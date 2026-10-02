Un retraso prolongado en la devolución puede comprometer el capital de trabajo del negocio.

Las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) disminuyeron 12.8% anual entre enero y julio de 2026, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) difundidos por el periódico Reforma.

En los primeros siete meses de 2025, las devoluciones de IVA ascendieron a 488 mil 116.8 millones de pesos. En el mismo periodo de 2026 el monto se redujo a 425 mil 703.2 millones.

La diferencia ronda los 62 mil 414 millones de pesos que no regresaron a las empresas durante el periodo.

Menos devoluciones a lo largo del año

Los registros del SAT muestran además una reducción en los montos mensuales reportados durante distintos meses de 2026.

Mes de 2026 Devoluciones de IVA Enero 76,336.8 mdp Marzo 74,512.3 mdp Junio 37,489.9 mdp

La disminución tiene relevancia para las empresas que mantienen saldos a favor de IVA, particularmente aquellas cuyas operaciones generan de manera recurrente impuestos acreditables superiores al IVA trasladado.

IMEF advierte impacto en liquidez

En entrevistas realizadas por Reforma, Víctor Hugo Vázquez, presidente del Consejo Técnico del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), señaló que se ha observado un retraso prolongado en las devoluciones de IVA.

De acuerdo con el especialista, esto puede afectar la liquidez y el capital de trabajo de las compañías, sobre todo en el sector exportador y en empresas que están realizando inversiones o que estructuralmente generan saldos a favor.

Vázquez planteó un punto de fondo: los saldos a favor de IVA no deben considerarse un subsidio para las empresas, sino recursos que corresponden a los contribuyentes cuando su procedencia ha sido acreditada.

El representante del IMEF también señaló la necesidad de fortalecer los mecanismos para que las devoluciones sean más ágiles para contribuyentes con historial de cumplimiento, además de mejorar la transparencia respecto de los requerimientos y las causas de posibles retrasos.

¿Por qué son importantes las devoluciones de IVA?

Una devolución de IVA ocurre cuando el impuesto acreditable que tiene un contribuyente resulta superior al IVA que trasladó, generándose un saldo a favor que puede solicitarse al SAT.

El propio SAT contempla el trámite de devolución de saldos a favor y establece que, para solicitarlo, los contribuyentes deben presentar la información y documentación correspondiente a través de los mecanismos que señala la autoridad.

El impacto financiero puede ser particularmente relevante para empresas exportadoras, constructoras, transportistas y compañías que realizan inversiones importantes en maquinaria, activos o infraestructura, porque pueden acumular cantidades significativas de IVA acreditable.

El SAT también señala que, durante el procedimiento, puede requerir aclaraciones, información o documentación adicional para verificar la procedencia de la devolución.

También caen las devoluciones de IEPS

La reducción no se limitó al IVA.

De acuerdo con los datos citados en la información publicada por Reforma, entre enero y julio de 2026 las devoluciones por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sumaron 5 mil 660.2 millones de pesos, alrededor de 10% menos que en el mismo periodo de 2025.

La evolución de las devoluciones resulta relevante para las empresas que dependen de estos recursos para mantener su flujo de efectivo, especialmente cuando existen inversiones, operaciones a tasa cero o actividades que generan de manera recurrente saldos a favor.