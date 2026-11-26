Comer dentro del centro de trabajo no significa, por sí solo, que ese tiempo se te cuente como jornada. Tampoco significa que la empresa pueda descontártelo siempre. Lo que decide el tratamiento no es el lugar donde comes, sino si puedes disponer libremente de ese periodo o si tienes que permanecer a disposición de la empresa.

Qué dicen los artículos 58, 63 y 64 de la LFT

Artículo Qué establece 58 La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo 63 Durante la jornada continua se concede al trabajador un descanso de media hora, por lo menos 64 Si el trabajador no puede salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comida, ese tiempo se computa como tiempo efectivo de la jornada

El supuesto que marca la diferencia

La ley no dice que toda comida dentro de las instalaciones sea automáticamente tiempo efectivo. El supuesto del artículo 64 es que el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante ese periodo.

Situación Cómo se trata ese tiempo Te exigen permanecer en el centro de trabajo, aunque comas en un comedor o una sala Cuenta como tiempo efectivo de la jornada Debes estar disponible para atender clientes, contestar llamadas o recibir instrucciones No es un descanso libre: cuenta como tiempo efectivo Puedes salir libremente y disponer de tu tiempo sin atender asuntos del trabajo No actualiza el supuesto del artículo 64; el tratamiento depende del tipo de jornada, como se explica abajo

Los 30 minutos mínimos y la jornada continua

En una jornada continua, el descanso mínimo es de media hora. Según criterios de la Suprema Corte que han difundido diversos especialistas, esa media hora forma parte de la jornada continua y se remunera con el salario ordinario, tanto si el trabajador decide permanecer en el centro laboral como si sale durante ese lapso. Es decir, en una jornada continua, el descanso mínimo no se descuenta.

El artículo 64 protege un caso distinto: el de quien no puede salir durante las horas de reposo o de comida. Esa regla impide que el patrón trate como descanso libre un tiempo en el que el trabajador sigue sujeto a la empresa.

Cuando la comida es más larga y puedes salir

La situación cambia cuando el horario contempla una pausa más larga en la que realmente puedes salir del centro de trabajo y disponer de ese tiempo. En esos casos, la jornada suele considerarse discontinua y ese periodo no se cuenta como jornada efectiva. Por eso, quien tiene una hora libre para comer fuera puede terminar más tarde para completar las horas efectivas de su jornada.

Lo decisivo es que esa libertad sea real: poder salir, no tener que atender indicaciones y no estar de guardia para clientes o llamadas.

¿Pueden pedirte que repongas la hora de comida?

Si permaneciste a disposición de la empresa porque no podías salir, ese tiempo está dentro de tu jornada, y pedirte reponerlo al terminar el turno equivaldría a descontarlo de un tiempo que ya trabajaste. Lo mismo aplica a un descuento automático en el sistema de nómina o de control de asistencia: si no puedes disponer libremente del periodo, es una situación que puedes cuestionar.

Tiempo efectivo no es lo mismo que hora extra

Que el descanso cuente como parte de la jornada no significa, por sí solo, que se pague como hora extra. Pero si al sumar ese tiempo tu jornada rebasa el máximo legal, que es de ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete y media la mixta, el excedente puede dar lugar a tiempo extraordinario.

Qué conviene revisar

Tu contrato individual y el horario establecido.

y el horario establecido. El Reglamento Interior de Trabajo , en lo que diga sobre alimentos y descansos.

, en lo que diga sobre alimentos y descansos. Los registros de entrada, salida y periodos de comida.

La libertad real del descanso: si puedes salir sin permiso y si debes seguir disponible.

Por qué importa más con el registro de jornada

Con la reducción de la jornada y el registro electrónico de entradas y salidas, la forma en que se anota la comida tiene consecuencias directas en las horas que se cuentan. Revisa cómo opera el control en la nota sobre el reloj checador, la Ley Silla y la NOM-035, y el cambio de la jornada máxima semanal de 40 horas. Si tu empresa descuenta automáticamente la comida en el sistema, conviene que alguien confirme que los trabajadores pueden salir sin tener que atender indicaciones.