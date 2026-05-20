Pagar servicios o productos a través de tiendas de conveniencia, plataformas digitales o agregadores de cobro se ha vuelto algo cotidiano. Lo que no siempre es evidente es que esa facilidad operativa puede tener una consecuencia fiscal directa: si el CFDI no refleja correctamente cómo se realizó el pago, el gasto puede perder su carácter deducible aunque hayas pagado con tarjeta o transferencia.

El problema no está en el intermediario que usaste. Está en cómo quedó documentada la operación en el comprobante fiscal.

Qué es un intermediario de pago y cuándo aparece en tu factura

Un intermediario de pago es un tercero que recibe el dinero por cuenta del proveedor real. No es quien te vende el bien o servicio: es el puente entre tu pago y quien lo cobra. Algunos ejemplos frecuentes son Oxxo, 7-Eleven, PayPal, Stripe y Mercado Pago.

Cuando el pago se canaliza a través de estos intermediarios, el proveedor no siempre conoce el método exacto que usó el cliente: si fue tarjeta de crédito, débito, transferencia u otro. Ante esa incertidumbre, las reglas fiscales permiten registrar en el CFDI la clave 31 – Intermediarios de pago como forma de pago.

Por qué esa clave es un problema fiscal

El SAT trata la clave 31 de la misma forma que un pago en efectivo. Y el efectivo tiene una restricción muy concreta en la Ley del ISR: los pagos realizados en efectivo que superen los $2,000 pesos no son deducibles.

Eso significa que si tienes una factura con clave 31 por un monto mayor a ese umbral, el gasto queda fuera de tus deducciones para efectos del ISR, aunque en la realidad hayas pagado con tarjeta o mediante transferencia electrónica. La forma en que realmente pagaste no importa si el comprobante no lo acredita.

Cómo evitar perder la deducción

La solución está en la información que contiene el CFDI antes de usarlo como respaldo fiscal. Hay cuatro puntos concretos que deben verificarse:

Confirmar que el CFDI no use la clave 31 en operaciones superiores a $2,000 pesos. Si la usa, el gasto no es deducible bajo las reglas actuales.

en operaciones superiores a $2,000 pesos. Si la usa, el gasto no es deducible bajo las reglas actuales. Pedir al proveedor que verifique cómo recibió el pago. Si el intermediario reportó al proveedor el método exacto —tarjeta, transferencia—, el CFDI puede emitirse con esa clave en lugar de la 31 .

Si el intermediario reportó al proveedor el método exacto —tarjeta, transferencia—, el puede emitirse con esa clave en lugar de la . Solicitar comprobantes al intermediario cuando sea posible. Algunas plataformas emiten documentos que acreditan el método de pago utilizado. Ese respaldo puede ser relevante si el SAT cuestiona la operación.

Algunas plataformas emiten documentos que acreditan el método de pago utilizado. Ese respaldo puede ser relevante si el cuestiona la operación. Revisar el CFDI al momento de recibirlo, no al declarar. Corregir la forma de pago registrada es más sencillo cuando la operación es reciente. Hacerlo meses después, o en plena temporada de declaración, complica el proceso y puede implicar cancelación y reexpedición.

El detalle que define el tratamiento fiscal de toda la operación

Este es uno de los casos donde un dato que parece técnico tiene consecuencias económicas directas. No se trata de un requisito de forma menor: la clave de forma de pago en el CFDI determina si un gasto real, pagado con recursos bancarizados, puede o no reducir tu base gravable.

Para empresas que reciben muchas facturas de proveedores que cobran a través de plataformas digitales o en puntos de conveniencia, revisar sistemáticamente ese campo antes de registrar las facturas en contabilidad puede marcar una diferencia acumulada importante al cierre del ejercicio.