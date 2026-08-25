Verifica tu e.firma y crea tu cuenta en el Escritorio Virtual antes de iniciar la solicitud.

Si eres representante legal de una empresa y realizas trámites ante el IMSS, hay un nuevo procedimiento que debes conocer: la vinculación de la empresa representada dentro del Escritorio Virtual.

El cambio forma parte del nuevo esquema mediante el cual el Instituto utilizará la e.firma como único certificado digital válido para determinados movimientos afiliatorios y para la vinculación de representantes legales.

El primer paso: ingresar al Escritorio Virtual

Para comenzar, el representante o patrón debe contar con una e.firma vigente. El sistema también requiere crear una cuenta, validar la CURP y aceptar los términos y condiciones.

El material del IMSS señala además que, una vez finalizado el registro, el sistema indicará al usuario que deberá ingresar posteriormente, dentro del plazo señalado por la plataforma.

Una vez dentro, el representante deberá ingresar a la sección "Empresas representadas" y seleccionar la opción "Registrar empresa representada". Posteriormente deberá iniciar la solicitud correspondiente.

¿Qué significa esto para las empresas?

En términos prácticos, la empresa deberá quedar identificada dentro del perfil del representante legal para que éste pueda operar dentro del entorno digital del IMSS.

Por eso, el cambio no solamente interesa al área de recursos humanos. También puede involucrar a representantes legales, administradores y personas encargadas de realizar trámites patronales.

El Instituto está vinculando la identidad digital del usuario con la representación de la empresa. El siguiente paso será demostrar ante el sistema que esa representación efectivamente existe.

Y ahí aparece uno de los puntos más importantes del procedimiento: la documentación del poder legal.