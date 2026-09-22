El Tribunal Colegiado determinó que los visitadores pueden valorar documentos, registros e información presentada por el patrón para comprobar si el salario base de cotización corresponde a las remuneraciones efectivamente pagadas.

Durante una visita domiciliaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entregar documentos no alcanza para demostrar que el salario base de cotización (SBC) se determinó correctamente.

Un nuevo criterio judicial reconoce que los visitadores pueden analizar, comparar y valorar tanto la información obtenida durante la revisión como la documentación que presenta el patrón para desvirtuar las irregularidades señaladas.

Así lo determinó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 742/2024.

Los documentos pueden ser cuestionados

El fundamento está en el artículo 46, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. Con base en él, los visitadores pueden valorar documentos e informes obtenidos de terceros, además de los libros, registros y documentos presentados oportunamente por el patrón.

En la práctica, eso les permite decidir si las pruebas aportadas son suficientes para desvirtuar las observaciones hechas durante la visita.

En materia de seguridad social, la revisión puede abarcar CFDI de nómina, contratos, registros contables, comprobantes bancarios, políticas de prestaciones e información de terceros, entre otros elementos. Los visitadores también pueden analizar conceptos como bonos, gratificaciones, compensaciones o previsión social, para determinar si cumplen los requisitos para excluirse del SBC.

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No basta con entregar papeles

El criterio deja claro que la defensa del patrón no puede limitarse a presentar documentación.

Hay que demostrar qué acredita cada documento, cuál es su relación con el concepto cuestionado y por qué, conforme a la legislación aplicable, ese concepto debe incluirse o excluirse del salario base de cotización. Un expediente voluminoso sin esa explicación puede resultar insuficiente.

Si el patrón no aporta información suficiente, los visitadores pueden concluir que las irregularidades no fueron desvirtuadas.

Por eso conviene revisar con anticipación cómo se integra el SBC de los trabajadores. La calculadora de Salario Base de Cotización de El Contribuyente puede ayudarte a verificar esa integración antes de una revisión.

Los visitadores no determinan por sí solos el crédito

Valorar pruebas no equivale a determinar un crédito fiscal.

Los visitadores pueden analizar la información y plasmar sus conclusiones en las actas de la visita. La determinación definitiva de las diferencias de cuotas, en cambio, corresponde a la autoridad competente y debe estar debidamente fundada y motivada.

El criterio corresponde a la tesis aislada XVI.2o.A.6 A (12a.), de la Duodécima Época del Semanario Judicial de la Federación, derivada del amparo directo 742/2024, resuelto el 26 de marzo de 2026.

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El salario base de cotización es un elemento clave para determinar las cuotas obrero-patronales. Revisar cómo se integra antes de una visita te permite detectar diferencias a tiempo y preparar la documentación que respalde cada concepto.

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