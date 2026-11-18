Revisa cómo se resuelve la devolución en la declaración anual, qué puede retrasarla y cómo dar seguimiento ante el SAT si el depósito no llega.

Presentar la declaración anual con saldo a favor no garantiza que el dinero llegue en una fecha concreta. Para asalariados y personas físicas, el tiempo depende de cómo se resuelva la devolución, de si los datos coinciden con lo que el SAT tiene registrado y de si la autoridad necesita pedir información adicional.

Esto es lo que establecen la normativa y el propio SAT, y lo que puedes hacer si pasa el tiempo y no ves el depósito.

Qué dice la ley sobre el plazo

El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece que la devolución debe efectuarse dentro de los 40 días siguientes a la presentación de la solicitud con todos los datos requeridos. El portal del SAT lo expresa como un plazo de 40 días hábiles. Es un límite máximo para que la autoridad resuelva, no una fecha de depósito.

La diferencia importa. Hay devoluciones que se resuelven antes de ese límite y otras que se detienen porque falta información. Si quieres una explicación general sobre cuánto tarda el SAT en devolverte el saldo a favor, conviene partir de que ningún plazo se puede asegurar de antemano: el tiempo real depende de cada caso.

Devolución automática o solicitud

En la declaración anual de personas físicas, la devolución puede ser automática o requerir una solicitud. El SAT la distingue según el monto del saldo a favor:

Saldo a favor Cómo se tramita según el SAT Hasta $10,000.00 Declaración presentada con contraseña De $10,000.00 a $150,000.00 Contraseña con cuenta CLABE precargada a nombre del contribuyente, o bien e.firma Más de $150,000.00 No aplica la devolución automática; se solicita con el Formato Electrónico de Devoluciones (FED)

La devolución automática tampoco aplica en todos los casos. El SAT excluye, entre otros supuestos, los ingresos por bienes o negocios en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión. Si tu declaración cae en alguno de ellos, el saldo se pide mediante una solicitud de devolución.

Por qué puede tardar más

Una declaración con saldo a favor pasa por revisiones: que los ingresos y las retenciones coincidan, que las deducciones sean procedentes, que los comprobantes sean válidos y que la cuenta CLABE esté activa y registrada. Un dato que no cuadra puede detener el trámite.

También puede ocurrir que la autoridad requiera información adicional. El artículo 22 del CFF permite al SAT pedir datos, informes o documentos dentro de los 20 días siguientes a la presentación de la solicitud; el contribuyente tiene hasta 20 días para atenderlo, y si no lo hace, la solicitud se tiene por desistida. El tiempo que transcurre entre el requerimiento y la entrega completa de la información no cuenta dentro de los 40 días.

Otra posibilidad es que el SAT autorice una cantidad menor a la solicitada. En ese caso, la parte no devuelta se considera negada, y la autoridad debe fundar y motivar esa decisión.

Cómo revisar el estatus

El SAT indica que el seguimiento se hace en su portal, en la sección de Devoluciones y Compensaciones, opción Seguimiento de trámites y requerimientos, con e.firma o contraseña. Ahí se consultan los motivos de inconsistencia cuando la devolución automática no procede. También conviene revisar el Buzón Tributario, que es donde suelen notificarse los requerimientos, y conservar el acuse de la declaración.

Si necesitas orientación, el SAT ofrece MarcaSAT (55 627 22 728), chat y citas presenciales.

Qué hacer si el saldo no llega

Si pasó un tiempo razonable y no hay depósito ni respuesta, estos pasos ayudan a ordenar el seguimiento:

Revisa el estatus del trámite en el portal del SAT y lee con calma cualquier mensaje o requerimiento. Confirma que la CLABE registrada sea correcta, esté activa y corresponda a tu RFC. Atiende dentro del plazo cualquier requerimiento de información que aparezca en el Buzón Tributario. Si tu caso no entra en la devolución automática, o si el saldo es mayor a $150,000, verifica que hayas presentado la solicitud correspondiente.

Si la solicitud fue completa y la devolución se paga fuera del plazo legal, el artículo 22-A del CFF prevé el pago de intereses sobre la cantidad actualizada, desde el día siguiente al vencimiento del plazo. Si la autoridad niega la devolución total o parcialmente, el contribuyente puede inconformarse con el recurso de revocación. Para orientarte en estos casos, también puedes acercarte a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON). Sobre cuándo puede el SAT pedirte más datos, revisa la nota el SAT me puede requerir más información para devolverme saldo a favor.