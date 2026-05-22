Si pediste devolución de saldo a favor, el SAT puede pedirte que concilies cada depósito bancario contra tus recibos de nómina. Así funciona la revisión en 2026.

Solicitar una devolución de saldo a favor ya no es solo presentar la declaración y esperar el depósito. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está emitiendo requerimientos más detallados en los que cruza los ingresos declarados contra los depósitos reales en las cuentas bancarias del contribuyente. El objetivo es claro: verificar que lo que se declaró coincide con lo que efectivamente entró al banco.

La revisión va más allá de los CFDI de nómina o las constancias de retenciones. La autoridad está pidiendo archivos organizados, conciliados contra estados de cuenta y respaldados documentalmente, según reporta IDC On Line.

Qué documentos está solicitando el SAT

El núcleo del requerimiento es un papel de trabajo en Excel donde el contribuyente debe integrar todos los ingresos por salarios del ejercicio. Ese archivo debe incluir, por cada recibo de nómina:

Folio fiscal del comprobante.

del comprobante. Periodo pagado y fecha del recibo.

y fecha del recibo. Percepciones y deducciones desglosadas.

desglosadas. ISR retenido en cada periodo.

en cada periodo. Monto neto pagado al trabajador.

Además, por cada pago el contribuyente debe identificar cómo se realizó el depósito correspondiente: banco, número de cuenta, fecha y monto depositado. Toda esa información debe cuadrar con los estados de cuenta bancarios del ejercicio revisado.

Qué pasa cuando los depósitos no coinciden con lo declarado

El punto más sensible de esta revisión es la detección de depósitos adicionales que no corresponden a los ingresos reportados en la declaración anual. Cuando el SAT identifica esas diferencias, emite una solicitud de aclaración formal donde el contribuyente debe explicar, bajo protesta de decir verdad, el origen de esos recursos y presentar documentación que lo respalde.

El tratamiento varía según lo que revele la aclaración:

Si los depósitos corresponden a ingresos gravados no declarados , el SAT solicita la presentación de declaraciones complementarias.

, el solicita la presentación de declaraciones complementarias. Si el contribuyente considera que esos recursos no son acumulables para efectos del ISR —porque son préstamos, regalos, devoluciones u otros conceptos exentos—, debe justificar legalmente esa postura con documentación soporte.

Sin esa justificación, la autoridad puede presumir que se trata de ingresos no declarados y ajustar el saldo a favor o incluso determinar un impuesto a cargo.

Por qué el SAT tiene acceso a esa información

Las instituciones financieras están obligadas a reportar al SAT información sobre los depósitos en cuentas bancarias que superen ciertos umbrales. Eso le da a la autoridad una visión del flujo real de dinero que recibe cada contribuyente, independientemente de lo que este haya declarado.

Cuando esa información no coincide con la declaración anual, el SAT lo detecta. El requerimiento de estados de cuenta y papeles de trabajo es la forma en que la autoridad le da al contribuyente la oportunidad de explicar la diferencia antes de tomar una decisión sobre la devolución solicitada.

Qué preparar si llegó un requerimiento

Paso 1: Identifica el periodo y las diferencias que señala el SAT.

El requerimiento debe especificar qué ejercicio se está revisando y qué tipo de inconsistencias detectó la autoridad. Esa información define exactamente qué documentación necesitas reunir.

Paso 2: Concilia tus recibos de nómina contra tus estados de cuenta.

Descarga los CFDI de nómina del ejercicio desde el portal del SAT y colócalos lado a lado con los estados de cuenta bancarios. Identifica cada depósito de nómina y confirma que los montos coinciden. Esa conciliación es el papel de trabajo que la autoridad está requiriendo.

Paso 3: Documenta el origen de los depósitos que no son nómina.

Cualquier depósito que no corresponda a un recibo de nómina necesita una explicación y respaldo: contratos de préstamo, transferencias entre cuentas propias, facturas de venta, comprobantes de devoluciones o cualquier documento que acredite que esos recursos no son ingresos gravables.

Paso 4: Responde dentro del plazo indicado en el requerimiento.

Los requerimientos del SAT tienen un plazo de atención. No responder dentro de ese término puede resultar en la negativa de la devolución o en una determinación de impuesto a cargo. El Buzón Tributario es el canal oficial donde llegan y donde deben atenderse.

La recomendación de los especialistas para quienes aún no han recibido un requerimiento pero planean solicitar devoluciones es empezar desde ahora a conservar estados de cuenta ordenados por ejercicio y a tener claridad sobre el origen de cada depósito que entró a sus cuentas. Una vez que llega el requerimiento, el tiempo para reunir esa información es limitado.