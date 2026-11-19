Antes de recomendar la opción a un cliente, compara sus cobros, su IVA acreditable y las retenciones que recibe a lo largo del año, no solo un mes.

Calcular el IVA al 7% puede parecer una opción atractiva para quien tributa en RESICO. Pero hay un dato que cambia las cuentas y que muchas veces se pasa por alto: las retenciones de IVA que hacen los clientes. Para quien presta servicios a personas morales, pueden pesar más que cualquier otra variable.

Miguel Alarcón Díaz, especialista en materia fiscal, lo advirtió en una capacitación sobre los cambios fiscales de 2027: no se debe asumir que el 7% conviene a todos. Depende del historial de operaciones del contribuyente y de las retenciones que recibe. Ya explicamos cómo funciona la opción del 7% y por qué no es una nueva tasa de IVA; aquí revisamos el efecto de las retenciones dentro del RESICO 2027.

Cada cliente genera una retención distinta

La primera pregunta es quiénes son los clientes del contribuyente y qué operaciones realiza, porque las retenciones de IVA no son las mismas en todos los casos. El especialista mencionó estos supuestos:

Operación Retención de IVA Persona física que presta servicios a una persona moral, en los casos previstos por la ley Dos terceras partes del IVA trasladado Operaciones entre personas físicas No se genera esa retención Venta de desperdicios para reciclaje a empresas recicladoras, en los supuestos aplicables 100% del IVA Autotransporte terrestre de bienes, en los servicios que prevé la disposición 4%

Esa diferencia explica por qué dos contribuyentes con ingresos parecidos pueden obtener resultados distintos al optar por el 7%.

Cuando la retención pesa más que el pago

En el esquema ordinario, el cálculo mensual considera el IVA trasladado, el IVA acreditable y las retenciones. Con la opción del 7%, el impuesto se calcula sobre las contraprestaciones gravadas efectivamente cobradas, pero el contribuyente deja de acreditar el IVA de sus compras, gastos e inversiones. Las retenciones, en cambio, siguen siendo relevantes para determinar el resultado de la declaración.

Por eso, quien recibe retenciones importantes podría terminar con un saldo a favor. Un ejemplo con las tasas de ley: si una persona física factura servicios a una empresa con IVA de 16%, la retención de dos terceras partes equivale a 10.67% de lo cobrado. Como esa cifra es mayor que el 7% de la opción, el pago mensual resultaría negativo. La conveniencia de la opción depende entonces de cuánto IVA acreditable se pierde y de cómo se recupere el saldo que se genere.

El especialista recomendó, para evaluar a las personas morales, revisar el comportamiento histórico de sus operaciones y compararlo con lo que ocurriría en 2027 bajo la nueva opción. Y evitar decidir con un solo mes o con una operación aislada.

Qué conviene revisar antes de recomendar el 7%

Antes de sugerir que una persona física o moral en RESICO ejerza la opción, la comparación debería incluir estos datos:

Dato Para qué sirve Ingresos efectivamente cobrados Identifica la base sobre la que se calcularía el 7% Tipo de clientes Distingue operaciones con personas físicas y morales Retenciones recibidas Mide cuánto IVA se retiene y con qué frecuencia IVA de gastos e inversiones Estima el acreditamiento que se perdería Comportamiento anual Proyecta varios meses y no una sola declaración Efecto financiero Revisa si habría saldos a favor y cómo afectarían el flujo de efectivo

Alarcón Díaz insistió en que no debe tratarse como una decisión automática: puede resultar favorable en ciertos escenarios y no serlo en otros.

Cuándo se puede ejercer

La opción no es obligatoria. Según el especialista, la posibilidad de aplicarla comienza en enero de 2027, y los contribuyentes tendrán que esperar a que el SAT publique la ficha de trámite correspondiente para realizar el cambio. Eso vuelve importante preparar la información con anticipación, porque el aviso debe presentarse dentro de los 30 días siguientes al primer cobro del año. También conviene recordar que, una vez elegida, la opción no puede variarse durante el ejercicio; los errores más comunes al aplicarla los revisamos en la nota sobre los seis errores frecuentes al aplicar la opción del 7%.