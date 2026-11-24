Revisa cuánto de tu financiamiento seguirá siendo deducible desde enero, cuándo retener a proveedores del extranjero y cómo cambia la deducción de anticipos.

El decreto que reforma la Ley del ISR, publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2026, baja de 30% a 20% de la utilidad fiscal ajustada el tope para deducir los intereses netos del ejercicio. Entra en vigor el 1 de enero de 2027.

No viene solo. Dentro de la misma reforma fiscal 2027 también cambian las condiciones para deducir los pagos a residentes en el extranjero y los anticipos por servicios o por el uso de bienes. Las tres medidas apuntan al mismo lado: deducir menos, o deducir más tarde.

Tema Regla desde el 1 de enero de 2027 Intereses netos (art. 28, fracc. XXXII) El límite pasa de 30% a 20% de la utilidad fiscal ajustada Pagos a residentes en el extranjero (art. 27, fracc. V) Solo se deducen en el ejercicio en que se paga la contraprestación y se entera la retención Retención a residentes en el extranjero (art. 153) La obligación nace en la exigibilidad, el devengo o el pago, lo que ocurra primero Anticipos por servicios y uso o goce de bienes (art. 25) Solo se deducen en el ejercicio en que se presta el servicio o transcurre el periodo de uso

El límite a los intereses netos

La regla sigue la misma lógica que ya existía. Los intereses netos no deducibles son los que exceden el porcentaje de la utilidad fiscal ajustada del ejercicio; lo que cambia es ese porcentaje. El umbral de 20 millones de pesos se mantiene, según el análisis de ContadorMX.

El efecto se concentra en quienes pagan más intereses de los que cobran y rebasan ese umbral. EY anticipaba, al analizar la iniciativa, que el impacto sería mayor en adquisiciones apalancadas, proyectos de infraestructura y financiamientos entre empresas del mismo grupo. La exposición de motivos, que reseña Tax Today México, habla de desalentar la erosión de la base gravable mediante pagos de intereses, sobre todo entre partes relacionadas.

Dos puntos más. PwC indicó, al presentar la iniciativa, que se conserva el derecho a deducir en los 10 ejercicios siguientes el remanente que no se aproveche. Y el análisis publicado por El CEO señala que el cambio no prevé un régimen de transición para la deuda contratada antes de la entrada en vigor, así que los créditos vigentes también se miden con el 20%.

Pagos al extranjero: pagar y retener, en el mismo ejercicio

Para deducir un pago a un residente en el extranjero, ya no basta con haberlo registrado. La deducción procede únicamente en el ejercicio en que se paga la contraprestación y se entera la retención de ISR correspondiente.

El otro cambio está en el artículo 153. La obligación de retener nace cuando ocurra primero la exigibilidad, el devengo o el pago. El devengo es la novedad. Además, la conversión de moneda extranjera se hace al momento de la retención, de acuerdo con el análisis de ContadorMX.

EY advirtió una consecuencia práctica: la deducción y la retención podrían caer en ejercicios distintos, con riesgo de diferimientos o controversias. Un contrato con un proveedor del exterior que se devenga en diciembre y se paga en febrero dejaría de ser un asunto de simple calendario.

Anticipos por servicios y arrendamientos

Con la reforma, el anticipo por un servicio o por el uso o goce temporal de un bien ya no se deduce cuando sale el dinero. Se deduce en el ejercicio en que se presta el servicio o transcurre el periodo de uso. En contratos que abarcan varios ejercicios, solo corresponde la parte del periodo de que se trate.

La regla de anticipos del artículo 27, fracción XVIII, queda solo para la adquisición de bienes.

Falta un dato por confirmar. El análisis de El CEO menciona una excepción para los anticipos realizados antes de la entrada en vigor de la reforma, pero no detalla cómo se tratan; ContadorMX, por su parte, no encontró un transitorio sobre ese punto. Conviene revisarlo en el texto del decreto antes de dar por hecho cualquiera de las dos lecturas.

Qué conviene revisar desde ahora

Para las empresas con deuda, el primer paso es recalcular cuánto interés neto podrán deducir con el 20% y qué parte quedaría como remanente. Quienes pagan a partes relacionadas en el extranjero deben revisar las fechas de pago pactadas, porque ahora importan tanto el momento del devengo como el del entero de la retención. Y en los contratos con anticipos, el calendario de prestación del servicio determina en qué ejercicio se deduce.

Estos ajustes se suman a otros frentes de 2027, como el mecanismo de control de deducciones para personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos, que también limita lo que se puede restar.