El índice de precios de octubre ya está publicado y es el que aplica para actualizaciones fiscales de noviembre. Consulta los componentes y el dato exacto.

La inflación general anual se ubicó en 3.75% en octubre de 2026, de acuerdo con el boletín del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que publicó el INEGI el 9 de noviembre. El índice cerró el mes en 147.026 puntos, con un aumento mensual de 0.65%, el mayor para un mes de octubre desde 2021.

El repunte tiene una causa principal y es estacional: en octubre terminó el subsidio a las tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades donde el INPC mide precios. La electricidad subió 18.51% en el mes y aportó por sí sola un tercio de la inflación mensual.

Sin ese efecto, el panorama es más tranquilo. La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles y los administrados por el gobierno, quedó en 3.80% anual, medio punto por debajo del 4.28% de octubre de 2025.

Indicador Variación mensual Variación anual Anual en octubre 2025 Inflación general (INPC) 0.65% 3.75% 3.57% Subyacente 0.34% 3.80% 4.28% Mercancías 0.22% 3.25% 4.12% Servicios 0.44% 4.32% 4.44% No subyacente 1.75% 3.59% 1.18% Agropecuarios 1.27% 2.99% 0.10% Energéticos y tarifas del gobierno 2.13% 4.06% 2.07%

Fuente: INEGI, boletín de indicador 684/26, 9 de noviembre de 2026.

Lo que empujó los precios

El boletín del INEGI identifica los productos con mayor incidencia en el mes. La lista de alzas la encabeza la electricidad, seguida del transporte aéreo, el tomate y el gas LP. Del lado de las bajas destacan los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, la papa y el limón.

Al alza Variación mensual A la baja Variación mensual Electricidad 18.51% Internet, telefonía y TV de paga −2.48% Transporte aéreo 26.36% Papa y otros tubérculos −6.29% tomate 9.68% Limón −16.53% Gas doméstico LP 3.67% Naranja −8.90% Tomate verde 35.58% Automóviles −0.47% Calabacita 23.22% Plátanos −4.83% Servicios profesionales 9.88% Aguacate −7.20%

El dato de la electricidad merece contexto. El programa de tarifas de temporada cálida terminó durante octubre en Mérida, Monterrey, Acapulco, Torreón, Veracruz, Villahermosa, Tampico, Monclova, Chetumal, Iguala, Tepic, San Andrés Tuxtla, Campeche, Tehuantepec, Ciudad Acuña, Cancún, Coatzacoalcos y Tuxtla Gutiérrez. Es un ajuste que ocurre cada año en estas fechas y que se revierte en primavera, cuando el subsidio regresa.

Dentro de los agropecuarios hay un contraste. Las frutas y verduras acumulan un alza anual de 13.19%, mientras que los productos pecuarios (carne, pollo, huevo, leche) bajaron 3.61% frente a octubre de 2025, después de haber subido 8.19% el año anterior.

Qué dice la subyacente

Para efectos de política monetaria, el dato que importa es la inflación subyacente, porque refleja la tendencia de fondo sin los choques de energéticos y alimentos frescos. Ahí la lectura es favorable: 3.80% anual, la misma cifra que en octubre de 2024 y por debajo del año pasado.

Las mercancías se moderaron a 3.25% anual. Los servicios siguen siendo el componente más pegajoso, en 4.32%, con las colegiaturas en 5.84% y los restaurantes, loncherías y fondas en 4.87%.

La Canasta de Consumo Mínimo, que sigue los 170 bienes y servicios de las canastas alimentaria y no alimentaria definidas por el Coneval, subió 0.61% en el mes y 3.59% anual. Es un indicador más cercano al gasto de los hogares de menores ingresos, y en este caso quedó ligeramente por debajo de la inflación general.

Las diferencias por estado

El efecto del subsidio eléctrico se nota con claridad en el mapa. Los estados con mayor inflación mensual son los de clima cálido: Tabasco con 2.39%, Yucatán con 1.59%, Quintana Roo con 1.36%, Nuevo León con 1.25% y Coahuila con 1.21%. En el extremo opuesto quedaron Sinaloa con 0.12% y San Luis Potosí con 0.17%.

Entre ciudades, Villahermosa y Ciudad Acuña rozaron 2.4%, mientras que Ciudad Juárez y Matamoros registraron deflación mensual. Tehuantepec, en Oaxaca, apareció entre las diez ciudades con mayor aumento, con 1.40%.

Para qué sirve este dato en lo fiscal

El INPC de octubre no es solo una cifra macroeconómica. Es el índice que se usa para calcular los factores de actualización de contribuciones, devoluciones, pérdidas fiscales y créditos fiscales conforme al artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. Un contribuyente que pague en noviembre un impuesto que debió cubrir meses atrás usará el índice de 147.026 puntos como numerador de su factor.

También es la referencia para actualizar las tarifas del ISR, las deducciones personales y los límites de la Ley del ISR cuando la inflación acumulada rebasa 10% desde la última actualización, y para los contratos de arrendamiento o de servicios que indexan sus precios al INPC.

Consulta la tabla del INPC actualizada

El INEGI publicará la inflación de la primera quincena de noviembre el 24 de noviembre y el dato mensual completo el 9 de diciembre. Ese será el último índice del año antes de que el SAT publique las tarifas y cantidades actualizadas para 2027.