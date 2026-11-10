Un casino puede operar desde otro país y recibir apuestas de usuarios mexicanos sin tener oficinas en México. Sin embargo, esa distancia no elimina sus obligaciones fiscales. Desde enero de 2026, la legislación mexicana aplica una tasa de 50% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los juegos con apuestas y sorteos, incluidos determinados servicios digitales extranjeros. El cambio abre una cuestión importante: cómo se identifica, registra y grava una operación que cruza fronteras en segundos.

Casinos extranjeros y obligaciones fiscales en México

La ubicación de los servidores no determina por sí sola dónde se generan las obligaciones tributarias. En búsquedas como casinos con bono sin deposito, los usuarios encuentran referencias a promociones y plataformas digitales. Pero la existencia de una oferta accesible desde México no demuestra que el operador tenga autorización administrativa ni que cumpla con sus impuestos.

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025 modificó el artículo 2 de la Ley del IEPS. Desde el 1 de enero de 2026, la tasa aplicable a juegos con apuestas y sorteos pasó del 30% al 50%.

La disposición incluye expresamente servicios prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento en territorio nacional mediante internet o medios electrónicos. Se trata de una regla fiscal federal, distinta de los permisos para organizar juegos y sorteos.

IEPS del 50%: cómo se calcula para un casino online

El artículo 18-B de la Ley del IEPS establece una base especial para determinados servicios digitales prestados desde el extranjero: las cantidades efectivamente recibidas de los participantes, sin disminuciones.

Como ejemplo simplificado, si un operador extranjero recibe 100.000 pesos de contraprestaciones gravadas durante un periodo, aplicar directamente una tasa del 50% arroja 50.000 pesos de impuesto, antes de considerar cualquier particularidad legal aplicable.

Esto no significa que el Estado retenga automáticamente la mitad del saldo de cada jugador. El sujeto obligado y la forma de determinar y enterar el tributo dependen del régimen correspondiente.

La reforma también contempla obligaciones para plataformas intermediarias y mecanismos de bloqueo temporal frente a determinados incumplimientos.

IVA del 16%: un impuesto diferente al IEPS

México ya había establecido obligaciones para los prestadores extranjeros de servicios digitales mediante la reforma publicada el 9 de diciembre de 2019, cuyas disposiciones principales comenzaron a aplicarse el 1 de junio de 2020.

El IVA general es del 16% y su aplicación requiere identificar el servicio gravado conforme a la Ley del IVA. No debe confundirse con el IEPS: ambos tienen fundamentos, bases y obligaciones distintas.

El artículo 18-C contempla elementos para localizar al receptor en México, como domicilio, datos de pago, dirección IP o número telefónico con código nacional, según corresponda.

La residencia fiscal del proveedor y la ubicación del consumidor pueden ser diferentes sin impedir que exista una obligación tributaria mexicana.

RFC y SAT: el registro de las plataformas extranjeras

El artículo 18-D de la Ley del IVA establece que los prestadores extranjeros sujetos a ese régimen deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes dentro de los 30 días naturales posteriores al inicio de la prestación de servicios en México.

También contempla obligaciones informativas, comprobantes y declaraciones. La Resolución Miscelánea Fiscal 2026 incorpora reglas específicas para servicios digitales relacionados con apuestas.

La regla 12.1.11 señala que el IEPS correspondiente se declara, con carácter general, a más tardar el día 17 del mes siguiente al periodo gravado.

En julio de 2026, el SAT publicó un listado de 286 prestadores extranjeros de servicios digitales inscritos en el RFC, frente a 278 del bimestre anterior. La cifra comprende distintas actividades digitales y no representa exclusivamente operadores de casinos.

¿Quién paga cuando interviene una plataforma digital?

En operaciones intermediadas pueden participar el proveedor del juego, la plataforma tecnológica y una empresa de procesamiento de pagos.

La legislación distingue las obligaciones de cada figura. El artículo 5-A BIS de la Ley del IEPS establece supuestos de retención para intermediarios digitales, mientras que el artículo 20-A regula deberes de los prestadores extranjeros.

La existencia de varios participantes no implica que todos deban pagar el mismo impuesto sobre idéntica operación. Es indispensable identificar quién presta el servicio, quién cobra y qué régimen corresponde.

Fiscalización digital más allá de las fronteras

La tributación de casinos extranjeros muestra cómo cambió el alcance de la administración fiscal mexicana. El SAT puede exigir registros, declaraciones e información a determinados proveedores que carecen de oficinas en el país.

No obstante, estar inscrito en el RFC no equivale a disponer de un permiso para operar juegos de azar. La fiscalización tributaria y la autorización del sector son procedimientos independientes.

Con las reformas de 2026, México reforzó el tratamiento fiscal de las apuestas digitales internacionales. La cuestión central ya no es solamente dónde se encuentra la empresa, sino qué servicio presta, dónde está su consumidor y cuáles son las obligaciones que establece la ley.