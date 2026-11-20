Una factura cobrada tarde o una compra sin liquidar pueden cambiar por completo lo que declaras este mes. Te mostramos dónde suelen esconderse esos detalles y cómo calcular tu IVA con mayor exactitud.

Llega fin de mes, revisas tu cuenta y el saldo se ve mejor de lo esperado. Antes de celebrar, conviene que separes lo que es tuyo de lo que solo estás guardando para Hacienda, y para eso necesitas saber cómo sacar el IVA de cada cobro y de cada compra.

Teniendo esa base, entender cómo se calcula el IVA que te toca declarar se vuelve mucho más sencillo. ¡Aquí te enseñamos cómo hacerlo!

¿Qué cuenta como IVA trasladado en tu mes?

El IVA trasladado es el impuesto que agregas a tus facturas cuando vendes o cobras un servicio. Un detalle que pocos tienen presente es que se toma en cuenta cuando el dinero realmente llega a ti, no cuando emites el comprobante; por ejemplo, si facturaste en octubre y tu cliente te pagó en noviembre, ese impuesto se declara en noviembre.

Lo mismo pasa con los anticipos: cuentan en el mes en que los recibes. En cambio, si hiciste un descuento o te devolvieron mercancía y lo respaldaste con una nota de crédito, el IVA de ese monto se resta de lo trasladado. Así, tu cuenta refleja lo que de verdad cobraste y no lo que solo quedó pendiente en tus registros.

¿Qué compras suman a tu IVA acreditable?

Por otro lado está el impuesto que pagas a tus proveedores. No todo lo que compras entra en esta columna, así que vale la pena revisar cada gasto con calma antes de sumarlo:

Entran las compras ligadas a tu actividad, como equipo, software, publicidad o la renta del lugar donde trabajas.

Una inversión grande, como una computadora o maquinaria, se acredita completa en el mes en que la pagas, sin repartirla en varios periodos.

Si vendes productos gravados y también otros exentos, solo puedes acreditar la parte del impuesto que corresponde a tus ventas gravadas.

Los gastos personales quedan fuera, aunque tengas la factura a tu nombre y la hayas pagado con tarjeta.

¿Cómo hacer tu cierre de mes paso a paso?

Aprende cómo sacar el IVA trasladado y acreditado con estos tres sencillos pasos:

Paso 1. Suma el IVA que cobraste (trasladado)

Imagina que eres un diseñador independiente y este mes cobraste $30,000 pesos más IVA:

30,000 x 0.16 = $4,800 IVA trasladado

Paso 2. Suma el IVA de los gastos que liquidaste (acreditado)

En el mismo periodo pagaste una laptop de $25,000 y una suscripción de software de $2,000, ambas más IVA:

25,000 x 0.16 = 4,000

2,000 x 0.16 = 320

Por lo tanto, tu impuesto acreditable suma $4,320.

Paso 3. Aplica la fórmula de cierre

Resta tu IVA trasladado de tu IVA acreditable:

4,800 - 4,320 = $480 de saldo a cargo, el cual pagas al SAT con tu declaración mensual.

¿Y si el mes siguiente compras otro equipo y facturas poco? Lo acreditable supera a lo trasladado y obtienes un saldo a favor, que puedes aplicar en meses posteriores o pedir en devolución.

Errores que alteran el resultado de tus impuestos

Un cálculo bien planteado puede terminar con un número equivocado si se cuelan algunos descuidos frecuentes, sobre todo en meses con muchos movimientos. Estos son los que más cambian lo que pagas:

Sumar el IVA de facturas que emitiste, pero que tu cliente todavía no te paga, lo que infla tu saldo a cargo.

Restar el impuesto de compras que aún no liquidas, algo que la autoridad puede rechazar en una revisión.

Olvidar las notas de crédito o las facturas canceladas del mes, que modifican lo que realmente trasladaste.

Dejar sin aplicar un saldo a favor de meses anteriores y pagar un impuesto que ya tenías cubierto.

Cierra el mes sin sorpresas

Como puedes observar, saber cómo se calcula el IVA no requiere de fórmulas complejas, sino de orden: una columna para lo cobrado y otra para lo pagado.

Con este registro al día, el cálculo de fin de mes deja de ser un dolor de cabeza y presentas tu declaración con la certeza de que tus números son exactos.