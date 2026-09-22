La Suprema Corte determinó que las revisiones de gabinete del IMSS son constitucionales. El Instituto puede requerir información y documentación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede requerir a los patrones y demás sujetos obligados información y documentos para revisar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social. Y puede hacerlo sin poner un pie en sus instalaciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que esta facultad es constitucional y que las revisiones de gabinete previstas en la Ley del Seguro Social respetan las garantías de audiencia y seguridad jurídica.

El criterio se refiere al artículo 251, fracción XXVIII, segundo párrafo, de esa ley.

¿Qué es una revisión de gabinete?

Es un procedimiento de fiscalización en el que la autoridad pide al patrón o sujeto obligado que presente determinada información y documentación para comprobar que cumple con sus obligaciones.

La diferencia con una visita domiciliaria está en dónde ocurre la revisión. Aquí la autoridad trabaja principalmente con los documentos que solicita, sin que los visitadores tengan que acudir al domicilio del contribuyente.

El IMSS cuenta con un procedimiento específico para desarrollar estas revisiones, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. Durante el proceso puede solicitar documentación relacionada con las obligaciones patronales y, más adelante, formular observaciones si detecta posibles incumplimientos.

El patrón no queda sin margen de respuesta: el Instituto contempla mecanismos para presentar documentos que desvirtúen esas observaciones o para corregir su situación.

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¿Qué puede revisar el IMSS?

El artículo 251 de la Ley del Seguro Social establece diversas facultades del Instituto. Entre ellas están registrar a los patrones y sujetos obligados, inscribir a los trabajadores y precisar su base de cotización, así como recaudar y cobrar las cuotas correspondientes.

Por eso una revisión documental puede tocar varios frentes a la vez: información de trabajadores, salarios, movimientos afiliatorios y cuotas obrero-patronales, entre otros elementos necesarios para comprobar el cumplimiento.

El salario base de cotización suele ser uno de los puntos más revisados, porque de él depende el cálculo de las cuotas. Si quieres verificar cómo se integra en tu caso, puedes usar la calculadora de Salario Base de Cotización.

La Corte avala estas revisiones

Al analizar la constitucionalidad de esta facultad, el Pleno de la Suprema Corte consideró que el requerimiento de información constituye un acto de molestia. Sin embargo, concluyó que cumple con los requisitos del artículo 16 constitucional y, por tanto, no vulnera el derecho a la seguridad jurídica.

También determinó que solicitar información no es un acto privativo que obligue a garantizar previamente el derecho de audiencia.

La razón es sencilla. El requerimiento no implica la pérdida, supresión o disminución definitiva de un derecho; es una medida provisional con la que el IMSS obtiene elementos para verificar si el patrón cumple con sus obligaciones.

No es lo mismo una revisión de gabinete que una visita domiciliaria

Ambas son herramientas de fiscalización, pero funcionan distinto.

Aspecto Revisión de gabinete Visita domiciliaria Dónde se realiza En las oficinas de la autoridad En el domicilio del contribuyente Cómo se comprueba Con la información y documentación que entrega el patrón Directamente por los funcionarios en el lugar

El IMSS reconoce los dos procedimientos dentro de sus mecanismos de fiscalización y tiene reglas específicas para cada uno.

¿Qué implica para los patrones?

El criterio confirma que el IMSS puede usar las revisiones de gabinete para solicitar información y comprobar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social.

Recibir un requerimiento de este tipo no significa, por sí mismo, que ya exista un crédito fiscal. Es parte de un procedimiento de comprobación en el que la autoridad analiza la información y, en su caso, formula observaciones que el patrón puede aclarar presentando la documentación que acredite el correcto cumplimiento de sus obligaciones.

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