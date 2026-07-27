Comprar un auto a crédito requiere más que elegir un modelo y calcular la mensualidad. También es necesario reunir documentos, preparar el enganche y conocer los requisitos para crédito automotriz que solicita cada institución.

En esta guía revisaremos cómo conseguir un crédito automotriz, cuánto tarda la aprobación y qué gastos debes considerar. Además, conocerás una alternativa para conseguir un préstamo para comprar tu auto desde una aplicación.

¿Cómo conseguir un crédito automotriz?

El proceso comienza mucho antes de entregar documentos. Primero conviene definir el precio aproximado del vehículo, preparar el enganche y calcular cuánto dinero queda disponible después de cubrir los gastos mensuales.

Después puedes seguir estos pasos:

Establece un presupuesto: incluye el enganche, las mensualidades, el seguro y los gastos del automóvil

Elige el vehículo: revisa si el financiamiento acepta autos nuevos, usados o compras entre particulares

Consulta tu opción: ingresa a la aplicación o acude a la institución financiera

Entrega los documentos: verifica que estén vigentes y que los datos coincidan

Revisa la propuesta: compara el plazo, la tasa, el CAT y el total a pagar

Firma el contrato: confirma cada condición antes de asumir el compromiso

¿Cuáles son los requisitos para sacar un crédito automotriz?

Las condiciones cambian entre instituciones. Por lo general, para el préstamo para auto se requiere ser cliente del banco, contar con capacidad de pago, recibir una invitación mediante la app y cubrir un enganche de al menos 10% del valor del vehículo.

En términos generales, prepara:

Identificación vigente: INE o pasaporte

Comprobante de domicilio: con la antigüedad admitida por la institución

Enganche: porcentaje inicial del precio del automóvil

Información financiera: datos que permitan evaluar tus ingresos y capacidad de pago

Documentación del vehículo: especialmente cuando se compra a un particular

¿Cuánto tardan en aprobar un crédito automotriz?

No existe un tiempo idéntico para todas las solicitudes. La respuesta depende de la institución, el perfil del solicitante, la entrega completa de documentos y la validación del vehículo.

Cuando ya existe una invitación dentro de la app, la revisión inicial puede avanzar con mayor rapidez. Sin embargo, el préstamo continúa sujeto a aprobación y la compra puede requerir verificaciones adicionales, sobre todo cuando el auto pertenece a un vendedor particular.

Para evitar retrasos:

Actualiza tus datos: revisa que tu información personal sea correcta

Prepara el enganche: confirma que el dinero esté disponible

Reúne los documentos: evita archivos vencidos o ilegibles

Verifica el automóvil: comprueba la propiedad y la situación legal de la unidad

Da el siguiente paso desde la app

Después de elegir el vehículo y calcular cuánto puedes destinar al enganche, el siguiente paso es conocer la propuesta de financiamiento. Revisarla con calma evita decisiones apresuradas y ayuda a visualizar cómo quedarán tus gastos durante los próximos meses.

Hacerlo desde la app de tu banca permite comenzar este proceso desde el celular, consultar la opción disponible y revisar los detalles sin esperar en una fila. De esta forma, podrás avanzar en la compra de tu auto con mayor orden y claridad desde hoy.