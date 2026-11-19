Revisa ingresos, gastos, inversiones y retenciones de tus clientes con las reglas nuevas para saber si les toca permanecer, reincorporarse o cambiar de régimen.

Los nuevos límites de ingresos del RESICO permitirán que más personas físicas y empresas tributen en el régimen a partir de 2027, y la opción de calcular el IVA al 7% agrega otra variable. Pero ampliar el acceso no significa que el régimen sea la mejor alternativa para todos. Depende de los gastos, de las inversiones, de las retenciones y de si el contribuyente puede o no acreditar el IVA que paga.

Miguel Alarcón Díaz, especialista en materia fiscal, analizó los principales ajustes y los escenarios que los contadores tendrán que revisar con sus clientes. Estos son los puntos que destacó, sobre el esquema que explicamos en la nota de RESICO 2027.

Personas físicas: el límite sube a 5 millones

El tope de ingresos pasa de 3.5 a 5 millones de pesos anuales para quienes realizan actividades empresariales, profesionales o de arrendamiento. Las tasas de ISR se mantienen entre 1% y 2.5%, según el nivel de ingresos, y el impuesto se sigue calculando sobre lo efectivamente cobrado, sin restar gastos de operación ni deducciones personales.

Ese último detalle es el que obliga a revisar caso por caso. Un contribuyente con gastos o inversiones elevados puede encontrar que el nuevo límite le abre la puerta, pero que el esquema ya no le conviene.

Quién podría regresar

Alarcón Díaz señaló un escenario concreto. Una persona física que durante 2026 superó los 3.5 millones y por eso fue cambiada al régimen de actividades empresariales y profesionales, pero que al cierre del año no rebasó los 5 millones, podría solicitar su regreso al RESICO en enero de 2027, si cumple las demás condiciones.

La reincorporación no es automática. Hay que verificar por qué salió el contribuyente y qué requisitos y procedimientos aplican. Por eso, los clientes que fueron cambiados de régimen durante 2026 merecen una revisión específica.

Personas morales: el límite sube a 50 millones

Para las personas morales, el tope pasa de 35 a 50 millones de pesos. Entre los requisitos generales, deben ser residentes en México y estar constituidas únicamente por personas físicas, y existen supuestos de exclusión que conviene revisar antes de optar por el régimen.

Qué pasa si se rebasan los 50 millones

Según el especialista, una empresa que supera ese límite durante el ejercicio no tiene que abandonar el RESICO de inmediato. Puede permanecer el resto del año y pasar al régimen general a partir del siguiente. Si una empresa rebasa los 50 millones en octubre de 2027, seguiría tributando en RESICO hasta diciembre y tendría que revisar su cambio de régimen para 2028.

Ese margen ayuda a planear la transición y a evitar cambios anticipados en la determinación de impuestos.

Más deducción en inversiones

Las personas morales del RESICO también ven aumentar los porcentajes de deducción de ciertas inversiones. Alarcón Díaz dio como ejemplos el mobiliario y equipo de oficina y los automóviles, que pasan de 25% a 50%, y señaló que otros porcentajes también suben.

La ventaja depende de los bienes que se adquieran y de la actividad de la empresa. Para quienes planean invertir en activos nuevos, conviene comparar este camino con el estímulo que explicamos en la nota sobre deducción inmediata de inversiones.

El IVA al 7%: una opción, no una nueva tasa

La Ley de Ingresos de la Federación para 2027 (artículo 25, fracción XVIII) permite a las personas físicas y morales del RESICO calcular el IVA a su cargo con una tasa de 7% sobre las contraprestaciones gravadas efectivamente cobradas en el mes. El 7% no cambia lo que se cobra al cliente: el impuesto se sigue trasladando a la tasa que corresponda, por ejemplo 16%. Ya habíamos explicado que el 7% no es una nueva tasa de IVA.

Condición de la opción Qué implica Pago Mensual y definitivo, sobre lo cobrado Acreditamiento No se acredita el IVA de compras, gastos, inversiones ni importaciones Retenciones Sí se pueden restar del impuesto calculado Vigencia de la elección No puede cambiarse durante el ejercicio y solo aplica por meses completos Aviso al SAT Dentro de los 30 días siguientes al primer cobro del año Contabilidad Solo las personas físicas quedan relevadas de llevarla por esas actividades

Si el contribuyente deja de cumplir las condiciones para tributar en RESICO, también deja de poder usar la opción, y hay límites relacionados con las importaciones. El especialista añadió que la diferencia entre el IVA trasladado y el impuesto pagado con esta opción no se considera ingreso para efectos del ISR.

A quién le puede convenir

Quien presta servicios profesionales y tiene pocos gastos con IVA acreditable podría encontrar atractiva la opción. En cambio, quien compra con frecuencia, adquiere maquinaria o tiene inversiones importantes puede perder un beneficio relevante al renunciar al acreditamiento.

Alarcón Díaz presentó ejercicios comparativos entre ambas mecánicas. En uno de ellos, con honorarios de 85 mil pesos, gastos de 6 mil pesos y las retenciones correspondientes, la opción del 7% arrojó un resultado más favorable bajo los supuestos usados. Pero insistió en que no basta con mirar un solo mes: hay que proyectar el comportamiento del contribuyente durante todo el ejercicio.

El mecanismo de control de deducciones no aplica al RESICO

La reforma incorpora nuevas reglas de control para las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales de ciertas personas morales con ingresos superiores a 50 millones. El especialista aclaró que ese mecanismo no se aplica a las personas morales que tributan en RESICO. La distinción importa para no confundir esas restricciones con las reglas propias del régimen; el detalle del primero está en la nota sobre el mecanismo de control de deducciones.

Qué revisar para decidir si conviene permanecer

Las conclusiones del especialista apuntan a analizar cada cliente con base en varios factores, y no solo en las tasas o los límites:

Factor Por qué influye Ingresos frente a los nuevos límites Define si cabe en el régimen: 5 millones para personas físicas y 50 millones para morales Salida previa del régimen Podría abrir la posibilidad de solicitar el regreso Inversiones Los nuevos porcentajes benefician a las personas morales que adquieren activos IVA pagado en gastos y compras Es lo que se pierde al elegir la opción del 7% Retenciones y flujo de efectivo Cambian el pago mensual en cada mecánica

Para los contadores, esa revisión es la oportunidad de comparar escenarios antes de que arranque 2027, con proyecciones de ingresos, gastos, inversiones y retenciones por cliente.