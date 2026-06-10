Si tienes cita en el SAT el día de la inauguración del Mundial, tu trámite sigue adelante. Revisa si tu oficina es la única que cerrará ese día.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió el Comunicado 45/2026, fechado el 10 de junio de 2026, para informar que sus oficinas de atención al contribuyente, Módulos de Servicios Tributarios y oficinas centrales en todo el país operarán con normalidad el 11 de junio, día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las citas programadas para ese día se mantienen en los horarios habituales. No hay suspensión general de servicios por el evento.

La única excepción: Xochimilco

La única oficina que permanecerá cerrada el 11 de junio es la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del Distrito Federal 4 Sur, ubicada en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. Esa sede reanudará operaciones el viernes 12 de junio.

Los contribuyentes que tenían cita agendada en esa oficina para el 11 de junio serán contactados para reprogramarla vía correo electrónico. No es necesario llamar ni presentarse: el propio SAT realizará la reprogramación.

Por qué cierra esa oficina

El cierre responde al "Decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2026. La ubicación de esa sede en Xochimilco —zona afectada por las disposiciones del decreto— justifica la excepción.

Canales de contacto si tienes dudas

Para cualquier aclaración sobre citas, horarios o trámites, el SAT habilitó tres canales de atención: