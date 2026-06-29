El RESICO alcanzó 4.4 millones de contribuyentes al cierre de abril de 2026, superando al Repeco y al RIF. Pero la informalidad apenas bajó 4.7 puntos en 16 años.

El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) alcanzó 4.4 millones de contribuyentes al cierre de abril de 2026, de acuerdo con registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con esa cifra, el programa supera el máximo histórico de los dos regímenes simplificados que lo precedieron, y se consolida como la iniciativa de incorporación a la formalidad con mayor alcance en la historia fiscal de México.

Cómo se compara con los regímenes anteriores

El RESICO no es el primer intento del gobierno mexicano por incorporar a micro y pequeños empresarios a la formalidad mediante un esquema fiscal simplificado. La siguiente tabla muestra la evolución de estos programas y su desempeño en afiliación:

Régimen Vigencia Contribuyentes al cierre Repeco (Régimen de Pequeños Contribuyentes) 2010 – 2013 3.8 millones RIF (Régimen de Incorporación Fiscal) 2014 – 2021 (independiente) 3.5 millones RESICO (Régimen Simplificado de Confianza) 2022 – presente 4.4 millones (abril 2026)

El RIF, que coexiste con el RESICO desde 2022, registró apenas 382,014 contribuyentes al cierre de abril de 2026. La caída en su afiliación responde a la estructura de su esquema original: en los primeros años ofrecía tasas de ISR del 0%, que se incrementaban 10 puntos porcentuales cada año hasta alcanzar el 100%, lo que disuadió la permanencia de muchos contribuyentes.

Por qué el RESICO resulta atractivo

El RESICO aplica una tasa de ISR de entre 1% y máximo 2% sobre los ingresos —no sobre las ganancias— para personas físicas que realizan actividades empresariales, ofrecen servicios profesionales, se dedican al arrendamiento o al sector primario, y que perciben ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos.

La comparación con otros regímenes explica el atractivo. Santiago Vélez, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), señaló que mientras una persona asalariada puede terminar pagando tasas efectivas de ISR de entre 28% y 32%, el contribuyente en RESICO tributa a tasas muy inferiores y con un proceso de declaración significativamente simplificado.

El obstáculo que frena la formalización: el IVA

Pese al atractivo en materia de ISR, el régimen tiene un punto de fricción que limita su capacidad para reducir la informalidad: la obligación de cobrar, retener y enterar el IVA del 16% de forma completa.

"Donde está la problemática es en el IVA, porque se paga completo. Entonces, bajo esta circunstancia, si un cliente requiere factura, el prestador de servicios debe cobrar el IVA. Entonces el cliente decide mejor pagar en efectivo y no pagar el impuesto. El objetivo de terminar con la informalidad se cumple parcialmente", explicó Vélez.

Esa dinámica genera un incentivo perverso: tanto el prestador de servicios como el cliente pueden preferir la operación informal para evitar el costo del impuesto, lo que neutraliza parte del efecto de formalización que el régimen busca producir.

El impacto real en la informalidad

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reflejan el avance limitado. La siguiente tabla muestra la evolución de la tasa de informalidad desde el lanzamiento del primer régimen simplificado:

Periodo Contexto Tasa de informalidad 2010 Lanzamiento del Repeco 59.5% Q1 2022 Primer año del RESICO 55.2% Q1 2026 Cuatro años de RESICO 54.8%

En 16 años —desde el lanzamiento del Repeco hasta abril de 2026— la tasa de informalidad retrocedió 4.7 puntos porcentuales. En los cuatro años de vigencia del RESICO, el avance fue de apenas 0.4 puntos. Las cifras confirman que la afiliación al régimen no se traduce automáticamente en reducción de la informalidad: muchos contribuyentes entran al padrón formal pero mantienen una parte de sus operaciones en efectivo y sin comprobantes.

El costo fiscal del programa

Los incentivos que hacen atractivo al RESICO tienen un costo para las finanzas públicas. El SAT y la Secretaría de Hacienda no desglosan la recaudación de ISR e IVA por contribuyentes en este régimen, pero sí publican las renuncias recaudatorias —el dinero que el fisco deja de percibir por otorgar estos beneficios:

Ejercicio fiscal Renuncia recaudatoria estimada 2025 $2,654 millones de pesos 2026 $2,819 millones de pesos

Esa renuncia recaudatoria refleja el costo de mantener tasas preferenciales en el ISR para los contribuyentes del régimen. La pregunta que el gobierno deberá responder con el tiempo es si ese costo se compensa con el incremento en la base de contribuyentes activos y con la recaudación adicional de IVA que la formalización debería generar —un efecto que por ahora sigue siendo parcial.