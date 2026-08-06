Los cambios ya entraron en vigor, aunque los trámites en proceso seguirán con las reglas anteriores.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) modificaciones a los anexos 1 y 2 de las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes.

Con estos cambios, el Instituto actualiza la documentación que deberán presentar quienes soliciten un financiamiento.

Los cambios forman parte del proceso de adecuación a las Normas de Carácter Prudencial y Sanas Prácticas en Materia de Crédito, vigentes desde el 1 de enero de 2026, que obligan al Instituto a modernizar la integración y resguardo de los expedientes de crédito.

¿Por qué se modificaron las reglas?

De acuerdo con el Infonavit, las modificaciones responden a diversos cambios normativos, entre ellos las Normas de Carácter Prudencial y Sanas Prácticas en Materia de Crédito, la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos y el Manual de Actividad Crediticia del Instituto.

También responden a la actualización del estándar oficial de la cédula profesional electrónica.

El objetivo es simplificar algunos procesos, fortalecer la integración documental y homologar los requisitos para el otorgamiento de créditos.

CURP con datos biométricos podrá servir como identificación

Uno de los cambios más relevantes consiste en que, cuando la persona trabajadora presente una CURP con datos biométricos asociados y la validación sea exitosa, ese documento será suficiente para acreditar su identidad durante el trámite del crédito.

Con ello, el Instituto busca reducir la cantidad de documentos que deben presentar los solicitantes y facilitar los procesos de validación de identidad.

Nuevos documentos para algunos créditos

Las modificaciones también incorporan nuevos requisitos documentales para determinadas modalidades de financiamiento.

Entre ellos destaca la constancia que acredite la participación del derechohabiente en programas de asesoría, capacitación o educación financiera, cuando la opción de crédito así lo requiera.

También se incorpora la autorización expresa para que el Infonavit consulte el historial de la persona en las Sociedades de Información Crediticia (Buró de Crédito), la cual podrá otorgarse de manera autógrafa o por medios electrónicos.

Además, se contempla la posibilidad de utilizar el testimonio de la escritura emitida durante la formalización del crédito como comprobante de domicilio en los casos aplicables.

Cambios para compra y construcción de vivienda

Las nuevas reglas también actualizan algunos documentos relacionados con distintas modalidades de financiamiento.

En operaciones de compra de vivienda se precisa que la transmisión de la propiedad podrá realizarse al momento de formalizar el crédito.

Cuando el trabajador únicamente cuente con derechos fideicomisarios sobre el inmueble, podrá presentar la documentación correspondiente.

Asimismo, se mantienen requisitos como la presentación de un avalúo vigente expedido por una institución autorizada y la documentación que acredite la propiedad o la legítima posesión del terreno en los casos de construcción, autoproducción, remodelación o ampliación.

Se refuerzan los requisitos para algunos inmuebles

En ciertos esquemas de financiamiento también será necesario acreditar que el inmueble no tiene adeudos por concepto de impuesto predial.

Cuando corresponda, deberá presentarse la constancia relativa al pago de los servicios de agua expedida por la autoridad competente.

Además, se establecen precisiones respecto de la carta de instrucción que deberá emitir el acreedor cuando exista un crédito previo sobre el inmueble.

¿Cuándo entran en vigor los cambios?

Las modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

No obstante, los trámites de crédito que ya se encontraban en proceso de inscripción o formalización antes de esa fecha continuarán rigiéndose por las reglas anteriores hasta su conclusión.

El Infonavit también instruyó la publicación de una versión consolidada de las Reglas para el Otorgamiento de Créditos que incorpore todas las modificaciones aprobadas por su Consejo de Administración.

¿Qué significa para los trabajadores?

Si estás por solicitar un crédito del Infonavit, es recomendable revisar previamente la documentación que exige la modalidad de financiamiento que deseas contratar, ya que algunos requisitos fueron actualizados.

Quienes ya cuenten con una CURP vinculada a datos biométricos podrían beneficiarse de un proceso de identificación más ágil.

Por su parte, determinadas opciones de financiamiento exigirán acreditar la participación en programas de educación financiera y autorizar la consulta del historial crediticio.