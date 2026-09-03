Descubre cómo obtener de forma gratuita e inmediata la acreditación de tus personas autorizadas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prepara un cambio importante en la forma en que los patrones acreditan a las personas autorizadas para realizar trámites ante el Instituto.

A partir del 10 de septiembre de 2026, entrará en operación la Tarjeta de Identificación Patronal (TIP) Digital, que podrá generarse y consultarse directamente a través del Buzón IMSS.

Con esta modificación, el Instituto busca sustituir el esquema basado en la tarjeta física por un documento electrónico que agilice las gestiones patronales y fortalezca los mecanismos para verificar la identidad y autorización de quienes realizan trámites en representación del patrón.

¿Qué es la Tarjeta de Identificación Patronal?

La TIP es el documento utilizado para acreditar a las personas que han sido autorizadas por el patrón para realizar determinadas gestiones ante el IMSS.

Entre ellas se encuentran la presentación de escritos, entrega de movimientos afiliatorios, aclaraciones patronales en materia de cobranza, avisos relacionados con patrones de trabajadores eventuales del campo y movimientos afiliatorios derivados de actos de fiscalización, entre otros trámites.

Hasta ahora, este proceso dependía de una tarjeta física.

Esto podía generar complicaciones cuando la TIP se extraviaba o cuando el patrón necesitaba cambiar a las personas autorizadas. En esos casos era necesario acudir presencialmente a la Subdelegación correspondiente para solicitar la reexpedición o modificación.

Además, cuando una empresa contaba con distintos registros patronales, podía ser necesario realizar gestiones independientes por cada registro.

Así funcionará la nueva TIP Digital

Con el nuevo esquema, el patrón podrá realizar la solicitud directamente desde el Buzón IMSS.

La TIP Digital será generada para cada Registro Patronal y permitirá registrar o actualizar hasta tres personas autorizadas.

El trámite se realizará utilizando la e.firma vigente emitida por el SAT, con la que el patrón podrá realizar la designación correspondiente.

Uno de los cambios más importantes es que las personas autorizadas ya no tendrán que depender de la presentación física de la tarjeta para acreditar su autorización.

El personal del IMSS podrá consultar en tiempo real, desde las ventanillas de las Subdelegaciones, el nombre de las personas que se encuentren autorizadas en ese momento.

Esto permitirá verificar directamente que quien acude a realizar una gestión cuenta con autorización vigente.

La TIP tendrá elementos para comprobar su autenticidad

La nueva tarjeta electrónica incorporará diversos elementos de seguridad y autenticidad. Entre la información que contendrá se encuentran:

Datos generales de la persona empleadora o sujeto obligado.

Domicilio.

Fecha de solicitud.

Registro patronal.

Personas autorizadas.

Folio del trámite.

Código QR.

Datos de seguridad.

e.firma utilizada para realizar la designación.

Número de serie del certificado.

Cadena original.

Sello digital.

Con estos elementos, el Instituto busca que la TIP Digital pueda ser validada y vinculada con el trámite electrónico mediante el cual fue emitida.

¿Qué gana el patrón con el cambio?

La digitalización permitirá obtener la TIP de manera gratuita e inmediata, sin acudir a una oficina del IMSS.

También se eliminan algunos de los problemas asociados con los documentos físicos, como el robo, destrucción o extravío.

Para las empresas que realizan frecuentemente trámites ante las Subdelegaciones, el cambio puede representar además un ahorro de tiempo y recursos relacionados con traslados y reexpediciones.

La modificación también facilita la actualización de las personas autorizadas, ya que el proceso se realizará desde el Buzón IMSS.

Un nuevo paso hacia los trámites patronales digitales

La TIP Digital forma parte de la estrategia del IMSS para ampliar los servicios electrónicos disponibles para los patrones.

El cambio también refuerza la importancia del Buzón IMSS como canal para realizar trámites y mantener actualizada la información relacionada con los registros patronales.

Por ello, las empresas deberán comenzar a prepararse para el cambio y verificar que cuentan con acceso al Buzón IMSS y con una e.firma vigente.

La nueva TIP Digital comenzará a operar el 10 de septiembre de 2026, por lo que a partir de esa fecha los patrones podrán comenzar a utilizar este nuevo mecanismo.