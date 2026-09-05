Revisa tu e.firma, medios de contacto y registros patronales antes de la entrada en operación de este nuevo mecanismo.

La entrada en operación de la Tarjeta de Identificación Patronal (TIP) Digital hará que el Buzón IMSS tenga todavía mayor relevancia para las empresas.

A partir del 10 de septiembre de 2026, los patrones podrán obtener y consultar la TIP Digital desde esta plataforma, además de registrar o actualizar hasta tres personas autorizadas para realizar gestiones presenciales ante el Instituto.

Por ello, las empresas que todavía no hayan habilitado su Buzón IMSS deberán hacerlo para poder utilizar esta nueva herramienta.

¿Qué relación existe entre la TIP Digital y el Buzón IMSS?

La nueva TIP dejará atrás el modelo basado en la tarjeta física.

El patrón realizará desde el Buzón IMSS la solicitud para generar la tarjeta correspondiente a cada Registro Patronal y utilizará su e.firma del SAT para designar a las personas autorizadas.

El documento electrónico contendrá información de identificación, folio, registro patronal, personas autorizadas, código QR y diferentes elementos de seguridad.

Una vez generada, el personal del IMSS podrá consultar en tiempo real quiénes están autorizados para realizar gestiones en representación del patrón.

Esto significa que la empresa deberá tener correctamente habilitado y administrado su Buzón IMSS.

¿Cómo habilitar el Buzón IMSS?

Los patrones que todavía no cuenten con el servicio deberán realizar el proceso de activación mediante los siguientes pasos:

Ingresar al Buzón IMSS. El acceso se realiza a través del portal oficial del Instituto. Autenticarse con la e.firma. La persona física o moral deberá utilizar una e.firma vigente del SAT. Registrar los medios de contacto. Será necesario registrar y validar al menos un correo electrónico y un número de teléfono celular asociados con el RFC. Aceptar los términos y condiciones. Finalmente, se deberán firmar electrónicamente los Términos y Condiciones para el uso del Buzón IMSS.

¿Qué deberán revisar las empresas antes del 10 de septiembre?

Aunque la TIP Digital comenzará a operar el 10 de septiembre, las empresas pueden anticiparse y revisar algunos puntos.

Punto a revisar Qué verificar Buzón IMSS Que esté habilitado y se pueda ingresar correctamente e.firma Que la e.firma de la persona física o moral esté vigente Medios de contacto Que el correo y teléfono estén actualizados y validados Personas autorizadas Quiénes realizan gestiones y si deben mantenerse Registros patronales Los registros existentes, pues la TIP se genera por cada uno

Este último punto puede ser especialmente importante para empresas con múltiples registros patronales, pues la administración de las personas autorizadas quedará vinculada a cada registro.

Hasta tres personas podrán ser autorizadas

La nueva TIP Digital permitirá registrar o actualizar hasta tres personas autorizadas por cada Registro Patronal.

Esto permitirá a las empresas mantener identificados a los trabajadores, representantes o gestores que podrán realizar trámites presenciales ante el Instituto.

Además, la autorización podrá ser verificada directamente por el personal del IMSS cuando la persona acuda a una ventanilla.

Con ello, el Instituto busca reducir el riesgo de que una persona realice gestiones sin contar con una autorización vigente.

El Buzón IMSS cobra mayor importancia

La TIP Digital se suma a la creciente utilización del Buzón IMSS para la relación entre el Instituto y las personas empleadoras.

La plataforma permite concentrar distintos servicios electrónicos y mecanismos de comunicación con el IMSS, por lo que su correcta habilitación y administración se vuelve cada vez más relevante para las áreas de nómina, recursos humanos, seguridad social y cumplimiento patronal.

En este contexto, la entrada en operación de la TIP Digital no sólo representa el cambio de un documento físico a uno electrónico: también refuerza la necesidad de que las empresas tengan bajo control sus accesos, e.firma, medios de contacto y personas autorizadas.

¿Dónde resolver dudas?

El IMSS dispone de distintos canales de atención para resolver dudas sobre la TIP Digital y el Buzón IMSS.

El Centro de Contacto Telefónico del IMSS atiende en el número 800 623 23 23, opción 5 y nuevamente opción 5, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

También están disponibles los Módulos Buzón IMSS en las Subdelegaciones, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

Las empresas pueden presentar aclaraciones u orientaciones directamente mediante el Buzón IMSS las 24 horas del día, los 365 días del año. El Instituto también cuenta con un Minisitio Buzón IMSS con normatividad, videos, guías y materiales de apoyo.

La recomendación para los patrones

La llegada de la TIP Digital representa una oportunidad para que las empresas revisen desde ahora la situación de sus trámites patronales.

Antes del 10 de septiembre de 2026, conviene verificar que el Buzón IMSS esté habilitado, que la e.firma se encuentre vigente y que los medios de contacto estén correctamente registrados.

También será recomendable revisar quiénes están autorizados actualmente para realizar gestiones ante el IMSS y actualizar esa información cuando sea necesario.

El objetivo del nuevo esquema es simplificar el trámite, pero para aprovecharlo será indispensable que los patrones tengan correctamente habilitado y administrado su Buzón IMSS.