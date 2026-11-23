El feed lo arman una vez y casi no lo vuelven a tocar. En las historias suben lo del día: la camioneta saliendo a entregar, la captura del cliente que les escribió "ya me llegó, gracias".

Llevo la contabilidad de unos cuarenta negocios chicos en Puebla. Taquerías, dos estéticas, un taller de costura, varios profesionistas en RESICO. Hace cinco años casi todos compraban sus insumos en tiendas con mostrador. Hoy la mitad le compra por lo menos algo a alguien que vende nada más por redes, muchas veces por Instagram.

Eso a mí me llega por el lado menos bonito: el cierre de mes.

El cliente pagó un anticipo por transferencia, el proveedor entregó la mitad o no entregó, y cuando le pedimos la factura del anticipo resulta que "todavía no factura" o que la cuenta ya no existe. Sin CFDI ese gasto no se deduce ni se puede acreditar el IVA. Y si se pagó en efectivo y pasaba de 2 mil pesos, tampoco se deduce, aunque traiga factura.

Por eso en el despacho pusimos una regla: antes del primer anticipo a un proveedor que vende por redes, alguien le revisa el perfil. Nos lleva unos diez minutos.

Por qué las historias y no el feed

El feed lo arman una vez y casi no lo vuelven a tocar. En las historias suben lo del día: la camioneta saliendo a entregar, la captura del cliente que les escribió "ya me llegó, gracias". También ahí avisan "sí facturamos" o, al revés, "solo efectivo, sin factura".

Lo malo es que duran 24 horas. Si no las ves a tiempo, se fueron, salvo que el negocio las haya guardado en destacadas.

El despacho no tiene cuenta de Instagram, y mis clientes tampoco quieren que su nombre aparezca en la lista de quién vio la historia del proveedor con el que están negociando. Así que buscamos formas de verlas sin iniciar sesión.

Qué revisamos en esos diez minutos

- Que haya entregas recientes con fecha, no solo fotos de catálogo. - Que en algún lado diga que factura, y con qué nombre o razón social. - Que ese nombre coincida con el del titular de la cuenta a la que le piden a mi cliente que transfiera. - Que los precios de las historias se parezcan a los que le cotizaron a mi cliente por WhatsApp.

Si el proveedor dice que factura, le pedimos su constancia de situación fiscal antes de pagar. Con el RFC revisamos que no esté en la lista 69-B del SAT. El que factura de verdad la manda luego luego; si empieza a dar largas, ya nos dijo bastante.

Cómo probamos los visores

Durante dos semanas, mi auxiliar y yo abrimos las mismas seis cuentas públicas en cada herramienta, todas de proveedores que algún cliente estaba por contratar. Usamos la computadora del despacho y un celular Android con datos. Les pusimos del 1 al 10 según qué tan rápido llegábamos a las historias del día y a las destacadas, y si dejaba guardar una copia para el expediente.

Una aclaración antes de la lista: ninguna sirve para cuentas privadas. Si una página promete eso y te pide tu contraseña, ciérrala.

La calificación

1. StoriesIG: 9.5

Es el que nos quedamos usando de diario. Escribes el usuario del proveedor y te salen sus destacadas, sus publicaciones y cada insta story que tenga activa. En el celular funcionó igual que en la computadora.

Lo que más usamos fue la descarga. Cuando un proveedor anuncia en una historia "precio especial esta semana" o "facturamos todo", la guardamos en la carpeta del cliente. Si después hay pleito por el precio, ahí está.

2. FastDL: 9.2

Lo usamos cuando ya tenemos la liga de una publicación o un reel y queremos el archivo. Pegas la liga y te baja la foto o el video. Para el expediente nos sirvió porque las fotos de entregas viven en el perfil, y si la cuenta desaparece, se van con ella.

3. SaveFrom.net: 8.8

Es un descargador de video que funciona con muchas plataformas, y tiene páginas para historias de Instagram. Nos sirvió con un proveedor de uniformes que sube lo mismo a Facebook y a Instagram: con una sola herramienta guardamos los dos videos.

4. AnonyIG: 8.5

El mejor para destacadas. Hay negocios que guardan ahí su lista de precios, sus datos bancarios y hasta las reseñas de clientes, separadas por temas. AnonyIG las ordena bien y es fácil ir directo a la que dice "Facturación" o "Precios".

5. iGram: 8.3

Útil cuando el cliente nos reenvía por WhatsApp la liga de una historia o de un post. La pegamos y listo. También deja bajar la foto de perfil, que a veces nos ayuda a saber si la cuenta es la misma que le escribió al cliente por mensaje.

6. 123tools.to: 7.6

Es más conocido como editor y convertidor de video en línea, pero también tiene visor de historias de Instagram, perfiles y destacadas. Lo usamos cuando hay que recortar un video largo para quedarnos solo con el pedazo donde el proveedor dice el precio, sin abrir otro programa.

Comparación rápida

Herramienta Calificación Sin cuenta Mejor para StoriesIG 9.5 Sí Ver y guardar las historias del día FastDL 9.2 Sí Descargar posts y reels por liga SaveFrom.net 8.8 Sí Videos de varias plataformas AnonyIG 8.5 Sí Revisar destacadas por tema iGram 8.3 Sí Ligas que llegan por WhatsApp 123tools.to 7.6 Sí Recortar o convertir el video guardado

Lo que cambió en el despacho

Desde que hacemos esto, dos clientes dejaron de pagar anticipos a proveedores que no tenían ni una entrega publicada en meses. Otro descubrió que la tienda de telas a la que le compraba sí facturaba, nada más que nadie le había pedido la factura. Desde entonces la pide en cada compra y ya deduce varios miles de pesos que antes se le iban sin comprobante.

Ninguna de estas páginas te dice si un proveedor es confiable. Nomás te enseña lo que publica, y con eso sabes qué preguntarle. A mis clientes se los repito cada mes: la factura se pide junto con el anticipo.