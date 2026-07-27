Conoce cómo reducir hasta 100% tus multas, recargos y gastos de ejecución; revisa si calificas para el programa y presenta tu solicitud antes de que termine el plazo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) invita a personas y empresas que tienen adeudos fiscales a adherirse al Programa de Regularización Fiscal 2026, el cual ofrece importantes beneficios.

Entre ellos destaca la disminución de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

A través de este esquema, vigente desde el 1 de enero de 2026, se busca apoyar a las y los contribuyentes a corregir su situación fiscal, permitiendo además que el pago se realice hasta en seis parcialidades.

Este beneficio va dirigido a contribuyentes que cuentan con adeudos fiscales susceptibles a regularizarse y cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no excedieron los 300 millones de pesos.

Resultados del programa hasta julio de 2026

Gracias a la efectividad del programa, al 16 de julio de 2026 se recuperaron para la hacienda pública 5,968,692,178 pesos, mediante un estímulo aplicado de 5,739,143,326 pesos a multas, recargos y gastos de ejecución.

Con ello, se ha beneficiado a 36,185 contribuyentes, de los cuales 10,775 son empresas y 25,410 son personas físicas.

Grupo Estímulo aplicado Recuperación Empresas $3,970,184,584 $4,113,294,329 Personas físicas $1,768,958,743 $1,855,397,849

Del monto total recuperado, 3,820,203,760 pesos corresponden al Impuesto Sobre la Renta (ISR); 1,914,937,619 pesos al Impuesto al Valor Agregado (IVA); 77,050,688 pesos a comercio exterior, y 156,500,110 pesos a otros rubros.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

El programa aplica a las y los contribuyentes ubicados en alguno de los siguientes supuestos:

Con adeudos por contribuciones federales o cuotas compensatorias no determinadas por la autoridad.

Sujetos a facultades de comprobación.

Con créditos fiscales firmes determinados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

¿A qué adeudos aplica?

El beneficio aplica a los adeudos generados por el ejercicio 2024 o anteriores, determinados por el SAT o la ANAM, incluyendo contribuciones propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o cuotas compensatorias, así como recargos y gastos de ejecución.

También comprende multas impuestas por infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior, multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago, y multas con agravantes.

Cómo presentar la solicitud

Los contribuyentes pueden presentar su solicitud en línea a través del Portal del SAT o de forma presencial en una oficina del SAT.

Si se realiza a través del portal, deben ingresar a sat.gob.mx y enviar el escrito libre desde "Mi portal", para lo cual únicamente se necesita el RFC y la Contraseña.

Posteriormente, el contribuyente recibe una respuesta y debe realizar el pago dentro de los plazos establecidos.

El plazo para presentar la solicitud vence el 31 de octubre de 2026.