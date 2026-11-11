La nueva disposición ya está vigente, pero su aplicación depende de que el SAT publique el estándar técnico. Así se contará el plazo de 30 días naturales.

La facturación de las donatarias autorizadas va a cambiar, aunque todavía no se sabe exactamente cómo. La Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre, incorporó la regla 3.10.1.26., que obliga a estas organizaciones a usar el Complemento Donatarias en los CFDI que emitan por sus ingresos.

La regla ya está vigente. El complemento que exige, no. Esa distancia entre la norma y la herramienta técnica es lo primero que deben entender las asociaciones civiles y los fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles.

Qué dice la regla 3.10.1.26.

La disposición, titulada "Comprobantes de ingresos de donatarias autorizadas", establece que estas organizaciones deben expedir CFDI por los ingresos que perciban, incluidos los donativos, e incorporar el Complemento Donatarias que el SAT publique en su portal.

También prevé que esos comprobantes puedan emitirse con Genera tu factura, la herramienta gratuita del portal del SAT. Es una opción adicional, no un mandato: la regla no obliga a las donatarias a dejar el sistema de facturación o el proveedor de certificación que ya utilizan.

Ingresos, no solo donativos

El cambio de fondo está en una palabra. La regulación anterior y el complemento vigente, la versión 1.1, se diseñaron para documentar donativos deducibles: identifican la autorización de la donataria y los datos que permiten al donante deducir lo que aportó.

La nueva regla habla de los ingresos que perciban estas organizaciones. Muchas asociaciones civiles no viven solo de donativos. Cobran cuotas de recuperación, prestan servicios relacionados con su objeto social, venden publicaciones o productos, rentan espacios o reciben apoyos de gobierno.

Leída de forma literal, la regla sugiere que todos esos comprobantes tendrían que llevar el complemento. Pero esa lectura choca con un problema práctico: la estructura actual del complemento no tiene campos para describir un ingreso que no sea donativo. Si el SAT pretende que cubra todos los ingresos, la versión 2.0 tendrá que cambiar sus atributos de forma importante.

Por ahora, la pregunta no tiene respuesta. La redacción de la regla abre la posibilidad, y solo el estándar técnico dirá hasta dónde llega.

El complemento 2.0 todavía no existe

A inicios de noviembre, el portal del SAT seguía mostrando únicamente la documentación técnica de la versión 1.1, compatible con CFDI 4.0. No se han publicado el esquema, los catálogos ni las reglas de validación de la versión 2.0.

Eso significa que hoy nadie puede saber qué datos nuevos se pedirán, cómo se distinguirá un donativo de una cuota o de una venta, ni si habrá validaciones adicionales sobre la autorización vigente de la donataria. Cualquier ajuste de sistemas hecho antes de esa publicación corre el riesgo de tener que rehacerse.

Cuándo será obligatorio

El transitorio Trigésimo Tercero de la Cuarta Resolución condiciona la obligación a dos hechos: que el SAT publique el Complemento Donatarias 2.0 en su portal y que transcurra el plazo del segundo párrafo de la regla 2.7.1.8. Esa regla fija, como criterio general, que los complementos son obligatorios 30 días naturales después de su publicación, salvo que se disponga otra cosa.

Momento Fecha Efecto para las donatarias Publicación de la Cuarta Resolución en el DOF 30 de octubre de 2026 La regla 3.10.1.26. entra en vigor; se sigue usando la versión 1.1 Publicación del Complemento Donatarias 2.0 en el portal del SAT Pendiente Arranca el plazo de transición; se conocen los cambios técnicos Uso obligatorio de la versión 2.0 30 días naturales después de su publicación Los CFDI deberán incorporar el nuevo complemento

La conclusión práctica es directa: la publicación de la Cuarta Resolución no obliga a usar todavía el complemento 2.0. La cuenta regresiva empieza cuando el SAT lo publique, y será de un mes.

Qué conviene preparar mientras tanto

Un mes es poco tiempo si la organización depende de un proveedor externo de facturación. Lo primero es preguntarle si tiene previsto actualizar su plataforma en cuanto salga la nueva versión y en cuánto tiempo podría hacerlo.

Lo segundo es ordenar los ingresos. Una donataria que hoy factura donativos, cuotas y servicios con la misma plantilla debería identificar desde ahora qué tipo de ingreso ampara cada comprobante. Si el complemento 2.0 exige distinguirlos, ese trabajo ya estará hecho.

Lo tercero es revisar que los datos de la autorización para recibir donativos deducibles coincidan con lo que el SAT tiene registrado: número y fecha del oficio, y la vigencia publicada en el Anexo 14. Un error ahí suele provocar rechazos de timbrado en cuanto cambian las validaciones.

Y lo último es vigilar el portal del SAT. La publicación del estándar técnico es el dato que activa el plazo, y la regla no contempla un aviso adicional en el DOF para ello.