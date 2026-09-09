El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en agosto de 2026 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 145.462 puntos, con un aumento de 0.20% respecto al mes anterior.
Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.26%. En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.06% y la anual, de 3.57%.
El INPC es la referencia que utiliza el SAT para actualizar contribuciones, créditos fiscales y diversos montos previstos en la legislación fiscal, por lo que su publicación mensual resulta relevante para contribuyentes y contadores. Puedes consultar el histórico en la sección de indicadores del INPC.
Cómo se comportaron los componentes del índice
El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.16% a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.11% y los de servicios, 0.21%.
El índice no subyacente creció 0.36% a tasa mensual. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios ascendieron 0.78% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.03%.
|Concepto
|Variación mensual
|Variación anual
|INPC
|0.20%
|3.26%
|Subyacente
|0.16%
|3.88%
|No subyacente
|0.36%
|1.13%
En la primera y segunda quincena de agosto de 2026, el INPC registró niveles de 145.393 y 145.531, respectivamente, lo que implicó un aumento quincenal de 0.09%.
Los productos que más influyeron en la inflación
El INEGI identificó los productos genéricos cuyas variaciones de precios destacaron por su incidencia sobre la inflación general durante agosto.
|Precios al alza
|Variación
|Precios a la baja
|Variación
|Cebolla
|32.70%
|Papa y otros tubérculos
|-10.66%
|Huevo
|8.91%
|Gas doméstico LP
|-2.20%
|Vivienda propia
|0.22%
|Pollo
|-1.72%
|Chile serrano
|19.61%
|Automóviles
|-0.83%
|Limón
|11.17%
|Aguacate
|-6.71%
Qué pasó por finalidad de consumo
Los rubros con mayores incrementos anuales fueron bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (7.62%), restaurantes y servicios de alojamiento (6.27%) y servicios educativos (6.02%).
En contraste, alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una variación anual de 1.49%, mientras que información y comunicación fue el único rubro con variación anual negativa, de -0.82%.
Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo tuvo un crecimiento mensual de 0.26% y de 2.97% a tasa anual. En el mismo periodo de 2025, subió 0.03% y 3.45%, en ese orden.
Diferencias por entidad y ciudad
Las entidades federativas con variaciones por arriba del promedio nacional fueron Tabasco (0.85%), Yucatán (0.61%), Puebla (0.45%), Veracruz (0.39%) y Tlaxcala (0.35%).
En sentido contrario, Zacatecas (-0.15%), Baja California (-0.14%), Aguascalientes (-0.06%), Sinaloa (-0.04%) y Tamaulipas (-0.04%) registraron las variaciones más bajas.
Entre las ciudades, Villahermosa encabezó las alzas con 0.85%, seguida de Tapachula con 0.71%. Zacatecas registró la mayor caída, con -0.42%.
Cuándo se publica el siguiente dato
El INEGI señala que el cálculo y divulgación del INPC es tanto quincenal como mensual, y se publica los días 10 y 25 de cada mes en el Diario Oficial de la Federación, o el día hábil anterior cuando esas fechas caen en sábado, domingo o día festivo.
La próxima publicación mensual está programada para el 8 de octubre de 2026.