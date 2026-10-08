Con más de 9.2 millones de residentes, Ciudad de México ha consolidado su posición internacional como megalópolis. Actualmente, es la segunda ciudad más poblada del país y la decimoquinta en el ranking mundial publicado por la ONU. Según el INEGI, es la primera vez que CDMX alcanza tal número de residentes. Hasta la fecha, el récord estaba en 8.9 millones (año 2010). Esta efervescencia significa más gente y, por ende, más viviendas habitadas.

No hace mucho, entre quienes se mudaban a CDMX, comprar una propiedad era lo habitual. Ahora, la tendencia ha cambiado: los ciudadanos prefieren rentar departamentos. ¿El motivo? La subida progresiva del precio. Aunque el coste por arrendar una casa también ha aumentado, adquirir un inmueble sigue siendo más caro. Por eso, a las mudanzas de quienes se trasladan a CDMX desde otras ciudades y estados del país, hay que sumarles también las mudanzas locales, que se llevan a cabo dentro de la propia megalópolis.

Los mexicanos se mudan dentro de CDMX en busca de viviendas con una mejor relación calidad-precio. Iztacalco, La Magdalena Contreras, Cuauhtémoc y Tlalpan son algunos barrios y zonas residenciales donde las empresas de mudanzas de Ayuda En Casa prestan sus servicios. Este directorio en línea le permite al ciudadano cambiar de domicilio sin renunciar a sus efectos personales, que los puede llevar consigo en sus traslados de un punto de CDMX a otro.

Expertos 24/7 acreditados y con garantía incluida

Ayuda En Casa es un portal online que facilita el acceso directo a toda clase de perfiles profesionales relacionados con el hogar. Hay cerrajeros, plomeros, electricistas, fumigadores, reparadores de electrodomésticos y, por supuesto, empresas de traslados y mudanzas en CDMX. De este modo, encontrar el profesional adecuado es más sencillo y rápido: se puede contactar con ellos por WhatsApp, sin intermediarios que encarezcan el costo del servicio.

El objetivo del directorio es simple pero útil: conectar técnicos acreditados con clientes que requieren justamente el servicio que estos prestan. Para ello, las empresas y los trabajadores autónomos sólo deben registrarse en el portal, mientras que los clientes únicamente han de establecer los requisitos de búsqueda y elegir, de entre los resultados, el profesional que más los convence.

En Ayuda En Casa, las empresas de mudanzas en CDMX se pueden localizar por alcaldía, método de pago (transferencia bancaria, tarjeta o efectivo) y servicios adicionales (disponibilidad las 24 horas del día, emisión de facturas y cobertura con garantía). Para la búsqueda, se pueden combinar varios servicios adicionales: si la persona necesita una empresa de mudanzas que emita facturas y ofrezca una garantía, con arreglos y reparaciones incluidas en el precio durante cierto tiempo, puede seleccionar ambas opciones.

El motor de búsqueda de Ayuda En Casa mostrará aquellos expertos y empresas que coinciden con los criterios establecidos por el cliente.

¿Cómo funciona Ayuda En Casa?

Para el ciudadano que busca una empresa que embale, cargue, descargue y ensamble muebles o que, simplemente, traslade sus efectos personales de un domicilio a otro, utilizar Ayuda En Casa no cuesta nada: es absolutamente gratis. Por otra parte, los técnicos son profesionales acreditados: el directorio les exige el documento nacional de identificación, que incluye una fotografía a color con el rostro de la persona, y un comprobante de domicilio.

Dicho esto, para solicitar servicios profesionales en CDMX, sólo hace falta acceder a Ayuda En Casa, clicar en la opción «Mudanzas», elegir alcaldía, navegar por los resultados, comparar perfiles y contactar con el técnico deseado. Por lo general, los expertos del directorio incluyen una breve descripción en sus fichas personales; ahí enumeran los servicios específicos que prestan a sus clientes.

Estos servicios pueden estar relacionados únicamente con mudanzas locales, fletes, montaje y desmontaje de muebles, vaciados de inmuebles y traslados de oficinas, o también pueden incluir labores de plomería, electricidad, reparación de electrodomésticos en CDMX, cerrajería y mantenimiento general del hogar (fugas, calentadores, pintura y acabados, etc.).

Entrar en el nuevo hogar cuanto antes

La Secretaría de Turismo y de Cultura de la Ciudad de México, en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública, ha creado un sitio web con información de interés para el ciudadano que tiene pensado mudarse a CDMX. En una de sus publicaciones, MexicoCity aborda las ventajas de vivir en Ciudad de México. El clima, las actividades culturales y de entretenimiento, la gastronomía y los medios de transporte para moverse por la urbe son algunos de los puntos fuertes que, según la página web, cada año atraen a tantos ciudadanos. Otro motivo más es la posibilidad de teletrabajar, una modalidad de la que el 11.7 % de los mexicanos se beneficiaron hace ya unos años.

Con las empresas de mudanzas, embalaje y desembalaje de muebles, fletes de mercancías y labores de mantenimiento de toda clase, estrenar nuevo hogar u oficina en CDMX es más sencillo y rápido. Confiar en profesionales con más de veinte años de experiencia, como los de Ayuda En Casa, evita incidentes y molestias. Para contratar sus servicios, el directorio recomienda contactar con la empresa de mudanzas una o dos semanas antes, como mínimo.