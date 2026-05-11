EBC: formación en negocios con presencia en todo el país La EBC forma profesionales en negocios con programas flexibles para quienes trabajan, becas, intercambios y tecnología integrada en el aprendiz

Con casi cien años de trayectoria, La Escuela de Negocios en México ha acompañado la formación de generaciones de profesionales en áreas de finanzas, administración, contabilidad y negocios. Lo que comenzó como una institución orientada al sector bancario y comercial se ha convertido en una de las referencias más sólidas en educación de negocios a nivel nacional, con una oferta educativa que abarca desde licenciaturas hasta posgrados y educación continua.

Su presencia en trece ciudades del país —entre ellas Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, León, San Luis Potosí, Toluca, Tlalnepantla, Aguascalientes, Pachuca, Cancún, Chiapas y Hermosillo— la posiciona como una de las pocas instituciones con alcance verdaderamente nacional en el ámbito de la educación en negocios.

Una oferta educativa para cada etapa profesional

Laestructura su propuesta en cuatro niveles que responden a perfiles y momentos distintos de la vida profesional.

Las licenciaturas están diseñadas para quienes buscan una formación de base sólida en áreas como contaduría, administración, finanzas, mercadotecnia y derecho empresarial, entre otras. Su enfoque es eminentemente práctico: los programas priorizan la aplicación real de los conocimientos en entornos de negocio desde los primeros semestres.

Las licenciaturas ejecutivas atienden a un perfil específico: el profesionista en activo que quiere concluir o iniciar una carrera universitaria sin dejar de trabajar. Los horarios y la estructura del programa están diseñados para que el trabajo y el estudio no compitan, sino que se complementen.

Los posgrados —maestrías y especializaciones— ofrecen profundidad técnica y visión estratégica para quienes buscan dar un paso adelante en su desarrollo profesional o asumir posiciones de mayor responsabilidad. Están orientados tanto a egresados de la propia EBC como a profesionistas formados en otras instituciones.

La educación continua completa la oferta con programas más cortos y focalizados, pensados para actualización puntual en temas específicos del mundo de los negocios. Una opción relevante para quienes no buscan un grado académico pero sí fortalecer competencias concretas.

Tecnología e inteligencia artificial en el aula

Uno de los elementos que distingue la propuesta actual de laes la integración deen sus procesos educativos. El objetivo no es incorporar herramientas digitales como accesorio, sino usarlas para personalizar el aprendizaje, desarrollar habilidades digitales y preparar mejor a los estudiantes para un entorno laboral que ya opera con estas tecnologías.

Para un perfil que estudia mientras trabaja, esa integración tiene un valor adicional: permite conectar lo que se aprende en el aula con lo que ocurre en el día a día laboral de forma más directa y actualizada.

Flexibilidad para quienes ya trabajan

Laha construido su modelo educativo pensando en un estudiante que en muchos casos ya tiene responsabilidades profesionales. Sus modalidades están diseñadas para adaptarse a esa realidad: horarios accesibles, programas que reconocen la experiencia laboral previa y una estructura que no exige elegir entre crecer profesionalmente y seguir trabajando.

A eso se suma la disponibilidad de becas para estudiantes que lo requieran, así como un programa de intercambios internacionales que amplía la perspectiva de quienes buscan una formación con visión más allá del mercado local. Los detalles específicos de becas disponibles y destinos de intercambio pueden consultarse directamente en el sitio de la EBC, donde la oferta se actualiza de forma periódica.

Presencia nacional, acceso real

Tener campus en trece ciudades no es solo un dato geográfico. Significa que un profesionista en, eno enpuede acceder a la misma formación que alguien en la, sin necesidad de relocalizarse ni depender exclusivamente de modalidades a distancia.

Para empresas con operaciones en distintas regiones del país, esa presencia también facilita la formación de equipos locales con un perfil educativo consistente y orientado al mundo de los negocios.

Una opción para distintos puntos de partida

Uno de los aspectos menos evidentes pero más relevantes de la propuesta de laes que sus programas están pensados para perfiles heterogéneos. No solo para quienes ya tienen formación en áreas financieras o administrativas, sino también para profesionistas provenientes de otras disciplinas que quieren incorporar competencias de negocio a su perfil, o para personas sin experiencia previa en esas áreas que buscan una primera formación sólida.

Esa amplitud de perfiles atendidos, combinada con casi cien años de experiencia institucional y presencia en las principales ciudades del país, es lo que sostiene la posición de la EBC como una de las escuelas de negocios con mayor trayectoria y alcance en México. La oferta completa de programas, campus y modalidades está disponible en ebc.mx.