Acabas de cerrar un cliente en Estados Unidos y no puedes facturarle: no tienes una estructura legal allá. Tu pasarela de pagos, además, rechaza tu cuenta porque opera solo con entidades estadounidenses. Esa frustración la viven miles de emprendedores latinoamericanos cada semana.

Formar una empresa en Estados Unidos desde otro país ya no obliga a subirse a un avión ni a contratar un abogado presencial en Miami. Hoy existen servicios especializados que gestionan todo el proceso de incorporación de forma remota, desde la elección del estado hasta la apertura de cuenta bancaria en dólares.

Pero la oferta se ha multiplicado, y con ella las dudas. Los precios oscilan entre cero dólares y casi setecientos, los plazos van de días a semanas y los paquetes incluyen servicios muy distintos. Aquí tienes diez plataformas que simplifican el registro sin salir de casa, con lo que ofrece cada una.

¿Qué es una LLC y por qué conviene?

Una LLC (Limited Liability Company) separa tu patrimonio personal del de tu negocio. Si la empresa contrae deudas o enfrenta una demanda, tus bienes quedan protegidos.

Para quienes residen fuera de Estados Unidos, la LLC suma ventajas: permite facturar en dólares, acceder a pasarelas de pago como Stripe o PayPal US y operar con bancos norteamericanos. Además, una LLC unipersonal de un no residente, sin ingresos de fuente estadounidense ni actividad efectiva en el país, puede tributar al 0% de impuestos federales. Conviene confirmarlo siempre con un contador, porque el trato fiscal depende de tu situación concreta.

El registro varía según el estado elegido. Wyoming, Delaware y Nuevo México destacan por sus bajas tasas estatales y su protección de privacidad. El trámite habitual incluye presentar los artículos de organización, obtener el EIN ante el IRS y designar un agente registrado.

Mejores empresas para abrir una LLC en resumen

# Empresa Precio de apertura Servicios principales Ideal para… 1 🥇 Start Companies Desde $599 LLC, EIN, ITIN, cuenta bancaria, contabilidad con IA, soporte 24/7 en español Emprendedores latinos que buscan servicio integral y cuenta bancaria garantizada 2 🥈 Globalfy Desde US$588/año LLC, Registered Agent, EIN, dirección virtual, calendario de conformidad Quienes necesitan incorporación rápida en 5 minutos sin requisitos de visa 3 🥉 Circle Club Desde $647 + cargos estatales LLC, agente registrado, dirección legal, consulta Zoom gratuita Usuarios que prefieren pagar con criptomonedas y valoran la privacidad 4 EZ Frontiers $699 (pago único) LLC operativa completa, recordatorios fiscales, servicio en español Emprendedores que prefieren un monto fijo sin sorpresas 5 Defentux Desde $360 + tasas LLC, EIN, presentaciones anuales, cuenta Mercury, asesoría legal Startups y freelancers que necesitan respaldo jurídico especializado 6 abretuempresausa.com Cotización personalizada LLC/C-Corp, EIN, cuenta bancaria, Stripe, contabilidad, impuestos Quienes buscan garantía money-back y alta tasa de aprobación bancaria 7 Firmaway Desde $599 con el Plan Starter LLC, cuenta bancaria, asesoría fiscal, opciones de anonimato Emprendedores de Latam y España que quieren proceso en tres pasos 8 Legal Zoom Desde $0 (solo los documentos constitutivos presentados ante el estado) LLC, Corporation, DBA, marcas, testamentos, red de abogados Negocios que necesitan servicios legales amplios más allá de la LLC 9 Bizee $0 + tasa estatal (Basic) LLC, S-Corp, C-Corp, EIN, agente registrado gratis 1 año Presupuestos ajustados que buscan la opción más económica 10 LLC Hub Desde $600 al año LLC en 50 estados, EIN, dirección comercial, asesoría sectorial E-commerce, bienes raíces y creadores de contenido que buscan orientación por nicho

Start Companies

Start Companies es una plataforma integral pensada para emprendedores de América Latina que quieren operar en Estados Unidos. Con más de 1 400 LLC registradas y una calificación de 4.9/5 en Trustpilot (más de 250 reseñas verificadas, según la propia empresa), acumula un historial sólido en el nicho hispanohablante.

Su equipo combina contadores públicos y Enrolled Agents certificados por el IRS con más de cuatro años de experiencia atendiendo a clientes latinos. Todo el proceso se gestiona de forma remota, sin necesidad de visa, SSN ni viaje presencial.

Servicios y especificidades

La plataforma va mucho más allá de la simple incorporación. Su ecosistema incluye:

Formación completa de LLC con agente registrado y artículos de organización

Obtención de EIN e ITIN

Cuenta bancaria garantizada en 7 días hábiles con Mercury, Relay o Chase, 100% en línea

Facturación en USD, contabilidad asistida por IA y biblioteca jurídica en español

Gestión documental con recordatorios de conformidad fiscal automáticos

Renovación anual y resolución de penalidades ante el IRS

El soporte opera 24/7 con personas reales en español. No hay chatbots en la cadena de atención.

Precios

La empresa ofrece paquetes desde los $599 que varían de precio según los servicios que incluyen, que dependerán de cuánta responsabilidad quieres delegar en la empresa que abrirá tu LLC. Los precios que ves en la web no tienen costos ocultos: el precio mostrado es el precio final. La inversión se describe como accesible para emprendedores que arrancan.

Ventajas y limitantes

Su compromiso más llamativo es la cuenta bancaria en plazo fijo, un servicio poco común entre competidores (la empresa lo presenta como garantía de 7 días hábiles). La optimización fiscal puede permitir a no residentes tributar legalmente al 0% de impuestos federales sobre ingresos de fuente extranjera. Y al ser una plataforma todo-en-uno, evitas contratar varios proveedores.

Globalfy

Globalfy apunta a emprendedores internacionales que necesitan una LLC operativa rápido. Su formulario de registro toma apenas 5 minutos, y no exige visa, ITIN ni número de seguridad social para iniciar el trámite.

La compañía cubre los estados más populares entre extranjeros: Wyoming, Delaware, Florida, Texas y Nuevo México. Todo se gestiona sin pisar territorio estadounidense.

Servicios y especificidades

Cada plan incluye Registered Agent, tramitación del EIN, dirección virtual y un calendario de conformidad que envía alertas sobre obligaciones pendientes. La idea es que el cliente no tenga que investigar plazos ni formularios por su cuenta.

Globalfy ofrece planes "todo en uno" que agrupan los elementos esenciales de la operación empresarial en un solo paquete anual. El enfoque es claro: reducir la fricción para quienes no dominan la burocracia norteamericana.

Precios

El plan Starter arranca en US$588 por año. Este costo cubre la formación de la empresa, el agente registrado y los servicios base. Los planes superiores agregan funcionalidades, aunque los montos específicos de cada nivel no se detallan públicamente.

Ventajas y limitantes

Llenar el formulario en cinco minutos resulta atractivo para quienes valoran la agilidad del proceso. Y la cobertura en cinco estados clave da flexibilidad según el perfil fiscal de cada emprendedor.

El modelo de suscripción anual, eso sí, implica un compromiso recurrente, a diferencia de competidores que cobran un pago único.

Circle Club

Circle Club se distingue por aceptar pagos con criptomonedas, algo poco frecuente en este sector. Ofrece cobertura en los 50 estados y pone el acento en la privacidad total de los datos del propietario.

Su público principal son extranjeros que buscan una LLC con exención fiscal y que valoran el anonimato en su estructura corporativa.

Servicios y especificidades

El paquete estándar incluye el agente registrador, dirección legal para la empresa y una consulta gratuita de 30 minutos por Zoom. Esa llamada permite resolver dudas sobre la elección del estado y las obligaciones fiscales antes de comprometerse.

Circle Club se especializa en estructuras de LLC con exención de impuestos para extranjeros no residentes. El servicio es 100% legal y opera de forma remota desde cualquier ubicación.

Precios

El costo base es de $647 más cargos estatales. Estos cargos varían según el estado, por lo que el monto final puede diferir bastante entre Wyoming y California, por ejemplo.

Ventajas y limitantes

Pagar con activos digitales atrae a un perfil de cliente muy específico. Y la consulta Zoom gratuita aporta valor frente a competidores que cobran por asesoría inicial.

La información sobre planes adicionales o servicios complementarios (contabilidad, cuenta bancaria) es más limitada que en otras plataformas del listado.

EZ Frontiers

EZ Frontiers apuesta por la simplicidad. Un pago único de $699 cubre todo lo necesario para dejar la LLC completamente operativa. No hay cargos ocultos ni variaciones por estado o número de miembros.

Con una calificación de 4.9 sobre 5 en más de 500 opiniones, la plataforma se ha ganado reputación entre emprendedores hispanohablantes que buscan claridad en los costos.

Servicios y especificidades

El paquete incluye la formación completa de la LLC, obtención del EIN, agente registrado y hasta tres recordatorios por obligación fiscal. Ese sistema de alertas ayuda a evitar multas por incumplimiento de plazos ante el IRS.

Todo el servicio se ofrece en español y de forma remota, sin exigir viaje a Estados Unidos. El monto fijo aplica sin importar el estado seleccionado.

Precios

$699 en un solo pago. No hay suscripciones mensuales ni anuales posteriores, salvo renovaciones de agente registrado, que son estándar en la industria.

Ventajas y limitantes

El precio fijo elimina sorpresas. Los recordatorios fiscales automáticos protegen contra penalidades, algo que muchos competidores no incluyen en su paquete base.

No se menciona asistencia directa para la apertura de cuenta bancaria, un servicio que otras plataformas sí integran en su oferta.

Defentux

Info general

Defentux opera desde 1000 Brickell Avenue, Miami, y lo forman abogados especializados en derecho societario y propiedad intelectual. Atiende startups, freelancers, creadores de contenido y pequeños comercios digitales.

Su horario abarca los 7 días de la semana, de 9 a 17 horas, con asistencia en español para emprendedores latinoamericanos.

Servicios y especificidades

Además de crear la LLC, Defentux gestiona el EIN, las presentaciones anuales y asiste con la apertura de cuenta bancaria mediante su alianza con Mercury. El equipo orienta sobre los estados más ventajosos: Delaware, Wyoming, Nuevo México y Florida.

La empresa publica un blog informativo y organiza webinarios mensuales para educar a su comunidad sobre obligaciones fiscales y estructura empresarial.

Precios

Defentux ofrece tres planes de apertura de LLC, todos en dólares y con tasas estatales aparte: el Plan Start a USD 360, con procesamiento en 15 días hábiles, asesoría con abogado, constitución, gestión de EIN, ayuda con apertura de cuenta bancaria, redacción del Operating Agreement y 1 mes de agente registrado incluido (luego USD 10/mes).

Ventajas y limitantes

La garantía de reembolso al 100% en caso de insatisfacción reduce el riesgo de contratación. Y el respaldo de abogados especializados aporta un nivel de asesoría que las plataformas automatizadas no siempre ofrecen.

La falta de precios visibles en la web principal puede frenar a quienes prefieren comparar cifras sin contactar al equipo.

abretuempresausa.com

Con sedes en Argentina, Bolivia y Miami, abretuempresausa.com ha formado más de 600 empresas y, según su comunicación, procesa un volumen OTC mensual superior a $6 millones. Ofrece soporte humano en español las 24 horas, todos los días.

Su calificación en Trustpilot alcanza 4.9 estrellas con 53 reseñas verificadas. Para arrancar, solo pide pasaporte y dos documentos adicionales.

Servicios y especificidades

El catálogo abarca desde la formación de LLC y C-Corp hasta contabilidad, impuestos, registro de marca y desarrollo web. Integra la activación de Stripe y pagos cross-border dentro del proceso.

Cinco planes cubren perfiles distintos: Starter, Freelancer, Emprendedor, Inversor y Empresarial. La cotización se entrega de forma personalizada por WhatsApp tras consulta inicial gratuita.

Precios

No publican precios fijos en la web, aunque sí muestran lo que incluyen los diferentes planes. No obstante, la empresa indica que el costo es inferior a lo que muchos emprendedores pagan en comisiones bancarias mensuales.

Ventajas y limitantes

La tasa de aprobación bancaria del 98%, según la propia empresa, es el dato más llamativo. La garantía money-back al 100% cubre tanto la formación de la empresa como la apertura de cuenta, lo que minimiza el riesgo para el cliente.

La comunidad de 600+ empresas abre oportunidades de networking. Como contrapartida, el modelo de cotización personalizada complica comparar precios rápido antes de contactar.

Firmaway

Firmaway tiene sede en Wyoming y atiende a emprendedores de Latinoamérica y España que buscan un proceso directo y sin complicaciones. Cuenta con más de 100 opiniones en Trustpilot con evaluaciones positivas.

Su propuesta se resume en un flujo de tres pasos: consulta inicial, preparación de documentación y recepción de papeles en 7 a 10 días.

Servicios y especificidades

Las fórmulas disponibles son Starter, Pro y All-in, junto con servicios especializados como apertura de cuenta bancaria (15 días hábiles, solo con pasaporte), paquete de temporada fiscal y planes a medida.

Para quienes priorizan la privacidad empresarial, Firmaway ofrece opciones de anonimato en Delaware, Nuevo México y Wyoming. El soporte opera íntegramente en español.

Precios

Firmaway maneja un rango de USD 599 a USD 1.299 para la apertura de LLC, con tres planes (Starter, Pro y All-in) que escalan según cantidad de socios, velocidad de entrega y si incluyen o no el cumplimiento fiscal del primer año. También ofrecen apertura de cuenta bancaria por USD 150 como servicio adicional.

Ventajas y limitantes

La cuenta bancaria en 15 días con solo pasaporte simplifica un trámite que suele generar muchos rechazos. Y las opciones de anonimato aportan un diferencial para ciertos perfiles.

Legal Zoom

Legal Zoom es una de las plataformas más reconocidas del mercado estadounidense para servicios legales en línea. Su alcance va mucho más allá de la formación de LLC: cubre corporaciones, DBA, marcas registradas, derechos de autor, testamentos y planificación sucesoria.

La empresa conecta a sus usuarios con una red de abogados independientes verificados, sin cobrar tarifas por hora ni exigir visitas presenciales.

Servicios y especificidades

El catálogo incluye la formación de LLC, Corporation y DBA, junto con propiedad intelectual (marcas, patentes, copyright) y documentos legales personales. Los usuarios pueden combinar servicios DIY con consultas legales profesionales según su necesidad.

La plataforma también ofrece un directorio para agendar citas directas con abogados especializados por área.

Precios

LegalZoom ofrece tres planes desde USD 0 + tasas estatales (Basic, solo articles of organization y verificación de nombre), USD 249 + tasas (Pro, que suma EIN, operating agreement y 30 días de consultas con abogado) y USD 299 + tasas (Premium, que agrega herramientas de bookkeeping por 6 meses). No incluye agente registrado, apertura bancaria ni servicios orientados a no residentes, por lo que su precio bajo es engañoso para un emprendedor argentino que necesitaría contratar esos servicios por separado.

Ventajas y limitantes

La trayectoria y reputación de la marca generan confianza. Y la amplitud de servicios legales permite resolver muchas necesidades en una sola plataforma, desde proteger una marca hasta redactar un testamento.

El sitio opera principalmente en inglés, lo que puede ser una barrera para emprendedores que prefieren atención en español. Además, su enfoque generalista no se especializa en el perfil de extranjero no residente.

Bizee

Fundada en 2004 y con sede en Houston, Texas, Bizee ha atendido a más de un millón de emprendedores. Su calificación promedio en Trustpilot supera las 4.7 estrellas con 25 900 reseñas, cifras que reflejan un volumen de operación enorme.

El soporte al cliente funciona en inglés y español con agentes humanos, no bots automatizados.

Servicios y especificidades

Bizee forma LLC, S-Corp, C-Corp y organizaciones sin fines de lucro. El plan Basic incluye el primer año de agente registrado sin costo adicional. Un dashboard personalizado centraliza documentos, recordatorios y elementos de conformidad en un solo lugar.

Los paquetes se organizan en tres niveles sin cuotas mensuales, con servicios modulares que el usuario activa según sus necesidades.

Precios

El plan Basic cuesta $0 más la tasa estatal. El Standard sube a $199 más tasa estatal. Son pagos por formación, sin suscripción mensual obligatoria.

Ventajas y limitantes

El plan gratuito convierte a Bizee en la opción más accesible de esta lista para quienes arrancan con presupuesto limitado. Sus dos décadas de experiencia y el volumen de reseñas hablan de un servicio probado a gran escala.

Su orientación al mercado general estadounidense, sin embargo, significa que no se especializa en las particularidades fiscales de emprendedores extranjeros no residentes.

LLC Hub

LLC Hub se diferencia por su enfoque sectorial especializado: e-commerce, bienes raíces, cursos en línea, inversiones, servicios profesionales y rentas de audiolibros. Cada vertical recibe orientación adaptada a sus particularidades fiscales y operativas.

La plataforma atiende tanto a residentes como a extranjeros no residentes fiscales en Estados Unidos, con incorporación disponible en los 50 estados.

Servicios y especificidades

El servicio cubre desde la elección de la estructura jurídica hasta la asesoría fiscal posterior. Los 14 estados más solicitados (Arizona, California, Delaware, Florida, Georgia, entre otros) tienen procesos documentados con plazos definidos: 5 a 15 días hábiles para el registro y 2 a 3 días para el EIN cuando el solicitante tiene SSN o ITIN.

Entre los servicios complementarios están la dirección comercial para recibir correspondencia y la asistencia para abrir cuenta bancaria. Una consulta gratuita con un especialista permite aclarar dudas antes de contratar.

Precios

LLC Hub maneja dos planes: Esenciales a USD 600/año y Premium a USD 1.400/año, ambos más tasas estatales. El Esenciales incluye registro, EIN, agente registrado y apertura de cuenta bancaria; el Premium suma reporte anual, declaración de impuestos corporativa, dirección virtual, DBA, disolución, comunidad privada y webinars semanales.

Ventajas y limitantes

La segmentación por industria aporta un nivel de personalización que las plataformas generalistas no ofrecen. Y los plazos de entrega claramente comunicados crean expectativas realistas.

Muchos lectores que llegan hasta aquí comparten las mismas inquietudes prácticas. Estas son las preguntas que aparecen con más frecuencia.

Preguntas frecuentes

¿Necesito viajar a Estados Unidos para abrir una LLC?

No. Todas las empresas de esta lista gestionan el proceso de forma remota. Solo necesitas un pasaporte vigente y, en algunos casos, uno o dos documentos adicionales como comprobante de domicilio. La incorporación, el EIN y hasta la cuenta bancaria se tramitan en línea.

¿Qué estado conviene más para registrar mi LLC?

Depende de tu actividad y tu perfil fiscal. Wyoming destaca por sus bajas tasas anuales y la protección de privacidad. Delaware ofrece un marco legal robusto preferido por inversionistas. Florida y Texas funcionan bien si planeas operar con clientes o proveedores en esos estados.

¿Cuánto tarda todo el proceso desde cero hasta tener la LLC operativa?

El registro estatal toma entre 5 y 15 días hábiles en la mayoría de los estados. La obtención del EIN puede sumar de 2 a 20 días según el método. La apertura de cuenta bancaria varía entre 7 y 15 días hábiles según el proveedor. En total, puedes estar operativo en 2 a 4 semanas.

¿Los no residentes pagan impuestos en Estados Unidos?

Una LLC de un solo miembro extranjero, sin ingresos de fuente estadounidense, puede tributar al 0% a nivel federal. Eso no elimina la obligación de presentar declaraciones informativas ante el IRS cada año. Consulta con un contador especializado para confirmar tu situación particular.

¿Puedo abrir una cuenta bancaria en EE.UU. sin SSN?

Sí. Varias plataformas de esta lista simplifican la apertura con bancos como Mercury, Relay o Chase usando solo pasaporte. Los requisitos exactos dependen del banco, pero el SSN no es obligatorio en la mayoría de los casos para titulares extranjeros de una LLC.