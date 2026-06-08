La Pensión del Bienestar no paga ISR y la mayoría de pensiones están exentas hasta 15 UMAs diarias. El SAT desmintió el rumor que circula en redes sociales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió el pasado 5 de junio una tarjeta informativa para desmentir información falsa que circula en redes sociales sobre un supuesto cobro de Impuesto sobre la Renta (ISR) a personas adultas mayores por los ingresos que reciben por concepto de pensión.

El organismo fue categórico: es totalmente falso que el SAT haya confirmado la aplicación de dicha medida. El comunicado también rechaza que quienes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores estén obligados a pagar ese impuesto.

Qué dice la Ley del ISR sobre las pensiones

El SAT señaló en su comunicado que la Ley del ISR ya establece con claridad cuáles pensiones están exentas y cuáles deben presentar declaración anual. El criterio está en el Artículo 93 del ordenamiento:

Las pensiones están exentas del pago de ISR cuando no superan el equivalente a 15 UMAs diarias, lo que equivale a $53,493 pesos al mes. De acuerdo con el propio organismo, la gran mayoría de los pensionados en México se ubican por debajo de ese umbral y, por tanto, están libres del impuesto por los ingresos que reciban por concepto de pensión.

La Pensión del Bienestar tampoco paga ISR

Respecto a los programas sociales, el SAT aclaró que el Artículo 90 de la Ley del ISR establece expresamente que no se consideran ingresos gravables los apoyos económicos o monetarios que los contribuyentes reciban a través de programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades federativas.

Eso incluye a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Los beneficiarios de ese programa no tienen obligación de pagar ISR por esos recursos.

Por qué el SAT emitió este comunicado

El organismo señaló que rechaza cualquier intención de generar confusión entre la ciudadanía mediante información falsa. La circulación de este tipo de contenidos en redes sociales puede generar inquietud innecesaria, especialmente entre personas adultas mayores que no tienen acceso a fuentes oficiales para verificar la información.

El SAT invitó a la población a mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales: el portal sat.gob.mx, sus comunicados de prensa y sus cuentas verificadas en Facebook (@SAT México), X (@SATMX), Instagram (satmx), YouTube (@satmx) y TikTok (@sat_mx).

Qué hacer si tienes dudas sobre tu situación fiscal como pensionado

Para quienes tienen dudas sobre si su pensión específica está sujeta al ISR —por ejemplo, cuando el monto supera el umbral de las 15 UMAs diarias— el SAT habilitó dos canales de atención directa:

MarcaSAT: llamada al 55 627 22 728 .

llamada al . Chat uno a uno: disponible en chat.sat.gob.mx.

En ambos canales es posible recibir asesoría personalizada sobre la situación fiscal particular de cada contribuyente, sin necesidad de acudir a una oficina.