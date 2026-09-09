Consulta el detalle de los productos que más subieron y bajaron de precio durante el mes.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en agosto de 2026 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 145.462 puntos, con un aumento de 0.20% respecto al mes anterior.

Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.26%. En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.06% y la anual, de 3.57%.

El INPC es la referencia que utiliza el SAT para actualizar contribuciones, créditos fiscales y diversos montos previstos en la legislación fiscal, por lo que su publicación mensual resulta relevante para contribuyentes y contadores. Puedes consultar el histórico en la sección de indicadores del INPC.

Cómo se comportaron los componentes del índice

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.16% a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.11% y los de servicios, 0.21%.

El índice no subyacente creció 0.36% a tasa mensual. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios ascendieron 0.78% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.03%.

Concepto Variación mensual Variación anual INPC 0.20% 3.26% Subyacente 0.16% 3.88% No subyacente 0.36% 1.13%

En la primera y segunda quincena de agosto de 2026, el INPC registró niveles de 145.393 y 145.531, respectivamente, lo que implicó un aumento quincenal de 0.09%.

Los productos que más influyeron en la inflación

El INEGI identificó los productos genéricos cuyas variaciones de precios destacaron por su incidencia sobre la inflación general durante agosto.

Precios al alza Variación Precios a la baja Variación Cebolla 32.70% Papa y otros tubérculos -10.66% Huevo 8.91% Gas doméstico LP -2.20% Vivienda propia 0.22% Pollo -1.72% Chile serrano 19.61% Automóviles -0.83% Limón 11.17% Aguacate -6.71%

Qué pasó por finalidad de consumo

Los rubros con mayores incrementos anuales fueron bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (7.62%), restaurantes y servicios de alojamiento (6.27%) y servicios educativos (6.02%).

En contraste, alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una variación anual de 1.49%, mientras que información y comunicación fue el único rubro con variación anual negativa, de -0.82%.

Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo tuvo un crecimiento mensual de 0.26% y de 2.97% a tasa anual. En el mismo periodo de 2025, subió 0.03% y 3.45%, en ese orden.

Diferencias por entidad y ciudad

Las entidades federativas con variaciones por arriba del promedio nacional fueron Tabasco (0.85%), Yucatán (0.61%), Puebla (0.45%), Veracruz (0.39%) y Tlaxcala (0.35%).

En sentido contrario, Zacatecas (-0.15%), Baja California (-0.14%), Aguascalientes (-0.06%), Sinaloa (-0.04%) y Tamaulipas (-0.04%) registraron las variaciones más bajas.

Entre las ciudades, Villahermosa encabezó las alzas con 0.85%, seguida de Tapachula con 0.71%. Zacatecas registró la mayor caída, con -0.42%.

Cuándo se publica el siguiente dato

El INEGI señala que el cálculo y divulgación del INPC es tanto quincenal como mensual, y se publica los días 10 y 25 de cada mes en el Diario Oficial de la Federación, o el día hábil anterior cuando esas fechas caen en sábado, domingo o día festivo.

La próxima publicación mensual está programada para el 8 de octubre de 2026.

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