El metro cuadrado industrial en México cuesta entre $80 y $150 pesos mensuales en zonas prime. En un mercado donde la disponibilidad de espacio es cada vez más limitada y los precios no dejan de subir, la solución más rentable no es buscar una bodega más grande: es aprovechar mejor la que ya se tiene. Y eso, en 2025, significa apostar por los equipos correctos, la tecnología correcta y los procesos correctos.

El problema del espacio subutilizado

Estudios del sector logístico estiman que el almacén promedio en México opera al 55-65% de su capacidad teórica. El 35-45% restante se pierde en pasillos sobredimensionados para equipos que no lo requieren, zonas de maniobra excesivas, racking instalado a altura inferior a la del techo disponible y áreas de tránsito mal planificadas.

Traducido en números: una bodega de 2,000 m² que opera al 60% de eficiencia tiene 800 metros cuadrados improductivos. Al costo promedio de renta, eso representa entre $64,000 y $120,000 pesos mensuales en espacio que no trabaja para la empresa. Al año: hasta $1.44 millones de pesos en costo de oportunidad.

La ecuación del pasillo: menos ancho, más pallets

El primer cambio que transforma un almacén es la reducción del ancho de pasillo operativo. Un montacargas convencional de contrapeso requiere entre 3.5 y 4.5 metros de pasillo para operar. Un apilador eléctrico tipo walkie opera eficientemente en pasillos de 2.4 metros. Un apilador reach/contrapeso puede trabajar en apenas 2.2 metros de pasillo.

Esta diferencia de 1.2 a 2.3 metros por pasillo, multiplicada por todos los pasillos del almacén, puede liberar entre el 15% y el 25% del espacio de piso total, que inmediatamente puede convertirse en más posiciones de rack.

Si además se aprovecha la altura disponible —instalando racks de 5 o 6 metros de altura con apiladores reach que puedan llegar ahí—, la capacidad de almacenamiento puede duplicarse sin mover paredes.

Selección de equipo por tipo de operación

No existe un equipo universal. La optimización real del almacén empieza con un diagnóstico honesto de la operación:

¿El movimiento principal es horizontal (traslado de tarimas)? → Un patín eléctrico industrial resuelve el 80% del trabajo con el 30% del costo.

¿Se apilan tarimas en racks de baja altura (hasta 3 metros)? → Un apilador walkie tipo Potenza o Forteza es la solución más eficiente y económica.

¿Se necesitan racks de 4 metros o más? → Un apilador walkie de mástil triplex o un reach stacker eléctrico son las opciones según el ancho de pasillo disponible.

¿El piso tiene irregularidades, pendientes o es de concreto rústico? → Los apiladores de uso rudo con ruedas de ule y estructura reforzada son la única alternativa confiable.

¿La operación incluye carga y descarga de camiones sin andén? → El apilador autolevantable (self-lift) es la herramienta específica para esta tarea.

Tecnología de apoyo: WMS y equipos eléctricos como dúo ganador

La optimización del almacén no termina en el equipo físico. Los sistemas de gestión de almacenes (WMS) integrados con flotas de apiladores eléctricos inteligentes están permitiendo a las empresas mexicanas tener visibilidad en tiempo real de sus operaciones, reducir errores de picking en hasta un 40% y calcular la ubicación óptima de cada SKU para minimizar distancias recorridas.

Algunas plataformas WMS permiten incluso asignar zonas de trabajo por equipo, evitando cuellos de botella y maximizando el rendimiento de cada turno. El apilador eléctrico, con su operación silenciosa y limpia, es el complemento natural de estas tecnologías en espacios cerrados.

Proveedores como Spakio están desarrollando también soluciones de monitoreo de flota que permiten a los gerentes de almacén saber el estado de carga de cada equipo, las horas de operación y las alertas de mantenimiento preventivo, todo desde una aplicación móvil.

Caso práctico: de montacargas a apiladores en 6 meses

Una empresa de distribución de alimentos en el Estado de México con una bodega de 3,500 m² reemplazó su flota de 3 montacargas de gas por 2 apiladores eléctricos reach y 1 patín eléctrico industrial. Los resultados al término del primer año:

Ahorro en combustible y mantenimiento: $420,000 pesos anuales.

Reducción de pasillos: de 3.8 a 2.5 metros promedio.

Posiciones de rack adicionales: 180 pallets equivalentes.

Reducción de accidentes relacionados con equipo: 0 incidentes en 12 meses.

Amortización total de la inversión proyectada: 22 meses.

Este tipo de transformación no requiere inversiones millonarias ni rediseños costosos. Requiere análisis correcto, selección de equipo adecuada y un proveedor que entienda la operación, no solo venda un producto.