La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede requerir documentos e información a los contribuyentes durante una revisión de gabinete, sin que ello viole las garantías constitucionales de audiencia y seguridad jurídica.

Al resolver el Amparo en Revisión 589/2025, el Pleno de la Corte declaró la constitucionalidad del segundo párrafo de la fracción XXVIII del artículo 251 de la Ley del Seguro Social.

Esta disposición faculta al IMSS para solicitar documentación e informes como parte de sus facultades de comprobación.

¿Qué son las revisiones de gabinete?

Las revisiones de gabinete son uno de los mecanismos de fiscalización con los que cuenta el IMSS para verificar que patrones y demás sujetos obligados cumplan correctamente con sus obligaciones en materia de seguridad social.

A diferencia de una visita domiciliaria, este procedimiento consiste en que la autoridad solicita al contribuyente diversa información y documentación para revisar el cumplimiento de sus obligaciones, sin necesidad de acudir físicamente al domicilio fiscal.

La Corte: no se vulnera la seguridad jurídica

De acuerdo con la resolución, el requerimiento de documentos constituye un acto de molestia previsto en el artículo 16 de la Constitución, por lo que debe cumplir con los requisitos legales correspondientes, como estar debidamente fundado y motivado.

El Pleno concluyó que esta facultad forma parte de las atribuciones legales del IMSS y tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley del Seguro Social, por lo que respeta el derecho a la seguridad jurídica de los contribuyentes.

Tampoco se viola el derecho de audiencia

La Suprema Corte también precisó que solicitar información durante una revisión de gabinete no constituye un acto privativo, ya que el contribuyente no pierde ni se le restringe de manera definitiva algún derecho.

Por el contrario, explicó que se trata de una medida provisional cuyo objetivo es que la autoridad reúna los elementos necesarios para determinar si existe o no un incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social.

¿Qué implica para los patrones?

Con este criterio, la Corte confirma la validez de una de las principales herramientas de fiscalización del IMSS, por lo que los patrones deben atender oportunamente los requerimientos de información que reciban durante una revisión de gabinete.

Asimismo, resulta recomendable conservar organizada la documentación relacionada con la determinación y pago de cuotas obrero-patronales, movimientos afiliatorios, contratos, nóminas y demás información que pueda ser solicitada por la autoridad durante este tipo de procedimientos.

El criterio fue emitido al resolver el Amparo en Revisión 589/2025, aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión celebrada el 3 de agosto de 2026.