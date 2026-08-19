Estas son las instituciones ya usan la firma electrónica como medio de validación de trámites.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las Becas Bienestar Coordinación Nacional suscribieron un convenio de colaboración para implementar la firma electrónica en diversos trámites que el organismo realiza para cumplir sus funciones.

Becas Bienestar Coordinación Nacional depende de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El convenio busca agilizar trámites y fortalecer la transparencia en su operación.

Certeza jurídica y menos uso de papel

En las oficinas centrales del organismo tributario, la administradora general de Servicios al Contribuyente, Andrea Yoalli Hernández Xoxotla, destacó que el convenio otorga certeza jurídica y confianza a los procesos administrativos.

Señaló que también reduce costos, tiempo de atención y el uso de documentos físicos, además de ayudar a identificar de manera digital a las personas usuarias que firman contratos.

Resaltó que la firma electrónica es una herramienta que fortalece las prácticas administrativas en los procesos de la Administración Pública Federal, y reiteró la disposición del SAT para continuar con la modernización de procesos en dependencias gubernamentales.

Un sistema que atiende a más de 20 millones de beneficiarios

En su participación, el titular de la Dirección General de Administración y Finanzas de Becas Bienestar Coordinación Nacional, Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, refirió que este convenio reduce costos y permite cumplir con disposiciones en materia de transparencia y modernización.

Dato Cifra Beneficiarios atendidos por el sistema Más de 20 millones Entidades federativas con representación 32 Sedes auxiliares 250

La firma electrónica, equiparable a una firma autógrafa

La firma electrónica es la identificación más segura en el mundo digital en México, legalmente equiparable a una firma autógrafa.

Esta herramienta permite garantizar la identidad y la trazabilidad de distintos procesos administrativos ante las dependencias que la utilizan.

142 dependencias ya usan esta herramienta

Actualmente el SAT tiene convenio con 142 dependencias del Gobierno Federal, así como con autoridades estatales y municipales, que utilizan la firma electrónica como medio de validación para sus trámites.

En conjunto, estas dependencias alcanzan una validación de 2 mil millones de trámites al mes en todo el país mediante esta herramienta digital.