieron en la discusión legislativa: la industria automotriz terminal, dentro de la fracción III, y los expendedores de gasolinas y diésel, en la fracción IX. Como explicamos al detallar el cambio del Senado, la Cámara de Diputados lo confirmó el 3 de noviembre con 349 votos a favor y 92 en contra.

Fracción Contribuyente excluido Precisión del texto I Coordinados Los que tributan en el régimen del Título II, Capítulo VII II Actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras Los que tributan en el régimen del Título II, Capítulo VIII III Maquila y depósito fiscal automotriz Maquila del artículo 182 y ensamble y fabricación de vehículos bajo depósito fiscal; no cubre los ingresos por venta de mercancías en territorio nacional IV Empresas en quiebra Declaradas en quiebra conforme a la Ley de Concursos Mercantiles V Quienes aplican beneficios de inversión y capacitación Deducción inmediata de inversiones o deducción adicional de capacitación, certificaciones iniciales, modelos de utilidad y patentes; solo durante el beneficio y respecto de él VI Empresas de reciente inscripción Menos de cinco ejercicios fiscales desde su inscripción en el RFC VII Sociedades surgidas de fusión o escisión Las que subsistan o surjan dentro de esos cinco ejercicios, y solo por el plazo que restaba a la sociedad más antigua VIII Aseguradoras Instituciones de seguros en las operaciones propias de su objeto IX Gasolinas y diésel Expendio, distribución o comercialización con el permiso del artículo 76, fracción II, inciso b), de la Ley del Sector Hidrocarburos

La fracción V conviene leerla despacio. La exclusión depende de aplicar el beneficio y, según el texto, es exclusivamente respecto de él. Por eso la decisión de invertir con deducción inmediata, que explicamos más abajo, también tiene efecto en este mecanismo.

La excepción para empresas nuevas tiene candados. No aplica a quien reciba o utilice activos, inventarios, contratos, concesiones, marcas o cartera de clientes de una persona moral preexistente con los mismos socios o con control común, y las autoridades pueden desconocerla si detectan una constitución, fusión, escisión, liquidación o reestructura hecha para acceder a ella. Las sociedades que subsistan o surjan de una fusión o escisión a partir del 8 de septiembre de 2026 aplican el capítulo desde el 1 de enero de 2027, salvo que estén en el supuesto de la fracción VII.

La excepción automotriz es estrecha. Los fabricantes de autopartes, las agencias que venden vehículos al público y los distribuidores de gas LP siguen dentro del mecanismo, y la oposición ya anticipó que podría haber amparos por ese trato diferenciado.

Pérdidas fiscales y pagos provisionales

Para las empresas sujetas al mecanismo, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores solo podrán disminuir hasta 50% de la utilidad fiscal del ejercicio, calculada después de aplicar el límite a las deducciones. El remanente no se extingue: puede aprovecharse en los 20 ejercicios siguientes, con el mismo límite. Las pérdidas pendientes de ejercicios anteriores a la reforma también tienen ese plazo de 20 ejercicios, contado desde aquel en que se generaron.

El efecto práctico llega primero a los pagos mensuales. Para las empresas con ingresos de más de 50 millones en el ejercicio anterior, el artículo 78-D limita a 50% de la utilidad fiscal del pago provisional lo que pueden restar por pérdidas pendientes. Una empresa que usaba sus pérdidas acumuladas para reducir o eliminar sus pagos provisionales podría pagar ISR durante 2027 aunque conserve pérdidas.

El Artículo Segundo del decreto agrega un ajuste al coeficiente de utilidad para los pagos provisionales de 2027. Aplica a las personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones en su última declaración anual presentada, y depende de cuánto pesaron sus deducciones en esa misma declaración.

Deducciones autorizadas en la última declaración anual presentada Factor por el que se multiplica el coeficiente de utilidad Iguales o menores a 96.67% de los ingresos acumulables 1.0658 Mayores a 96.67% de los ingresos acumulables 2.6162

El coeficiente resultante es el que se usa para calcular los pagos provisionales de 2027, y como ambos factores son mayores que uno, el pago mensual sube. Quedan fuera de este ajuste los contribuyentes del artículo 78-E.

Otros cambios al ISR que conviene revisar

Tema Qué cambia A quién afecta Intereses netos El límite de deducción baja de 30% a 20% de la utilidad fiscal ajustada (artículo 28, fracción XXXII) Empresas con financiamiento mediante deuda Anticipos Por servicios y uso o goce temporal, la deducción corresponde al ejercicio en que se presta el servicio o transcurre el periodo, y si abarca varios ejercicios, solo por la parte efectivamente recibida u otorgada. Los anticipos por gastos exigen el CFDI del anticipo en el mismo ejercicio y el de toda la operación a más tardar el último día del ejercicio siguiente Quienes pagan por adelantado a fin de año Pagos al extranjero Solo son deducibles en el ejercicio en que se paga la contraprestación y se entera la retención. El retenedor debe enterar lo que debió retener en la fecha de exigibilidad, devengo o pago, lo que ocurra primero (artículos 27, 147 y 153) Empresas que pagan servicios, regalías o intereses a residentes en el extranjero CUFIN, CUCA y costo de acciones Los intereses devengados no pagados y el IVA de pasivos capitalizados no forman parte del costo de las acciones ni del capital de aportación; las aportaciones en especie de cuentas por cobrar solo se suman cuando se materializan y hasta lo cobrado en efectivo Sociedades que reparten dividendos o reorganizan capital Grupos de sociedades Se deroga el régimen opcional (Capítulo VI del Título II, artículos 59 a 71) Grupos que hoy tributan bajo ese régimen

El caso de los grupos de sociedades tiene calendario propio. Las empresas que tributaban en el régimen al 31 de diciembre de 2026 deben desintegrarse el 1 de enero de 2027. El ISR diferido pendiente se paga a más tardar el 31 de diciembre de 2027, actualizado. La excepción es el diferido del tercer ejercicio inmediato anterior, que vence el 31 de marzo de 2027. Lo mismo aplica al ISR del ejercicio 2026 determinado conforme al artículo 64 vigente hasta fin de año.

En los pagos al extranjero, el cambio obliga a revisar procesos internos. Si la retención se genera cuando ocurre lo primero entre exigibilidad, devengo y pago, un procedimiento que esperaba a la transferencia bancaria puede llegar tarde, y el pago deja de ser deducible si no se entera la retención.

RESICO: más margen para entrar y para volver

El Régimen Simplificado de Confianza amplía sus límites de ingresos tanto para personas físicas como para personas morales.

Contribuyente Límite de ingresos 2026 Límite de ingresos 2027 Personas físicas (actividades empresariales, profesionales o uso o goce temporal de bienes) $3.5 millones $5 millones Personas morales constituidas únicamente por personas físicas $35 millones $50 millones

Las tasas del régimen para personas físicas se aplican sobre los ingresos efectivamente cobrados, según estas tablas del decreto:

Tasa Hasta (tabla mensual) Hasta (tabla anual) 1.00% $25,000.00 $300,000.00 1.10% $50,000.00 $600,000.00 1.50% $83,333.33 $1,000,000.00 2.00% $208,333.33 $2,500,000.00 2.50% $5,000,000.00 $5,000,000.00

Si una persona física rebasa los 5 millones en cualquier momento del año, incumple las obligaciones del régimen o cae en el supuesto de omisión de declaraciones, deja de tributar en RESICO. Pasa al régimen general desde el mes siguiente, y los pagos hechos hasta entonces se consideran definitivos. Puede volver al ejercicio siguiente si sus ingresos del año anterior no excedieron de 5 millones y está al corriente. Si reanuda actividades, también cuenta el tope de 5 millones del ejercicio previo.

Para las personas morales, quienes tributen en los Capítulos IV, VII y VIII del Título II o en el Título III no pueden entrar al régimen, y quien sale lo hace desde el ejercicio siguiente. Puede regresar en cualquier ejercicio posterior en que sus ingresos no excedan de 50 millones, esté al corriente y cumpla los demás requisitos. El artículo 209, sobre los porcentajes máximos de deducción de inversiones, también se reforma, y quienes ya tenían inversiones al 31 de diciembre de 2026 siguen aplicando los porcentajes de los plazos transcurridos.

Las personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras no pagan ISR por ingresos de hasta un millón de pesos cobrados en el año. Si lo rebasan, la LIF aclara que pagan conforme al régimen solo por el monto que exceda de ese límite.

Opción de pagar el IVA al 7%

La LIF 2027 (artículo 25, fracción XVIII) permite a quienes tributan en el RESICO, ya sean personas físicas o personas morales, optar por pagar el IVA con una tasa de 7% sobre el total de las contraprestaciones gravadas efectivamente cobradas en el mes. Estas son sus condiciones:

Aspecto Cómo funciona Pago Mensual, con los plazos del artículo 5o.-D de la Ley del IVA; los pagos son definitivos Acreditamiento No hay: quien opta no puede acreditar el IVA que le trasladaron ni el pagado en importaciones Traslado al cliente Debe trasladar el IVA a la tasa que corresponda al acto; la diferencia contra el 7% pagado no es ingreso para el ISR Importaciones No deben exceder los límites de los artículos 113-E y 206; el IVA de bienes tangibles se paga conforme a la Ley del IVA Contabilidad Las personas físicas no están obligadas a llevarla por los actos sujetos a la opción Aviso y vigencia Se presenta aviso al SAT dentro de los 30 días siguientes al primer cobro del año; no se puede variar en el ejercicio y se aplica por meses completos

La opción cesa desde el mes en que la persona deja de tributar en RESICO. Con las retenciones de IVA que le hayan hecho, lo único que puede disminuir del pago es lo retenido en el mes.

Deducción inmediata de inversiones: Plan México y polos de desarrollo

El Artículo Tercero transitorio del decreto del ISR crea un estímulo para quienes inviertan en activos nuevos entre el 1 de enero de 2027 y el 30 de septiembre de 2030. Pueden deducir de inmediato un porcentaje fijo del monto original, en lugar de los porcentajes ordinarios. Aplica a personas morales del Título II o del RESICO y a personas físicas del régimen general de actividad empresarial.

Para acceder, la empresa debe tener RFC y buzón tributario habilitado, opinión de cumplimiento positiva, un proyecto de inversión y la constancia de cumplimiento del Comité de Evaluación. El bien debe mantenerse en uso al menos dos años. No aplica a mobiliario y equipo de oficina, automóviles de combustión interna, equipo de blindaje, bienes no identificables individualmente ni aviones, salvo los de aerofumigación agrícola.

Tipo de bien o actividad Porcentaje 2027-2030 Construcciones en general (inmuebles históricos con certificado: 67%) 49% Computadoras, servidores, impresoras y equipo de cómputo 85% Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental 86% Automóviles eléctricos o híbridos, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques 83% Maquinaria en alimentos y bebidas, y en vehículos de motor y sus partes 62% Maquinaria en transporte terrestre de carga y pasajeros 71% Maquinaria en restaurantes 80% Maquinaria en construcción y en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 83% Maquinaria en otras actividades no especificadas 67%

Selección de la tabla del inciso c). La lista completa incluye ferrocarriles, comunicaciones, minería, textiles y otros rubros, con porcentajes de 35% a 89%.

El Comité no podrá autorizar más de 28 mil 500 millones de pesos para la deducción inmediata, y al menos mil millones se reservan para contribuyentes con ingresos de hasta 100 millones. Una deducción adicional de 25% del incremento en gasto de capacitación o innovación, hasta 1,500 millones en total, se suma a ese paquete. Los lineamientos del Comité se emitirán a más tardar el 31 de enero de 2027, y los contribuyentes que ya aplican el decreto del Plan México de enero de 2025 lo siguen haciendo hasta su conclusión.

El mismo transitorio otorga deducción inmediata de 100% a quienes inviertan dentro de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, y créditos de ISR y de IVA para los polos del Istmo de Tehuantepec y de Yucatán, con constancia de la Secretaría de Hacienda y metas de empleo.

Lo que fija la Ley de Ingresos 2027

La LIF estima ingresos totales por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, con una recaudación federal participable de 5 billones 722 mil 752 millones, que es la base para calcular las participaciones de estados y municipios.

Concepto Millones de pesos Impuestos 6,263,886.8 ISR 3,288,975.3 IVA 1,768,017.3 IEPS 828,256.0 de los cuales, combustibles automotrices 538,549.2 Ingresos derivados de financiamientos 1,479,959.2 Venta de bienes y servicios (principalmente Pemex y CFE) 1,457,539.9 Aprovechamientos 329,479.8 Total de ingresos 10,636,488.1

La ley autoriza también el endeudamiento. Son techos, no obligaciones de contratar: el monto efectivo depende de lo que decida Hacienda durante el año.

Entidad Endeudamiento interno neto Endeudamiento externo neto Gobierno Federal 1,700,000 mdp 13,500 mdd Petróleos Mexicanos 160,619.5 mdp 5,259.4 mdd Comisión Federal de Electricidad 16,742 mdp 725 mdd Ciudad de México 3,500 mdp —

mdp: millones de pesos; mdd: millones de dólares.

Retención sobre intereses y recargos

Concepto Tasa 2027 Retención anual de ISR sobre intereses del sistema financiero 0.68% Recargos por prórroga sobre saldos insolutos (mensual) 1.38% Parcialidades de hasta 12 meses (mensual) 1.42% Parcialidades de más de 12 y hasta 24 meses (mensual) 1.63% Parcialidades de más de 24 meses y pago diferido (mensual) 1.97% Recargos por mora, artículo 21 del CFF (mensual) 2.07%

Las tasas de recargos se mantienen en los niveles de 2026. La retención sobre intereses, en cambio, baja de 0.90% a 0.68%. Conviene recordar que se calcula sobre el capital que genera los intereses, no sobre los intereses ganados, y que para las personas físicas funciona como pago provisional que se acredita en la declaración anual. Lo explicamos con más detalle en la entrega sobre las reglas que aprobó el Congreso.

Estímulos del artículo 20 de la LIF

Estímulo Quién puede aplicarlo Condición destacada Acreditamiento del IEPS del diésel y biodiésel en maquinaria Personas con actividades empresariales que deducen el combustible Ingresos totales anuales menores a 60 millones de pesos; el combustible debe usarse exclusivamente en maquinaria, excepto vehículos, y no aplica entre partes relacionadas Acreditamiento del IEPS del diésel en actividades agropecuarias y silvícolas Personas dedicadas exclusivamente a esas actividades Se calcula con el factor 0.355 sobre el valor del combustible. Las personas morales del régimen agropecuario con ingresos de hasta 20 veces la UMA anual de 2026 por socio, sin exceder 200 veces, pueden pedir devolución, con tope de 1,495.39 pesos mensuales por socio y 14,947.81 en total Acreditamiento del IEPS del diésel en transporte Vehículos destinados exclusivamente al transporte público o privado de personas o carga, y al turístico El pago debe hacerse con monedero electrónico, tarjeta, cheque nominativo o transferencia; no aplica a quien preste servicios preponderantemente a una parte relacionada Uso de autopistas de cuota Transporte terrestre de carga y pasaje Ingresos anuales menores a 250 millones de pesos; acreditamiento de hasta 50% del gasto Combustibles fósiles sin combustión Quienes los usan como insumo en procesos productivos Se acredita el IEPS del combustible que no se sometió a combustión Minería Titulares de concesiones y asignaciones mineras Ingresos por ventas de minerales menores a 50 millones de pesos; se acredita el derecho especial sobre minería IVA de 0% en libros, periódicos y revistas Quienes enajenan esos bienes Esas ventas deben representar al menos 90% de los ingresos totales del año anterior

Hay un detalle que no se debe pasar por alto: quienes apliquen los estímulos de las fracciones I a VII deben considerar ese beneficio como ingreso acumulable para el ISR en el momento en que lo acrediten. Además, los de las fracciones I, II y III no se acumulan con ningún otro estímulo de la ley, mientras que los de las fracciones IV y V sí pueden combinarse entre sí, pero no con los demás.

Regularización de adeudos y repatriación de capitales

El Transitorio Vigésimo Primero otorga un estímulo de 100% de las multas, recargos y gastos de ejecución a quienes tengan créditos fiscales de 2025 o anteriores, con pago en una sola exhibición a más tardar el 31 de diciembre de 2027. La solicitud ante el SAT debe presentarse a más tardar el 31 de octubre de 2027. Si el crédito se compone solo de multas por obligaciones distintas al pago y se cumple la obligación omitida, el estímulo es de 90%. No se puede pagar en especie ni por compensación. Los requisitos y exclusiones completos los revisaremos por separado.

El Transitorio Vigésimo Tercero abre una vía para repatriar recursos de procedencia lícita que estuvieron en el extranjero al 8 de septiembre de 2026: se paga 7.5% sin deducciones, siempre que ingresen a más tardar el 31 de diciembre de 2027 y permanezcan invertidos en México al menos tres años.

Ley Federal de Derechos

El tercer decreto, publicado el mismo 13 de noviembre, reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley Federal de Derechos y entra en vigor el 1 de enero de 2027. El Congreso lo aprobó el 27 de octubre y el Ejecutivo lo expidió el 10 de noviembre. No toca todas las cuotas de la ley, sino artículos concretos de migración, inversión extranjera, salud, medio ambiente, telecomunicaciones, museos y aviación.

Trámite Artículo Cuota Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas 8o., fracción I $1,158.00 Visa ordinaria en pasaporte extranjero y visa de visitante de larga duración 22, fracción III, incisos d) y f) $1,639.80 Permiso para constituir fideicomisos conforme al artículo 11 de la Ley de Inversión Extranjera 25, fracción V, inciso a) $27,000.00 Aviso de adquisición de inmuebles en zona restringida por sociedades con cláusula de admisión de extranjeros, para fines no residenciales, y su presentación extemporánea 25, fracciones X y XI $13,000.00 cada uno Convenio de renuncia para que extranjeros adquieran inmuebles fuera de la zona restringida 25, fracción XV $8,000.00 Certificado fitosanitario, zoosanitario o de sanidad acuícola para importación 86-A, fracción V $3,503.30 Registro de medicamentos homeopáticos, herbolarios y vitamínicos 195-A, fracción II $49,762.10 Permiso sanitario de importación de materia prima / de producto terminado 195-G, fracción II, incisos a) y b) $13,985.60 / $13,820.40 Licencia sanitaria de servicios de transfusión 195-K-2, fracción I $17,349.70 Licencia sanitaria de establecimientos con fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico 195-K-9 $19,845.50 Certificado de reserva de derechos de publicaciones o difusiones periódicas y de eventos artísticos y culturales 184, fracción XIV $2,905.73

El artículo 18-A fija a dónde va lo que se recauda por el derecho de visitante sin permiso para actividades remuneradas, el que pagan quienes ingresan al país con fines turísticos: 57% se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional, 15% al Instituto Nacional de Migración y 28% a la Tesorería de la Federación.

Museos, zonas arqueológicas y áreas naturales protegidas

El decreto actualiza las listas de sitios de las categorías I, II y III del artículo 288, el de museos, monumentos y zonas arqueológicas del INAH. En la categoría I aparecen, por ejemplo, Palenque, Teotihuacán, Monte Albán y Tulum. No pagan adultos mayores de 60 años, menores de 13, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, docentes y estudiantes en activo, y los visitantes nacionales y extranjeros residentes tampoco pagan los domingos. El artículo 288-A-1, de museos del INBAL, mantiene la exención dominical y da 50% de descuento a integrantes del Consejo Internacional de Museos. En los museos de la Secretaría de Cultura (288-A-2) hay entrada libre de 9:00 a 17:00 horas para esos mismos grupos, y también quienes acceden en domingo.

En las áreas naturales protegidas, el artículo 198 exenta a menores de 13 años, personas con discapacidad, adultos mayores de 60 años, pensionados, jubilados, estudiantes y profesores con credencial vigente, y a integrantes de comunidades indígenas de municipios colindantes que acrediten su domicilio. Los domingos no pagan los visitantes nacionales ni los extranjeros residentes, pero solo cuando dentro del área haya museos, monumentos o zonas arqueológicas del artículo 288. Los habitantes de municipios de alta y muy alta marginación tienen 75% de descuento con identificación oficial, y los visitantes nacionales y los extranjeros residentes, 50%.

Agua, zona federal marítimo terrestre y materiales pétreos

El artículo 225 obliga a los contribuyentes a contar, en cada uno de sus aprovechamientos de agua, con aparatos de medición que cumplan las características que fije la Comisión Nacional del Agua en reglas de carácter general publicadas en el DOF. El artículo 192-E, fracción VII, agrega que la autoridad podrá requerir información sobre el uso y aprovechamiento de aguas nacionales y emplear nuevas tecnologías en sus atribuciones.

En zona federal marítimo terrestre, el decreto reforma la lista de municipios de las zonas I a VI, VIII, X y XI del artículo 232-D. La zona XI, que incluye Mazatlán, Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, paga $55.60 por metro cuadrado por protección u ornato, $0.197 en agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, y $199.25 en uso general. Del décimo sexto año en adelante, el artículo 232-B fija un pago anual de 3.00% de los ingresos brutos obtenidos por esos conceptos.

La extracción de materiales de cauces y depósitos de propiedad nacional paga por metro cúbico: $37.41 de grava y de arena, $29.38 de arcillas, limos y materiales en greña, $32.08 de piedra y $13.39 de otros. El derecho se paga por adelantado, cada mes y dentro de los diez días previos a la extracción, con base en el volumen programado, y quien extrae debe llevar un registro diario. El desazolve aprobado por la Comisión Nacional del Agua no paga.

Telecomunicaciones y sector financiero

En espectro radioeléctrico, los artículos 244, 244-B, 244-E, 244-G, 244-I y 244-J fijan cuotas por kilohertz concesionado según la región, que van de $41.37 a $19,129.31 según el artículo. El artículo 239 permite descuentos de hasta 100% a concesionarios y pequeños operadores a cambio de obligaciones de cobertura en zonas, carreteras o caminos. Los descuentos los definen la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y Hacienda, conforme a disposiciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Los nuevos artículos 174-M-2 y 174-M-3 crean autorizaciones para experimentación y entornos de prueba, con $20,843.65 de expedición y $9,035.16 de prórroga. El Transitorio Tercero dispone que en 2027 las cuotas de los artículos 244-A y 244-H no se actualicen por inflación y que esos concesionarios paguen los derechos vigentes de 2026.

Para las Administradoras de Fondos para el Retiro, el artículo 31-B fija una cuota anual de $125,765.38, más 0.1750 al millar del saldo del capital de los trabajadores. La parte adicional se paga en pagos provisionales trimestrales en abril, julio, octubre y enero, a más tardar el día 20. El Transitorio Segundo impide que el monto total anual sea menor al pagado el ejercicio anterior. En el Registro Nacional de Valores, el artículo 29-B cobra 0.7 al millar del capital contable de la emisora con tope de $6,005,362.04 en el supuesto de acciones, y los artículos 29-F y 29-B fijan topes distintos según el tipo de valor.

Qué conviene hacer antes del 31 de diciembre

El cierre de 2026 se vuelve más importante que otros años. Las deducciones que se generen, los anticipos que se paguen y las pérdidas que se arrastren ya tendrán efectos distintos en el ejercicio siguiente.

Acción Por qué importa Simular el límite de deducciones Define si la empresa entra al mecanismo y cuánto podrá deducir efectivamente en 2027 Medir las pérdidas fiscales pendientes Solo 50% de la utilidad fiscal podrá absorberse cada año Calcular el coeficiente ajustado de pagos provisionales Con la última declaración anual presentada, el coeficiente se multiplica por 1.0658 o por 2.6162 y puede haber pagos mensuales aun con pérdidas acumuladas Revisar financiamientos El límite de intereses netos baja de 30% a 20% Analizar contratos con anticipos Pagar por adelantado ya no garantiza deducir en el mismo ejercicio Ajustar retenciones a residentes en el extranjero El pago solo es deducible si se entera la retención, y la obligación se activa con la exigibilidad, el devengo o el pago, lo que ocurra primero Revisar grupos de sociedades Se desintegran el 1 de enero; el diferido del tercer ejercicio anterior se paga a más tardar el 31 de marzo y el resto el 31 de diciembre de 2027 Evaluar la permanencia o el regreso a RESICO, y el IVA al 7% Los topes suben a 5 y 50 millones y la opción de IVA exige aviso dentro de los 30 días siguientes al primer cobro Planear inversiones con deducción inmediata Rige para adquisiciones desde el 1 de enero de 2027 y exige constancia del Comité; también define si la empresa queda fuera del mecanismo Revisar adeudos de 2025 y anteriores El estímulo de 100% en multas y recargos exige solicitud antes del 31 de octubre de 2027

Falta una pieza para que todo esto sea operable. El SAT está facultado para emitir las reglas de carácter general del nuevo mecanismo (artículo 78-F) y de los transitorios, normalmente a través de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2027, y los lineamientos del Comité de Evaluación están previstos para el 31 de enero de 2027. Mientras eso ocurre, el texto de los decretos es la referencia.