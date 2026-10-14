La reforma al ISR fue avalada con 322 votos a favor y 115 en contra; las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos tendrán nuevas restricciones para reducir su base gravable.

La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) que establece nuevos límites a las deducciones autorizadas y a la amortización de pérdidas fiscales de las empresas.

Con 322 votos a favor y 115 en contra, el pleno avaló el dictamen sin aceptar ninguna de las reservas presentadas por los legisladores. El proyecto pasa ahora al Senado de la República para su análisis y votación.

La reforma forma parte del paquete económico para 2027 y busca limitar las estrategias que permiten a determinadas empresas reducir el ISR a su cargo mediante deducciones y pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.

¿Qué cambia para las empresas?

Uno de los principales cambios consiste en establecer un nuevo mecanismo de control para las deducciones autorizadas de las empresas que registren ingresos superiores a 50 millones de pesos.

Con las nuevas reglas, el monto de las deducciones estará sujeto a un límite calculado en función de los ingresos acumulables.

Escenario Monto deducible Deducciones que no superan el 96.67% de los ingresos acumulables 99% de las deducciones correspondientes Deducciones que rebasan ese porcentaje Limitado a 96.67% de los ingresos acumulables

La medida busca restringir el uso de deducciones para disminuir la base sobre la que se calcula el impuesto.

Cambia también el uso de pérdidas fiscales

Actualmente, las empresas pueden amortizar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores hasta por el total de su utilidad fiscal, dentro del plazo legal aplicable.

Con la reforma, la amortización quedará limitada a 50% de la utilidad fiscal del ejercicio. A cambio, el plazo para aprovechar esas pérdidas aumentará de 10 a 20 años.

Esto significa que las empresas deberán considerar nuevas restricciones al calcular sus pagos de ISR y planear el aprovechamiento de las pérdidas acumuladas.

Gobierno busca frenar el uso de factureras

El gobierno federal ha defendido los cambios como una medida para combatir la evasión fiscal.

De acuerdo con sus argumentos, algunas empresas utilizan deducciones y pérdidas fiscales para reducir artificialmente el impuesto que deben pagar, incluso mediante operaciones respaldadas por comprobantes fiscales de empresas facturadoras.

Con los nuevos límites, las autoridades buscan restringir esas prácticas y fortalecer la recaudación.

Sin embargo, los cambios también obligarán a las empresas alcanzadas por las disposiciones a revisar sus cálculos fiscales, sus deducciones y sus estrategias para aprovechar pérdidas de años anteriores.

Reforma pasa al Senado

Tras concluir la votación de la reforma a la Ley del ISR, la Cámara de Diputados inició la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2027.

El Senado deberá analizar y votar la reforma fiscal junto con la Ley Federal de Derechos y la LIF 2027 antes del 31 de octubre.

Por ahora, los cambios aprobados por los diputados todavía deben completar el proceso legislativo para convertirse en parte del marco fiscal aplicable.