¿Recibes pensión de varios pagadores? El límite de exención aplica sobre el total combinado, no por cada pago por separado. Así funciona el cálculo del ISR.

Recibir una pensión o jubilación no significa estar automáticamente libre del Impuesto sobre la Renta (ISR). El beneficio existe y es real, pero tiene un límite que no siempre está claro para quienes lo perciben. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) recordó los términos exactos de esta exención y qué ocurre cuando los ingresos por retiro la superan.

Cuál es el límite de la exención

La Ley del ISR establece que los ingresos por jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias y otras formas de retiro están exentos del impuesto hasta por un monto equivalente a 15 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para el ejercicio 2026, ese límite mensual equivale a aproximadamente 50,913 pesos en enero y 52,789.50 pesos a partir de febrero, conforme a la actualización del valor de la UMA vigente.

Si la pensión o jubilación no supera ese umbral, el ingreso está completamente exento. Si lo supera, el contribuyente únicamente pagará ISR sobre el excedente, no sobre el total de lo percibido.

Qué pasa cuando hay más de una pensión

Un punto que la PRODECON aclaró expresamente es que el cálculo de la exención se realiza considerando la suma total de todas las pensiones o jubilaciones que perciba el contribuyente, independientemente de si provienen de uno o varios pagadores.

Eso significa que quien recibe, por ejemplo, una pensión del IMSS y otra del ISSSTE al mismo tiempo, no tiene derecho a aplicar el límite de exención por separado en cada una. El tope de 15 veces la UMA diaria aplica sobre el total combinado de ambos ingresos. Si la suma supera el umbral mensual, el excedente tributa sin importar que cada pago individual pudiera estar por debajo del límite.

El CFDI de nómina como herramienta de verificación

Las instituciones o personas que pagan una pensión o jubilación tienen la obligación de emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina correspondiente. En ese comprobante deben aparecer tres datos clave:

El monto total pagado en el periodo.

en el periodo. La parte exenta conforme al límite de la UMA .

conforme al límite de la . El ISR retenido, en caso de que el ingreso supere el umbral de exención.

Revisar ese CFDI permite al contribuyente verificar si existe alguna obligación fiscal adicional o si debe presentar declaración anual. También sirve para detectar si la institución pagadora está calculando correctamente la parte exenta o si hay discrepancias que deban aclararse, requiriendo en ocasiones el uso de herramientas de validación o calculadoras de ISR para comprobar los cálculos del retenedor.

Qué hacer si no recibes el CFDI

El pagador de la pensión está obligado a emitir el comprobante. Si no lo hace, el pensionado tiene derecho a exigirlo. La PRODECON recordó que cualquier contribuyente puede solicitar asesoría gratuita ante la Procuraduría para hacer valer ese derecho y resolver dudas relacionadas con la emisión, consulta o contenido de sus comprobantes fiscales.

Verificar el CFDI de la pensión al menos una vez al año —idealmente antes de la temporada de declaración anual— permite identificar con anticipación si existe ISR retenido, si la retención es correcta y si el contribuyente tiene saldo a favor o algún impuesto pendiente por cubrir.