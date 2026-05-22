Si el SAT rechazó tu devolución por una cuenta bancaria incorrecta, aún puedes aclarar, corregir y exigir el depósito. Así lo respalda un criterio de la PRODECON.

Capturar mal un dígito en la CLABE interbancaria al momento de solicitar una devolución de impuestos es un error frecuente. La pregunta que genera esa equivocación también lo es: ¿el SAT puede rechazar el saldo a favor y cerrar el caso por ese motivo?

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) tiene una respuesta clara: no. La autoridad fiscal tiene la obligación de verificar que la cuenta bancaria proporcionada exista, esté activa y pertenezca al contribuyente antes de realizar el depósito, y no puede simplemente negar la devolución sin antes requerir al contribuyente para corregir la información.

En qué se basa el criterio de la PRODECON

El argumento central es que la devolución de impuestos es una obligación legal de la autoridad, no un beneficio discrecional que pueda perderse automáticamente por un error humano en la captura de datos. Si el contribuyente tiene un saldo a favor legítimamente determinado, ese derecho no desaparece porque un número de la cuenta bancaria esté mal.

La PRODECON también recordó que el SAT cuenta con herramientas tecnológicas y acceso a información bancaria suficiente para validar previamente la titularidad y estado de las cuentas. Usar esa capacidad antes de intentar el depósito es parte de las obligaciones de la autoridad, no una cortesía. Aceptar una CLABE incorrecta sin revisión y posteriormente negar la devolución podría considerarse una actuación indebida.

El escenario más delicado: el depósito llegó a la cuenta equivocada

Existe un caso aún más complejo: que el SAT haya procesado el depósito y este haya llegado a una cuenta incorrecta o perteneciente a otra persona. El criterio de la PRODECON es que incluso en ese escenario, la obligación de devolver el saldo a favor al contribuyente legítimo subsiste. El error en el primer depósito no extingue el derecho ni traslada la responsabilidad exclusivamente al contribuyente.

Ese posicionamiento tiene relevancia práctica: si el SAT deposita en una cuenta que no corresponde y luego pretende cerrar el caso argumentando que la instrucción de depósito provino del propio contribuyente, el criterio de la PRODECON da fundamento para impugnar esa postura.

Qué pasa con los plazos durante la aclaración

Cuando existe un problema con la cuenta bancaria, el plazo legal de devolución puede suspenderse mientras se aclara la información. Eso significa que el tiempo que tarde en resolverse el problema con la CLABE no necesariamente se computa como días transcurridos del plazo de 40 días hábiles que tiene el SAT para resolver.

Sin embargo, esa suspensión no es indefinida ni automática. Depende de que el SAT haya emitido formalmente el requerimiento de aclaración y de que el contribuyente lo atienda dentro del plazo indicado. Ignorar un requerimiento del Buzón Tributario puede tener consecuencias sobre el trámite.

Qué hacer si el SAT negó tu devolución por este motivo

Paso 1: Verifica el motivo exacto del rechazo en el Buzón Tributario.

El SAT debe notificar formalmente la razón del rechazo. Si la causa es la CLABE incorrecta, esa notificación también debería incluir la posibilidad de corregir la información. Si no la incluye, ese es el primer elemento para sustentar una aclaración.

Paso 2: Corrige la CLABE a través del portal del SAT.

Actualiza los datos bancarios en el sistema de la autoridad con la cuenta correcta, activa y a tu nombre. Guarda el comprobante de la actualización con fecha y hora.

Paso 3: Presenta una aclaración formal.

Si el SAT rechazó la devolución sin requerirte previamente para corregir la información, puedes presentar una aclaración argumentando que la autoridad tenía la obligación de verificar la cuenta antes de proceder al rechazo, con base en el criterio de la PRODECON.

Paso 4: Acude a la PRODECON si el SAT no atiende la aclaración.

La PRODECON ofrece asesoría y representación gratuita. Si el SAT insiste en negar la devolución sin fundamento sólido, el organismo puede intervenir como mediador o respaldar una impugnación formal. El criterio que emitió sobre este tema es precisamente el tipo de argumento que la Procuraduría puede utilizar en esos casos.

Un error en la CLABE puede complicar el proceso de devolución, pero no cancela el derecho. La diferencia entre perder el saldo a favor y recuperarlo suele estar en actuar con rapidez y conocer las obligaciones que la ley le impone también a la autoridad.